Vstupujeme do čínského roku Tygra: Co přinese vašemu znamení?

Čínský horoskop na rok 2022 je synonymem nepředvídatelných změn i překvapivého vývoje. Všemu bude vládnout Tygr, který je odvážný, autoritativní, charismatický, průbojný, soutěživý, dynamický a dobrodružný. Budou dominovat témata spojená s obnovou, iniciativou, změnami a novými začátky. Každé z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu ze sebe bude nuceno vydat absolutní maximum pro zlepšení svých životních podmínek. Tvořte svou lepší budoucnost okamžitě.

Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých bytostí. První přiběhla agresívní Krysa, za ní pracovitý Buvol. Mezi posledními se objevili věrný Pes a svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata odměnit. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem.

Tygr stojí v čele roku 2022

Tím aktuálním je Tygr, který se od roku 2010 opět dostává do středu pozornosti. Své působení podle čínského horoskopu začne 1. února 2022, svou vládu pak zakončí 23. ledna roku 2023. Jak se zaměření roku Tygra projeví u všech dvanácti znamení čínského zvěrokruhu a jaké výzvy, naděje či úskalí tento rok přinese pro každého z nás?

Znamení Krysy

Lidé narození ve znamení Krysy prožijí v roce Tygra období, které absolutně mobilizuje všechny jejich síly. Konstelace Krys je momentálně podle čínského horoskopu taková, jako by rozehrávaly novou fázi šachové partie. A právě Krysy budou první na tahu. Zejména ve druhé polovině roku 2022 se jejich vliv znatelně upevní a zároveň se oživí i jejich společenské kontakty. V povolání se jim předestřou nové směry vývoje, na které by ovšem měly bezprostředně reagovat. Je velmi pravděpodobné, že v letním období projde Krysa změnou pracovní pozice či zařazení. Extrémně plodný bude čínský rok Tygra pro Krysy, které se věnují architektuře nebo designu. Rok 2022 je také velice příznivě nakloněn pro start nového vztahu. A jestli je či bude váš budoucí partner narozen v Draku nebo Opici, rozhodně veďte schůzku tak, aby vaše vzájemné poprvé nebylo také naposledy. Zároveň věnujte po celý rok Tygra dostatečnou pozornost vašemu zdraví.

Konstelace Krys je momentálně podle čínského horoskopu taková, jako by rozehrávaly novou fázi šachové partie. Zdroj: profimedia.cz

Znamení Buvola

Začátek roku Tygra přináší podle čínského horoskopu měsíce, které Buvolovi opravdu přejí. Během února a března by si měl Buvol počínat tak, jako by se připravoval na dlouhou pouť, kdy bude nutné zásobit se vším, co je třeba, včetně duševní potravy. Vědomosti, dobrá vůle, energie, pevné zdraví a optimismus je pětice, s níž Buvol překoná všechny překážky aktuálního roku Tygra. Čínský rok 2022 je vhodný také pro dořešení problémů, které Buvolům již delší dobu ztrpčovaly život a působily jim starosti. Musíte být ale aktivní a s vaší veškerou silou tlačit proti zdi. Pro Buvoly pracující v oblasti práva a soudní moci bude podle čínského horoskopu tento rok obzvláště kritický. Snažte se maximální vůlí propracovat na místa, která jsou pro vás předurčena. Velení policejní jednotky, vedení nějakého oddělení velkého průmyslového podniku, funkce primáře nebo mistra v řemeslné dílně. To jsou ta správná místa pro vás! Ženám ve znamení Buvola se bude v roce Tygra dařit zejména v sociálních oblastech či školství, především u mladších dětí.

Znamení Tygra

Čínský rok 2022 patří právě znamení Tygra. Neznamená to však jen úspěch. Tento rok přinese spíše obyčejné životní dění bez velkých výkyvů. Větší pozor by si měli Tygři dát na své negativní vlastnosti a stanovit si ctižádostivé cíle. Na počátku roku 2022 učiní toto znamení nejlépe, když se bude držet při zemi a bude se posouvat dopředu jen krok za krokem. Vaše iniciativa z počátku tohoto roku dopadne na úrodnou půdu později. Tygr by se v celém čínském roce neměl myšlenkově uzavírat do sebe a slepě následovat jen své sobecké zájmy. Zůstaňte po celý rok maximálně racionální, konkrétní a ve svých úsudcích buďte střízliví. Pokud se Tygři dosud nezbavili všeho, co je bez užitku obracelo k minulosti, mohou to udělat v jarním a letním období čínského roku 2022. Důvěra je velkým tématem znamení Tygra v čínském roce 2022, který je pro vás zároveň obdobím velkého soustředění a zvýšené pozornosti vůči detailům. Je třeba chopit se i na první pohled skrytých příležitostí a k jejich uchopení využít všechny své schopnosti.

