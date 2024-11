Víte, že toaletní papír je poměrně drahý špás a rozhodně není nejekologičtější ani nejhygieničtější volbou?

Od nočníků k bidetům a kdy se objevil toaletní papír

My Evropané jsme často velkými kritiky hygienických návyků v našem okolí. Málo kdo si však uvědomuje, jak jsme se k různým návykům dostali a kdo nás lakonicky řečeno „dokopal k tomu“, abychom se takto chovali. Vědomí, že všude na nás číhají bacily je v podstatě novinka. Dřív jsme se nebáli, lít obsah záchodové mísy do ulice.

Důležitost kanalizace i čisté pitné vody upevnil výskyt cholery. Zákazy plivání, čistota a ventilace nemocnic jsou reakcí na šíření tuberkulózy. Nošení roušek před výkonem zdravotních úkonů je vynálezem úzce spjatým s šířením španělské chřipky. Ani lékaři dlouhá léta nemyli své ruce řádně po pitvě, což vedlo k častým úmrtím v případech, že následně asistovali porodu. To vše se změnilo v podstatě během 19.stolení a často vynucením.

Také toaletní papír čekal na své masové používání od prvních zmínek z 6.stolení v Číně až do tovární výroby v 80. letech 19. století. I dnes vedeme spory o to, jak zacházet s toaletním papírem správně. V čem spočívá dilema? Je správné pověsit jej volným koncem ke zdi nebo do prostoru? Také na to vám dá opověď následující příspěvek z YouTube kanálu 3 T a Zajímavosti ze světa.

Zdroj: Youtube

Co nás stojí toaletní papír?

Jenže jde to také bez papíru, a i významně hygieničtěji. Všichni víme, proč toaletní papír používáme a co na něm vždy ulpí. Nejenže může dojít k nedostatečně efektivnímu očištění, ale toaletní papír také něco stojí, a to nejen finance, ale hlavně také zdroje.

Málo kdo z nás si uvědomuje, že na výrobu jedné jediné roličky toaletního papíru je třeba zhruba 0,2 kg dřevní hmoty. To se možná nezdá tak hrozné jako nutnost spotřebovat také celých 140 litrů vody, 0,5 kWh energie a různé změkčující i bělící látky.

Za rok průměrný Evropan spotřebuje zhruba 75 až 80 roliček toaletního papíru, obyvatelé Spojených států dokonce dvojnásobek. Díky recyklaci je možné snížit zdroje téměř na polovinu. Ale jde to i jinak.

Je libo listí, pratelné ubrousky či sprchu nebo bidet?

Velmi přírodní lidé rádi sáhnout po lístku nebo hrsti trávy, ale to není skutečné řešení. Tito lidé vyzývají extrémně přírodní životní styl a snadno si dokážete představit jaké všechny nedostatky tento přístup může mít.

V poslední době se také velmi rozmohly různé pratelné hygienické pomůcky a je jen na zvážení každého z nás, zda je tento způsob únosný či nikoli. Pratelné ubrousky, mohou být navíc také vlhčené, jako v případě utěrek používaných pro jemné dětské zadečky při přebalování. Výhodou je i to, že tyto utěrky nemusíte vyrábět, ale můžete si je koupit, a pak jen doporučeným způsobem udržovat a znovu používat.

Významně elegantnějším způsobem je nicméně používání bidetové sprchy, bidetu či v zahraničí bidetových toalet. Bidet jako takový je v podstatě umyvadlo tvaru toalety, kde si může dotyčný pozadí umýt díky trysce, která je správně nasměrovaná. Stejně fungují i kombinované toalety, které mají v míse poměrně nízko pod prkénkem na zadní straně trysku, kterou lze ovládat kohoutkem na boku toalety.

Nicméně nákup bidetu či speciální kombinované záchodové mísy rozhodně není levný špás. V případě samostatného bidetu je třeba myslet na jeho umístění při rekonstrukci či stavě koupelny. Řešením pro každou domácnost je však připojení jednoduché bidetové sprchy. Je to v podstatě krátká hadice se sprchovou hlavicí na konci, kterou lze ovládat snadno páčkou. Namontovat lze na již existující přívod vody záchodové nádržky.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Na používání bidetu si rychle zvyknete.

Co byste měli vědět o bidetech?

Patrně si říkáte, že i bidet a podobná řešení spotřebovávají vodu, a to je jistě pravdu. Pokud má sprcha nebo tryska dobrý tlak, pak opravdu stačí jen velmi malé množství. Na osušení pozadí je pak možné používat ubrousky, utěrky či ručníky.

Pokud si zvyknete na bidet, jen neradi se budete vracet k toaletnímu papíru. O bidetech se začalo mluvit nejen během pandemie, kdy byl nedostatek základních hygienických potřeb, ale překvapivě také po skončení fotbalového šampionátu v Kataru v roce 2022. V arabských a také některých jižních evropských zemích jsou totiž bidety či bidetové sprchy běžné. V kataru tak měly mnohé sportovní týmy a jejich zázemí možnost seznámit se používáním bidetů, které jsou mimo jiné považované za hygieničtější a dokonce zdraví prospěšné v případě postižení hemoroidy.

Zdroje: medicalnewstoday.com, reelpaper.com