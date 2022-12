10 zázračných účinků obyčejné cibule: Co se stane, když si ji dáte do ucha

Na první pohled obyčejná, na druhý pohled zázračná. Cibule má neskutečně blahodárný vliv na naše zdraví, znáte všechny její skvělé účinky?

V kuchyni je takřka nepostradatelná, přesto si vysloužila nálepku obyčejné zeleniny. Nenechte se ale mýlit. Obyčejná cibule je naprosto neobyčejná zelenina, a to nejen v kuchyni. Štiplavá kráska se právem řadí mezi superpotraviny, protože její účinky na lidský organismus jsou nedocenitelné. Navíc se jedná o zeleninu, která je doma po ruce vždy, není drahá a její zásoby doma vydrží i několik týdnů.

Šťáva z cibule s cukrem nebo s medem dokáže zázraky. Zdroj: shutterstock

Antibiotikum z přírody

Cibuli hojně využívaly už naše babičky, které o jejích zdravotních účincích velmi dobře věděly. Štiplavá zelenina působí jako přírodní antibiotikum. Podle vědeckých studií pomůže při příznacích chřipky i angíny. Obsahuje totiž látku zvanou allicin, díky níž se umí dobře vypořádat s viry a bakteriemi. Postihne-li někoho z rodiny onemocnění horních dýchacích cest, cibule je skvělým pomocníkem, po kterém ihned sáhnout.

A jakými způsoby se tento malý štiplavý zázrak dá využít? Podívejte se na video:

Na úporný kašel

Pomůže cibulová šťáva. Není nic jednoduššího, než nakrájet cibuli na kolečka, vložit do čisté zavařovací sklenice a zasypat cukrem. Takto upravenou cibuli nechte alespoň dvě hodiny odpočinout a po uplynutí doby můžete lék užívat po lžičkách. Šťávu z cibule nekonzumujte před spaním, podporuje vykašlávání a kašel by vás mohl budit ze spaní.

Cibulový čaj pomůže při nachlazení a kašli. Zdroj: shutterstock

Sirup nebo čaj při nachlazení

Pokud chcete ještě o něco léčivější efekt, cibuli smíchejte s medem. Zelenina pustí šťávu a vznikne sirup s antibiotickými účinky. Zmírní kašel při zápalu plic, protáhne dutiny při rýmě a zmírní ostatní příznaky nachlazení. Popíjet během dne můžete i čaj. Jeho výroba je velmi jednoduchá a konzumovat jej můžete prakticky hned, jakmile trochu vychladne. Oloupejte jednu cibuli. Na kolečka nakrájenou zeleninu zalijte 250 mililitry vroucí vody a zakrytý čaj nechejte aspoň deset minut louhovat. Čaj poté sceďte a dochuťte medem a skořicí, která má též antibakteriální účinky.

Sníží horečku

Cibule pomáhá snižovat i horečku. Zažil to snad každý, zvlášť, když jsou v rodině malé děti. Občas teplota vyběhne nahoru tak rychle, že je třeba jednat okamžitě. Kromě lékárenských antipyretik zkuste přiložit marodovi na chodidla plátky cibule a navlékněte přes ně ponožky, teplota by se měla hnout směrem dolů.

Na bolavé uši

Mezi časté neduhy patří i záněty středouší nebo bolest ucha kvůli rýmě. I na to cibule pomůže. Ukrojte jí kousek a opatrně vložte do ucha. Bolest by měla za chvíli povolit.

I slzení u krájení cibule může být ku prospěchu. Zdroj: shutterstock

Pobrečte si!

Krájení cibule je často opravdovou výzvou a neobejde se bez slz. Většinou se snažíme přijít na způsob, jak se slzení vyhnout, ovšem v případě, že vám něco spadne do oka a budete potřebovat první pomoc, sáhněte po štiplavé cibuli. Právě v tento moment je její schopnost rozplakat nás žádoucí. Smítko se díky slzám odplaví pryč.

Dezinfekce rány

Cibule funguje i jako skvělá dezinfekce. Pokud se při krájení říznete, opláchněte poranění studenou vodou a přiložte k němu zase rozkrojenou cibuli. Ranka se zatáhne a bude se lépe hojit.

Při bodnutí hmyzem

Rozkrojená cibule pomůže i v letních měsících. V případě, že dostanete žihadlo od včely, opatrně jej z ranky vyjměte a místo potřete rozkrojenou cibulí. Úleva přijde okamžitě.

Dostat žihadlo od včely není nic příjeného. I tady pomůže cibule. Zdroj: shutterstock

Cibule jako zdroj krásy

V neposlední řadě je cibule i zdrojem krásy a péče o vlasy. Díky silicím, které jsou obsažené v cibulové šťávě, dokáže cibule zbavit vlasy mastnoty a zatočit s lupy. Stačí si pravidelně dopřát oplach z cibulové šťávy smíchané s vodou a pokožka hlavy bude bez lupů a podráždění.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.youtube.com, www.bylinkyprovsechny.cz, www.vimcojim.cz, www.idnes.cz