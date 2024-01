Mít krásnou vypnutou pleť bez vrásek a známek stárnutí je snem každé ženy. Jenže v tomto případě více než kdy jindy platí, že bez práce nejsou koláče. Aby byla pokožka obličeje plná vitality a bez nečistot, je potřeba jí věnovat správnou péči. Jak na to?

Omýt obličej vlažnou vodou mnohdy nestačí. Pleť potřebuje mnohem intenzivnější péči a odměnou vám bude dlouhodobý mladistvý vzhled. Jak o obličej správně pečovat a jaké ingredience přidávat při čistění pleti do vody? Máme pro vás hned několik tipů.

Masky jen ze dvou ingrediencí!

Čistý obličej je základ. Toho můžete docílit správným postupem mytí. Není však od věci dopřát pokožce i hloubkovou péči v podobě pleťových masek. Nekupujte ty předražené v obchodech plné chemie. Vsaďte na ty, které si můžete velmi snadno vyrobit doma a to pouze vždy ze dvou ingrediencí. Na nejrůznější kombinace pro všechny typy pleti se podívejte ve videu na YouTube kanálu LITTLE DIY:

Zdroj: Youtube

Čištění nezanedbávejte

Zatímco ranní neopláchnutí obličeje není zase takovým prohřeškem, večer si dejte záležet pokaždé. Správné čištění by mělo mít minimálně dvě fáze. Během té první je žádoucí odstranit líčidla a zbytky make-upu. Toho docílíte nejlépe mycími oleji. Olej na sebe naváže všechny nečistoty, včetně té usazené v pórech. Nemusíte se rozhodně bát, že by po ošetření mycím olejem zůstala vaše pokožka mastná. Naopak. Pak by měla přijít na řadu čistá vlažná voda. Skutečně dbejte na teplotu vody. Vhodná není ani příliš studená, ani příliš horká.

close info Shutterstock.com / Heike Rau zoom_in Rozmarýn má na pleť blahodárné účinky. Zkuste jej sušený i čerstvý.

Zázračné pleťové vody

Když máte tuto část očisty hotovou, vsaďte na sílu přírodních ingrediencí a dopřejte své pleti péči přírodní pleťovou vodou. Tu si můžete snadno vyrobit sami. Přidávat můžete nejrůznější bylinky a jiné přírodní ingredience, uvidíte, že vaše pleť bude jako znovuzrozená. Jednou z nejlepších a nejúčinnějších je růžová voda. Připravte si čerstvé okvětní plátky růží, vložte do kastrůlku s destilovanou vodou a pomalu zahřívejte tak, abyste však vodu nepřivedli k varu. Vodu s růžovými plátky zahřívejte několik minut, poté stáhněte z plotny a nechte vychladnout. Sceďte a růžová voda pro rozjasnění pleti vyhlazující vrásky je hotová.

Účinné bylinky

Pro mastnou pleť se sklonem k nečistotám se výtečně hodí rozmarýnová voda. Heřmánek pokožku rozjasní a zbaví červených míst. Při podráždění ji i uklidní. Měsíček lékařský má skvělé hojivé účinky a dokáže zatočit s projevy stárnutí. Levandule zase podporuje krásu pleti, působí protizánětlivě a pleť zanechává vypnutou. U bylinek je postup vždy stejný. Připravte si polévkovou lžíci bylinky, pokud budete volit sušenou. Čerstvé dejte o něco víc. Zalijte asi 250 mililitry vroucí vody, přikryjte a nechte louhovat aspoň 20 minut. S takto vzniklou peťovou vodou si pak jednoduše obličej ošetřete.

close info shutterstock zoom_in Nezapomeňte na blahodárné účinky medu. Pleť jej bude milovat.

Blahodárný med

Pleťovou vodu připravte i z medu. Do kastrůlku vložte lžíci medu a stejné množství lipového květu. Zalijte vroucí vodou a pět minut míchejte, dokud se med nerozpustí. Poté stáhněte z plotny, nechte ještě další čtvrt hodinu odpočívat a poté přeceďte do vhodné čisté lahvičky. Pleť vodou ošetřujte dle potřeby a neoplachujte. Taková pleťová voda bude pokožku krásně hydratovat, omladí ji, očistí a dodá živiny.

Zdroje: www.zeny.cz, www.idnes.cz, www.casopis-rozmaryna.cz, www.rehabilitace.info