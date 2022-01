Cikánský horoskop: Jakou vám přisuzuje povahu?

Svou budoucnost chtěli znát lidé už od nepaměti, a to napříč všemi kulturami. Je mnoho způsobů a praktik, které předpovídají z hvězd, kávy, magické koule či kouzelných symbolů. Jde o to, kdo čemu věří a co je mu blízké. Víte, jak funguje cikánský horoskop a jakou povahu přisuzuje zrovna vám?

Občas není na škodu, podívat se na znamení horoskopu novým pohledem. Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku a údajně vznikl mezi kočovníky na jihu Francie. Má také dvanáct znamení, která měla pro dávné čaroděje, věštce a vykladače budoucnosti až magické vlastnosti. Cikánský horoskop je neodmyslitelně spjatý s předměty, které symbolizují jednotlivá astrologická znamení.

Kalich (21. 1.–19. 2.)

Narodili jste se v tomto znamení? Máte neskutečný řečnický dar ostatní sjednocovat a urovnávat konflikty. Býváte otevření, nedělá vám problémy navazovat nové kontakty a svěřovat se. Naštěstí neoplýváte naivitou, a díky tomu vás jen tak někdo nezraní. Sázíte na selský rozum a zdravý úsudek a jste velmi vnímaví a bystří. Často budujete vztahy na celý život a vyžadujete v nich věrnost, oddanost a naprostou upřímnost. Zbavte se však zbytečné váhavosti a nerozhodnosti.

Narodili jste se ve znamení Kalichu? Máte neskutečný řečnický dar ostatní sjednocovat a urovnávat konflikty. Zdroj: shutterstock.com

Kaple (20.2.-20.3.)

Jak už sám symbol napovídá, vaším charakteristickým povahovým rysem je vážnost, tichost a jistá nedůvěřivost. Jste velmi citliví, oduševnělí, idealističtí a žijete s hlavou v oblacích. Skrývá se ve vás mocná vnitřní síla a cítíte se dobře na klidném místě, kde o samotě a v klidu přemýšlíte. Velice dobře se hodíte pro podnikání, protože umíte vymyslet nevšední věci. Zároveň se mnohokrát zbytečně rychle zakoukáte do nových lidí, činností i věcí, ale ve většině případů máte tendenci si je dost idealizovat. A když vám po nějaké době spadnou růžové brýle, vaše zklamání může být až fatální.

Dýka (21. 3.–20. 4.)

Jako zrozenci dýky máte velmi silnou vůli a jste přímo zrozeni být vítězem ve všem, co si zamanete. Jste nejen hbití, ale i neskutečně rychlí a vaše pracovní tempo je tak oproti druhým neuvěřitelné. Můžete být skvělými lídry a šéfy, které si všichni zamilují. Kromě toho jste velmi praktičtí a se vším si okamžitě poradíte, a to velmi hravým způsobem. Jen pozor na zbytečnou prudkost a raději kontrolujte své emoce. Rádi stavíte na důvěře a pravdivosti.

Koruna (21. 4. – 20. 5.)

Vaší základní vlastností je vznešenost a šarm. Jste velice elegantní, mírní v projevech a oplýváte velkým kouzlem osobnosti. Je vám blízká senzitivita, romantika a sami sebe si opravdu vážíte. Milujete pohodlí a luxus, které si umíte opatřit bez pomoci ostatních a nespoléháte v tom na druhé. Vaše jistá hrdost vám nedovolí odpouštět zradu druhých a ze svého života je zdravě vyřazujete. Většinou jste věrní a neinklinujete k nevěře. Na to si příliš vážíte lásky svých bližních a své pověsti. Jestliže vroucně milujete, zkuste vyjadřovat své city mnohem víc navenek.

Svíčka (21. 5.–20. 6.)

Vašimi přednostmi jsou moudrost, nápaditost a nadprůměrná inteligence. Máte dar slova a je mezi vámi mnoho skvělých spisovatelů i řečníků. Přestože na mnohé působíte jako věčné dítě, moc dobře víte, co chcete a jak toho dosáhnout. Lidé vás milují a obdivují a s každým velice snadno navážete přátelství. K životu potřebujete uznání, a to především od svého partnera. Umíte velmi bravurně zacházet s financemi. Dejte si však pozor na přehnanou tvrdohlavost!

Kolo od vozu (21. 6.–21. 7.)