Znamení Zajíce

Zajíci budou po většinu aktuálního čínského roku Tygra doslova nabití emocemi. V roce 2022 pro vás platí následující výzva: zachovejte si zdravý rozum. Více než kdy jindy používejte racionální analýzu a vyhněte se ukvapeným závěrům. Potom je pravděpodobné, že vám půjde všechno dobře a otevřou se vám cesty vedoucí do slibné budoucnosti. Rok Tygra je dobou, která vám dodá dostatek energie a chuti pustit se do zápasu o nejlepší místo na slunci. Zajíc, který má jasno, za jakým cílem běží, se v čínském roce Tygra sice zbaví pochybností, ale nesmí jednat zbrkle. Domov je pro Zajíce velké téma. V jarním a letním období čínského roku Tygra budou rozkvétat vaše radostné emoce a vaše příjemné vyzařování zvýší vaše osobní, někdy až tajemné kouzlo. Zajíc v roce 2022 projde tvůrčím obdobím, v němž se mu podaří upoutat zájem těch, na nichž mu záleží, ať už z ryze osobních, nebo pracovních důvodů.

Klíč k vlastnímu štěstí nachází Drak vždy, když se zároveň zasazuje o štěstí druhých. Zdroj: profimedia.cz

Znamení Draka

Život Draků je podle čínského horoskopu vždy v pohybu směrem vzhůru. Draci dovedou dobře rozehrát svoji životní roli, když se nechají vést vyššími ideály nebo i prostou lidskou touhou po štěstí. Klíč k vlastnímu štěstí nachází Drak vždy, když se zároveň zasazuje o štěstí druhých. Pokud Draka jeho intuice nabádá ke smělému rozletu, neměl by se startem příliš otálet. Jestliže má toto znamení na začátku roku 2022 nějaké nápady pro rozjezd firmy či podnikání, není lepší čas pro jejich realizaci. Založte firmu či společnost, vše je vám nakloněno a nebudete ani čekat ve frontě na úřadech. Podle čínského horoskopu je to rok bezstarostného vývoje. Draci se nesetkají s žádnými vážnými komplikacemi. Bude záležet jen na nich, jak si ustelou, tak si i lehnou. A platí to i partnerskou oblast. Zejména letní období roku 2022 bude přát rozvoji osobního života. Je důležité, aby se Drak dovedl vžít do pocitů druhých a respektoval jejich individualitu. Pěstujte a chraňte si přátelství jako nikdy dříve.



Znamení Hada

Ti, kteří se narodili ve znamení Hada, bývají velkou hádankou i pro lidi, kteří je dobře znají. Tajemství neodmyslitelně souvisí s jejich existencí a nic na tom nemění ani aktuální čínský rok Tygra. Záhady přitahují pozornost i Hadů samotných a ti se s chutí pokoušejí přijít na kloub všemu, co tajemstvím zavání. Hadi jsou také výborní analytici, protože mají schopnost ze všech stran trpělivě zkoumat problém, před nímž stojí. Rok 2022 je podle čínského horoskopu pro Hady příslibem jejich dalšího příznivého vývoje. Jestli se před vámi v předchozím roce nakupilo mnoho překážek, v roce Tygra je váš vnitřní oheň a zápal konečně roztaví a přetvoří v předměty lidem prospěšné. Hadům bude v roce Tygra přát štěstí v případě, že se vyhnou zbytečným konfrontacím. Hodně pozornosti musí Had v aktuálním roce Tygra věnovat také sám sobě. Je nutné udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici.

Znamení Koně

Kůň patří k neušlechtilejším bytostem čínského horoskopu a je v něm skryta obrovská síla. Ovšem je velmi snadno vnitřně zranitelný a někdy se nechá zatlačit do nevýhodné pozice, na což pak může doplácet. Toto bude hlavní výzvou znamení Koně pro aktuální čínský rok. První polovina roku 2022 otevírá Koňům nové možnosti, a tak je nutné vybrat si včas, kterou cestou budou pokračovat. Koňům v roce Tygra znatelně přibude energie, síla a bojovnost. Nesledujte však mnoho cílů najednou. Jednejte uvážlivě a obezřetně, vyplatí se to! Nesnažte se vyřešit všechno sám, stále platí pravidlo, že „více hlav, více rozumu“. Vaše svobodomyslnost je tak velká, že dokážete snadno žít bez partnera, než abyste se spokojili s typem, který vám plně nevyhovuje. Osobní šarm ovšem Koňům pomůže zachránit i situaci, která na první pohled může skončit tragicky. Koně, buďte opravdu otevření a odhodlaní znovu prožít i traumata či nepěkné situace z vašeho dětství. Pokud toto nezvládnete v aktuálním čínském roce Tygra, další šance bude až za mnoho let.

