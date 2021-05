Domácí zázvorový nápoj, který čistí plíce. Vhodný je především pro kuřáky

Nejrůznější nápoje na posílení imunity jsou stále větším hitem, hlavně pak v období pandemie koronaviru. Jedním z těch nejhodnotnějších je bezpochyby čaj připravený ze zázvoru a česneku. Ten nejen že dodá organismu sílu bojovat s případnými nemocemi, ale také pročistí plíce, a dokonce má i příznivý dopad na hubnutí. Díky svým účinkům se perfektně hodí například pro kuřáky a ty, kteří si prošli virózami postihující respirační systém.

Očista plic je něčím, na co spousta lidí zapomíná. Často se pak stává, že z neznámého důvodu čas od času odkašlávají, příležitostně mají problém popadnout dech či pociťují, že zkrátka jejich plíce nejsou v té úplně nejlepší kondici. Pomocníkem při dýchacích obtížích může být právě čaj připravený ze zázvoru, česneku a dalšího koření, který napomůže nejen k očistě plic, ale i celého těla. Navíc posílí imunitu a podpoří hubnutí.

Příprava zázvorového nápoje

Na zázračný čaj budete potřebovat:

2 hrnky vody

10 gramů čerstvého zázvoru nebo 1 lžičku mletého

2 stroužky česneku

3 kuličky pepře

špetku skořice

špetka chilli

Postup:

Na přípravě tohoto zázvorovo–česnekového nápoje není nic složitého. Do hrnce nalijte dva šálky vody. V případě čerstvého zázvoru jej nastrouhejte a následně přidejte do hrnce společně se všemi dalšími ingrediencemi. Nápoj vařte po dobu deseti minut na mírném plameni, aby se všechny přísady správně vylouhovaly. Poté stačí nápoj přes sítko nalít do šálku a pomalu popíjet.

Jeho chuť však může být pro spoustu lidí velmi ostrá. Tu pomůže zmírnit jedna lžička medu.

Zázvor a česnek jsou magické potraviny

To, že je zázvor jedním z nejlepších pomocníků při nachlazení, asi není potřeba dále představovat. Oplývá mnoho léčivými vlastnostmi a pomáhá odstraňovat nadbytečné množství hlenu z plic, čímž dochází k jejich čištění. To ocení především kuřáci.

Česnek zase mnozí považují za jeden z největších darů přírodní medicíny. Sám o sobě má silné antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky. Perfektně tak pomáhá předcházet nejrůznějším onemocněním, přičemž některá z nich dokáže i vyléčit. Často se mu přezdívá přírodní antibiotikum.

Chilli, skořice a pepř

Nezanedbatelnými účinky oplývá také trojice chilli, skořice a pepř. Všechny tři ingredience podporují krevní oběh, působí příznivě na zažívání a zrychlují metabolismus. Čaj z nich připravený tak není jen výborným detoxikačním prostředkem organismu, ale dokáže pomoci se shozením nadbytečných kilogramů.

Česnekovo–zázvorový nápoj má tak ve všech směrech pro tělo úžasné účinky. Nehodí se tedy jen ve chladných dnech, kdy hrozí nachlazení, ale po celý rok.

