Mnohdy nenáviděný plevel, ale ve skutečnosti oblíbená bylinka působící proti spoustě zdravotních neduhů. Nasbírejte si ptačinec žabinec, dokud ještě všude roste! Jeho zdraví prospěšné účinky oceníte už teď na podzim.

Většina zahradníků bojuje s tímto plevelem, aniž by vlastně tušili, co jim na zahradách vůbec roste. Ptačinec je naprosto skvělá bylinka, která se dá využít jak vnitřně, tak i zevně. Setkat se s ní můžete od jara do podzimu, někdy dokonce i celoročně, pokud je teplá zima. Vydejte se na sběr této bylinky, která má výborné detoxikační vlastnosti.

Problémy zanesených střev

Střeva jsou důležitou součástí trávicího systému, které při špatném fungování mohou způsobovat velké problémy. Zanesená střeva se projevují především bolestmi hlavy, zácpou a nadýmáním, ale také přibýváním na váze, únavou nebo různými chronickými onemocněními. Jednou z možností, jak je můžete účinně pročistit, je právě využitím byliny zvané ptačinec žabinec!

Bylinka, která pomůže

Ptačinec je přímo zázrak při potížích se zanesenými střevy, jelikož na ně působí již během pár hodin po požití. Úspěšný je zejména díky svým detoxikačním účinkům, které mají vliv nejen na střeva, ale také na krev nebo lymfu. Tuto bylinku můžete proto používat jako prevenci zácpy, poněvadž umožňuje snadnější vyprazdňování a vyplavuje škodlivé toxiny z těla ven.

Posílení obranyschopnosti

Na podzim bývá spousta lidí nemocných, a proto byste měli mít ptačinec rozhodně při sobě. Dokáže pomoci při rýmě, kašli a nachlazení, jelikož účinně rozpouští hleny. Zároveň posiluje imunitní systém, který je v době nemoci oslabený. Stačí, když budete pravidelně popíjet čaj z čerstvého nebo sušeného ptačince a bakterie nebudou mít žádnou šanci.

Sběr ptačince

Jako většina bylin, tak i tato by se měla sbírat za sucha, kdy má nejvíce zdraví prospěšných látek. Na sběr se vydejte nejlépe ráno či přes den, kdy je jasno. S sebou si vezměte nůžky a plátěnou tašku nebo proutěný košík. Nastříhanou nať můžete potom rozmixovat, usušit nebo použít čerstvou.

Léčivý čaj

Na podzim a zimu je dobré užívat ptačinec v podobě čaje, jelikož vás kromě zdravotních účinků dokáže také zahřát. V případě čerstvé natě zalijte jednu hrst ptačince půl litrem vroucí vody. Po 5 minutách louhování sceďte a ještě horké vypijte. Pokud si ptačinec usušíte do zásoby, použijte na půl litru 4 lžičky natě. Denně vypijte maximálně jeden šálek, ať už je to pro detox, posílení imunity, zlepšení trávení nebo jako prevenci.