Toto znamení je nejen neskutečně emotivní a náladové, ale má bohužel nadměrné sklony k psychické nestabilitě. Častokrát je to způsobeno vaší silně vyvinutou empatií a schopností přijímat nálady okolních lidí. Ovšem i přes vaši velkou náladovost je život s vámi téměř pohádkou. Jste obětaví a milující partneři a pěstujete dlouhodobé pevné vztahy. Máte úžasnou schopnost všechny záležitosti skvěle organizovat, a proto se báječně hodíte na manažerské pozice.

Hvězdy jsou obrovští optimisté, kterým jen tak něco nezkazí náladu. Zdroj: shutterstock.com

Hvězda (22. 7. – 22. 8.)

Záříte jako skutečná hvězda na obloze a jste obrovský optimista, kterému jen tak něco nezkazí náladu. Vaše kouzlo osobnosti je prostě nezaměnitelné. Býváte bezprostřední a naprosto okouzlující. Jen pozor, ať to s předváděním se moc nepřeháníte. Okolí se do vás velice snadno hned zamiluje, ale žárlivý partner vás nemusí zcela v pohodě ustát. Velice se pro vás hodí kariéra v šoubyznysu, protože býváte okamžitě středem pozornosti. Vlastně skoro vůbec neznáte pojem nuda, a tak se z vás mohou stát i nebezpeční workoholici.

Zvon (23. 8.– 22. 9.)

Víte, jaké slovo vás vystihuje nejpřesněji? Je to perfekcionismus. Umíte vše dokonale dotáhnout do úspěšného konce, a to do nejmenšího detailu. Bohužel od svého okolí vyžadujete to samé a může vám to škodit. Snadno díky tomu sklouznete ke kritice, která není v žádném případě příjemná. Skvěle se hodíte na vedoucí pracovní pozice, protože milujete disciplínu a přesnost.

Mince (23. 9. – 22. 10.)

Milujete život se vším, co vám přináší, a dokážete si ho náležitě užívat. Jste nadmíru moudří, spravedliví i klidní a umíte lidi dobře rozsoudit. Skvěle se uplatníte v oborech souvisejících s právem a vždy musíte mít vše v rovnováze. Bez problémů nabídnete pomocnou ruku, aniž byste za to cokoliv očekávali. Díky své přirozeně laskavé povaze jste miláčkem společnosti. Ostatní však občas štve, že se snažíte mít vše nezdravě pod kontrolou, tak na to pozor!

Meč (23. 10.–21. 11.)

Váš hluboce pronikavý pohled, klidné vystupování a bystrý úsudek vám vždy zajistí přirozený respekt okolí. Vaše nadprůměrná inteligence vám pomáhá skvěle řešit všechny situace, se kterými si ostatní nevědí vůbec rady. Nikdy se však naštěstí nenadřazujete nad druhé. Vaše analytické myšlení vám pomáhá se rychle všemu učit. Patříte prostě mezi silné osobnosti, které jsou schopné vést ostatní. Často k vám druzí vzhlížejí a stáváte se jim příkladem. Jen se nebojte zkoušet zcela nové věci a hoďte opatrnost za hlavu.

Sekera (22. 11. – 21. 12.)

Vaší hlavní hodnotou v životě je svoboda a naprosto otevřený duch ve všech oblastech. Milujete nové výzvy a nezávislost. Stále toužíte po změně, díky výborné přizpůsobivosti se všude cítíte jako doma a nemáte problém zapadnout do jakéhokoliv kolektivu. Jste velice divocí a nespoutaní, ke svému životu potřebujete dobrodružství a cestování. Někdy však můžete být bezohlední a sobečtí vůči druhým a měli byste s tím pracovat.

Podkovy jsou nesmírně senzitivní a mají šestý smysl v situacích, které by je mohly nebezpečně ohrozit a způsobit jisté ztráty. Zdroj: shutterstock.com

Podkova (22.12. – 20.1.)

Podkovy jsou nesmírně senzitivní a mají šestý smysl v situacích, které by je mohly nebezpečně ohrozit a způsobit jisté ztráty. Jste neuvěřitelně pracovití a vytrvalí a patříte mezi perfekcionalisty. Vyniknete téměř ve všem a vždy odvedete skvělou práci. Díky tomu často v životě dosahujete značného úspěchu. Nejspokojeněji se cítíte v rodinném kruhu mezi svými nejbližšími. I přesto, že máte velmi vyvinutou empatii a dokážete druhé odhadnout, trvá vám poměrně dlouho, než někomu dáte opravdovou důvěru. Vaší jedinou negativní vlastností je rozhazovačnost, neumíte vůbec šetřit.

Zdroje: www.nasehvezdy.cz, www.astroclanky.cz, www.spektrumzdravi.cz