Kůň patří k neušlechtilejším bytostem čínského horoskopu a je v něm skryta obrovská síla. Zdroj: profimedia.cz

Znamení Kozy

Pro znamení Kozy je nastávající konstelace čínského roku Tygra tak příznivá, jak jen může být. Je téměř jisté, že Koza bude prospívat po všech stránkách a ve všech činnostech, kde se angažuje. Toto znamení se s klidem může dívat do budoucnosti optimisticky a s vírou, že následný rok bude pro její záměry prospěšný a že se naplní touha po jejím spokojeném životě. Rok Tygra slibuje i dostatek příjemných zážitků, šťastných chvil a nových impulzů, které obohatí její život. S tak příznivým vlivem čínského horoskopu se Koza už dlouho nesetkala. Rozvinou se i vlastnosti, které ji zdobí. K úspěchům Koze dopomůže jak její trpělivost a vytrvalost, tak i intuice. Uskutečněte letos veškerá předsevzetí včetně těch, která jste dosud nebrali vážně. Netradiční metody či náhlý impuls z vesmíru umožní další a nečekaný posun dopředu.

Znamení Kohouta

Kohout musí v roce Tygra udělat místo tomu, co jej dokáže udržet na vzestupné dráze a povznést k cílům, na nichž mu záleží. Kohouti, jděte svému štěstí naproti. V případě, že se cítíte na vrcholu tvůrčí a pracovní energie, nenechte se brzdit tempem svého okolí. Nepřizpůsobujte se těm, kteří jednoduše řečeno nestíhají, nebo spíše nechtějí stíhat a pracovat na sobě. V jarním a letním období roku 2022 dojde podle čínského horoskopu u Kohoutů k přílivu další energie. Projeví se také harmonizující letní vlivy, které odstraní i všechny potíže v mezilidské komunikaci. Léto Kohoutům pomůže psát nové stránky jejich života. Schopnost porozumění a vcítění se je další velkou výzvou čínského roku Tygra pro znamení Kohouta.

Znamení Opice

Život tohoto znamení čínského horoskopu pohání neukojitelná zvědavost. Opice ráda experimentuje a mnohdy také až zbytečně riskuje. Uberte plyn a častěji brzděte, to je hlavní úkol čínského horoskopu v aktuálním roce Tygra. Opice ani v roce 2022 neustrne ve svém vývoji. Jejímu tempu však i letos bude stačit málokdo. S vírou ve vlastní schopnosti si Opice v roce Tygra budou vést s jistotou a upevní si své postavení, byť v malém pracovním kolektivu. Když dobře odhadnete obecně platné vývojové trendy a dokážete se jim přizpůsobit, pak vaše pozitivní myšlení a permanentní aktivita rozvine řetězec situací, kterým se v čínském horoskopu říká "malá štěstí, která vedou k velkému štěstí". I tak je ale potřeba spoléhat především na vlastní síly a zkušenosti. V každé společnosti, kde se Opice objeví, se stane vítaným společníkem.

Znamení Psa

Psovi přeje štěstí, pokud nemyslí jen na svůj prospěch. Budete-li se v čínském roce Tygra věnovat jakékoliv činnosti, která je prospěšná lidem, bude se vám dařit na sto procent. V tomto případě se naplno dokážete nadchnout tím, co děláte a díky plnému nasazení se odvážíte pustit i do akcí, které na první pohled vypadají neproveditelně. Začněte však nejprve tím, co vás dlouhodobě nejvíce trápí v oblasti zdraví, toto téma pro vás bude v roce 2022 nesmírně důležité. Je nutné být nohama pevně na zemi! Psi, dávejte tedy v roce Tygra větší pozor na lidi kolem sebe, a hlavně na ty, kteří se vám snaží vetřít do přízně třeba tím, že pomlouvají kolegy či shazují jejich úspěšnou práci. Vztahy, které fungují, budou pokračovat, stejně tak i partnerství, které je postaveno spíše na neshodách. V milostných situacích nečekejte letos nic nového.

Vepři, buďte co nejvíce v kontaktu s přírodou a nesnažte se plavat proti proudu, ztratili byste příliš mnoho energie. Zdroj: profimedia.cz

Znamení Vepře

Rok čínského Tygra přinese znamení Vepře novou energii, a to zejména v prvních měsících tohoto období. Jako by mu přinášely novou inspiraci, která v něm vyvolá touhu po dosažení dalších zajímavých cílů. Vepři, neřiďte se jen svou intuicí. Ve chvíli, kdy se setkáte s obtížemi, a ty vám rok Tygra podle čínského horoskopu určitě přinese, řešte je především racionálně a rozhodně ne silou. Dejte přednost diplomatickým prostředkům. Počítejte i s novými a neustále se měnícími vnějšími okolnostmi. Schopnost analýzy těchto neustálých změn bude pro vaše znamení klíčové. Budoucností se Vepř musí zabývat celou svou inteligencí, prozíravostí a moudrostí. A také se snažte nebýt nudní. Zprostředkujte pro své nejbližší nové zážitky a zkušenosti. Buďte co nejvíce v kontaktu s přírodou a nesnažte se plavat proti proudu, ztratili byste příliš mnoho energie.

