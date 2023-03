5 věcí, které by si ženy nad 50 měly přidávat do vody při mytí obličeje. Zázrak

Pleť je vizitkou každé ženy. Co dělat, aby váš obličej působil mladistvě, byl zářivý a bez zbytečných vrásek? Klíč je ve správné péči. Čím si mýt obličej po padesátce?

Jak je to možné, že některé ženy mají hladkou pleť i v padesáti a jiné se potýkají s vráskami už ve třiceti? Podle dermatologů je to věc genetiky, ale i správné péče o pleť. Některé ženy dělají tu chybu, že ke své pokožce přistupují necitlivě. Co to znamená? Spoustu věcí.

Chybou je třeba časté sahání si na obličej. Tímhle nevinným gestem si zanášíte do pleti špínu a bakterie, které se pak mohou proměnit v plejádu pupínků a ucpaných pórů. Dalším neduhem je nedostatečné nebo příliš „drsné“ odličování, kdy je pleť čištěna se stejnou intenzitou jako podlaha. A pak není divu, že to tahání a dření se projeví ve formě nových vrásek nebo povislé kůže. Nezapomeňte, i krása podléhá gravitaci a je potřeba s tím počítat!

Podívejte se na 10 nejčastějších chyb v péči o pleť:

Co potřebuje pleť?

Pokud tedy chcete bojovat s časem a starat se o pleť co nejlépe, zahrňte do svého „beauty plánu“ rituály, které pokožku posílí, prokrví, vyživí a podpoří její hydrataci. Počítejte, že s každým dalším rokem bude vaše pokožka potřebovat vaši pomoc a podporu, protože jen příroda už na krásu nestačí. A co všechno byste měli pro svůj půvab udělat?

Vsaďte na mléko s vodou

Pleť s přibývajícím věkem je sušší a sušší, proto nepoužívejte věci, které ji zbytečně ještě více uberou vláhy. Na odlíčení pleti použijte namísto micelární vody spíše odličovací mléko, které je mastnější a udělá svoji práci rychleji a šetrnější. Pokud chcete, můžete využít i osvědčenou radu našich babiček, které si oplachovaly obličej směsí vody a mléka. Voda a mléko mají čisticí schopnost. Zároveň živočišný původ kravského mléka zajistí i dostatek vitaminů a minerálů.

Mléko a voda spolu fungují jako čistička pleti. Zdroj: Profimedia

Včelí med je zlatý poklad pro pleť

Naše babičky využívaly v péči o pleť suroviny, které měly běžně doma. Jednou z nich byl včelí med. Tenhle „zlatý poklad“ má totiž hned několik blahodárných účinků. Působí dezinfekčně, takže zabraňuje podráždění pleti, pupínkům a zánětů. Zároveň podporuje hojení kůže, její vláčnost a regeneraci. Oceníte ho i v případě, že máte různé jizvičky na tváři, protože medová péče je zjemní. Jednou za čas si proto umyjte obličej 1 litrem vlažné vody, do které jste přidali dvě lžíce medu!

š Med má protizánětlivé účinky. Zdroj: Profimedia

Osvěžte se mátou

Máte extrémně citlivou pleť? Pak využijte účinků máty, která snižuje podráždění kůže a podporuje její rychlejší regeneraci. Vyrobit si z ní můžete třeba pleťovou vodu, která je osvěžující a zároveň regenerující. Jak na to? Snítku máty zalijte vroucí vodou a nechte louhovat. Jakmile směs vychladne, přidejte do ní pár kapek levandulového olejíčku. Pleťovou vodu nalijte do rozprašovače a používejte k dennímu ošetření obličeje.

Máta je ideální pro citlivou pleť. Zdroj: Profimedia

Povolejte na pomoc jablečný ocet

Jablečný ocet obsahuje vitaminy C, E, B6, pektin, beta-karoten a spoustu důležitých minerálů. Dermatologové vyzdvihují liftingové účinku octa, který vyhlazuje a zmírňuje tvorbu vrásek. Využijte toho a vyrobte si pleťovou vodu s jablečným octem. Zvládnete to snadno. Smíchejte jablečný ocet s vodou v poměru 1: 3. Namočte kosmetický tampónek do roztoku a ošetřete jím obličej. Octovou kúru nechte chvíli působit a poté smyjte vodou.

Jablečný ocet působí proti vráskám. Zdroj: Profimedia

Vylouhujte ve vodě zelený čaj

Zelený čaj obsahuje taniny, kofein, třísloviny a antioxidanty, které oddalují stárnutí pokožky. Použijte ho jako osvěžovač pleti. Zalijte zelený čaj vodou a nechte louhovat. Jakmile zchladne, použijte ho jako sprej na obličej. Napomůže rychlejší regeneraci pleti.

Zelený čaj chrání pleť proti stárnutí. Zdroj: Profimedia

Co vám ještě prospěje:

Umíchejte si máslový krém

Máslo dokáže nejen zjemnit pokrmy, ale i pleť. Využijte toho a zamíchejte ho do běžného denního krému. Smíchejte 1 kávovou lžičku pleťového krému s 1 kávovou lžičkou másla. Směs používejte denně. Výsledky uvidíte velmi brzy.

Chroupejte mrkev

Tahle kořenová zelenina obsahuje vitamin C, beta karoten a minerály (draslík, vápník, hořčík). Všechny látky fungují jako ochranný štít proti poškození a vysušení pleti. Dejte si alespoň jednu mrkev denně!

Podmáslí a jelení lůj

Drsná místa na pleti potírejte podmáslím a poté ošetřete jelením lojem. Brzy se zacelí.



