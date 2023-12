Cibuli je základem spousty pokrmů, proto v žádné kuchyni nesmí chybět. Teď je ale ten správný čas, abyste tuhle „aromatickou bombu“ pustili i do své lékárničky. V čem vám pomůže?

Cibule – ačkoliv je štiplavá a trochu páchne – měla vždycky své příznivce a ctitele. Staří Egypťané ji doslova milovali. Její jednotlivé vrstvy jim totiž připomínali spirálu a nekonečnost života. Proto ji dávali mrtvým na oči, hrudník, uši a pánevní dno, aby je štiplavý pach cibule znovu probudil a dal jim možnost začít nový život v jiné dimenzi… Ze starého Egypta se pak cibule dostala ve 4. století do Řecka, kde byla považována za přírodní lék na čištění krve a posílení organismu. Proto se stala jednou z nejdůležitějších potravin pro řecké gladiátory. Kupodivu si na ní pochutnávali i manželé a milenci, protože se říkalo, že aromatická zelenina je silné afrodiziakum.

Přírodní antibiotikum

Dnes je cibule běžnou součástí jídelníčku. Tvoří základ všech omáček, gulášů, masových, rybích, ale i zeleninových pokrmů. Narazíte na ní ale i v pomazánkách, na chlebíčcích nebo ve slaném pečivu. Kromě specifické chuti má cibule i spousta léčivých účinků, které se využívají i v dnešní alternativní medicíně. Zelenina totiž obsahuje spoustu výživných látek, které lidské tělo potřebuje. Jde zejména o přírodní antibiotikum alicin, ale i kyselinu listovou, karton, vitamin B, C, E a také spoustu minerálů (zejména jód, hořčík, vápník, sodík a železo). Díky detoxikačním účinků je cibule to pravé ořechové při léčbě sezónních chřipek, nachlazeních a angínách. Jak ji můžete využít coby přírodní lék?

Uvařte si cibulový čaj

Cloumá s vámi rýma, kašel a jste slabí jakou moucha? Uvařte si cibulový čaj. Jak na to: Oloupejte a nakrájejte dvě cibule. Směs nasypte do kastrolu a zalijte 500 ml vody. Směs vařte 10 – 15 minut a poté odstavte, zceďte, případně ochuťte medem nebo cukrem. Někdy se může stát, že cibulový čaj je příliš aromatický a může vás dráždit. Tuhle nepříjemnost zmírníte, když do horkého nápoje dáte plátek másla. Náš tip: Vadí vám intenzivní cibulová chuť? Nápoj můžete udělat lahodnější, když ho svaříte s kořením. Výborný je například hřebíček, nasekaný zázvor nebo citronová kůra.

Cibulový čaj vám uleví při chřipce a nachlazení.

Zábal na nohy

Na chodidlech jsou různá nervová zakončení, která souvisí s fungováním důležitých orgánů. Využijte toho a připravte si cibulový zábal na nohy, který sníží horečku a zmírní vaše nachlazení.

Jak na to: Oloupejte a nasekejte cibuli. Navrstvěte jí do mikroténové folie a obalte kolem chodidel. Zkuste se zábalem usnout, případně ho nechte alespoň dvě až tři hodiny působit. Uleví vám například při nachlazení a virózách.



Medovo-cibulový sirup

Zklidní bolesti v krku i kašel. Je to také skvělá medicína na podporu imunity! Jak si ho připravíte: Nakrájejte na kolečka 1 velkou cibuli. Zeleninu nasypte do rendlíku společně s trochou lesního medu, strouhaným zázvorem, mletým česnekem nebo čerstvě nastrouhanou citronovou kůrou. Směs zahřívejte na nízkou teplotu zhruba 30 minut, aby cibule pustila šťávu. Hotovou směs (včetně cibule) nalijte do sklenice a uzavřete. Zchladlý cibulový med skladujte v lednici, vydrží vám tam až šest měsíců.

