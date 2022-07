Co se stane s tělem, když budete denně pít čaj z cibulových slupek

Představa čaje ze štiplavé cibule vás nijak neláká? Cibulový čaj připravíte i ze slupek. Překvapivě slupky, které byste obyčejně vyhodili, jsou nabité zdraví prospěšnými látkami. Ty vám pomohou například při nachlazení nebo dýchacích obtížích. Jaké účinky můžete čekat od čaje z cibulových slupek?

Zdroje: www.prozeny.cz, www.prostreno.cz

Cibulové slupky jsou plné zdraví

Ani cibulové slupky nejsou na vyhození. Je a není to velké překvapení. Cibuloviny jsou proslulé léčivými účinky a není důvod, proč by nebyly prospěšné látky obsažené i ve svrchní části cibule. Ze slupek si můžete připravit čaj nebo tinkturu. Upotřebíte tak i odpad, který byste jinak vyhodili, a získáte kvalitní produkt, který pomůže při akutním nachlazení, bolesti v krku, v ústech či při výskytu nepříjemných aftů. Cibulový čaj budou bez problémů kloktat i děti, protože příliš agresivní štiplavá až pálivá chuť cibule už ve slupkách není.

Co cibulové slupky léčí?

To, že je cibule vhodná při rýmě a kašli, je docela známá věc, ale některé zdroje a vědecké studie také uvádějí příznivé účinky na močové cesty i gynekologické problémy u žen, a dokonce i na neplodnost u mužů!

Čaj se používá také jako detoxikační nápoj společně s citronovou šťávou.

Díky užívání cibulového čaje pročistíte tělo a podpoříte léčbu nachlazení i dýchacích obtížích, které mohou být astmatického původu.

Cibulový čaj působí také mírně antisepticky, takže jde o prevenci zánětů v ústech i krku.

Navíc působí cibulové slupky i jako prevence srdečních a oběhových onemocnění.

Cibulové slupky skvěle poslouží na čaj i tinkturu. Zdroj: profimedia.cz

Zkombinujte účinky cibulových slupek s bylinkami

Čaj se slupek je velmi jednoduchý na přípravu a cibulové slupky se kombinují nejčastěji s bylinkami, jako jsou majoránka, mateřídouška nebo tymián. Tyto bylinky jsou nejen léčivé, ale čaji propůjčí také velmi příjemné aroma.

Jak na to? Slupky ze tří až čtyř cibulí a špetkou sušené nebo větvičkou čerstvé bylinky zalejte zhruba půl litrem vody, nechte projít varem a louhovat zhruba čtvrt hodiny, než vše scedíte. Takový čaj můžete podávat doslazený medem nebo lístkem stévie. Je to vhodné kloktadlo i ústní voda. Horký čaj je vhodný také k inhalaci při dýchacích problémech a rýmě.

Čaj z cibulových slupek nechejte projít varem a 15 min. odstát. Zdroj: Tatiana_Pink / Shutterstock

Účinná je i tinktura z cibulových slupek

Vyrobit si můžete i tinkturu, které lze připravit větší množství a používat celý rok. Uzavíratelnou nádobu naplňte velkým množstvím cibulových slupek a zalijte alkoholem. Ten by měl být 40 - 50% a může to být nejen líh, ale také třeba vodka, brandy, gin nebo whisky. Slupky máčejte jeden až tři týdny v nádobě uložené na tmavém místě. Obsah čas od času protřepejte pro lepší uvolnění látek do tekutiny, na závěr sceďte a užívejte po kapkách.

Tinkturu můžete používat při nachlazení a rýmě. Obvyklá je dávka 20 kapek dvakrát denně, tinktura rozhodně není určená dětem. Třikrát denně 20 kapek ve 20 ml extra virgin olivového oleje konzumujte vždy před jídlem v případě podpory léčby aterosklerózy a jako prevenci onemocnění krevního oběhu. Maximální doba trvání této kúry je jeden měsíc.