Domácí nápoj na čištění tepen: Po třech týdnech byste se měli cítit mnohem lépe

Nadměrný příjem tuků, bílého cukru a potravin s vysokým obsahem cholesterolu. To jsou jen některé z mnoha příčin, které vedou k zanášení cév. Účinnou prevencí proti smrtelným cévním chorobám by mohl být nápoj, který užívaly již naše babičky. Rozmixujte citrón, zázvor a česnek.

Zhoršená průchodnost cév je zapříčiněna ukládáním tuku na jejich stěnách. Vzniká pak onemocnění s názvem ateroskleróza neboli kornatění tepen. Cévy jsou zúžené, stávají se křehčí a méně pružné. Krev, která nese kyslík k orgánům, špatně proudí nebo vznikají „špunty", jež vedou k mozkové mrtvici, infarktu, embolii, trombóze, hypertenzi nebo ischemické nemoci dolních končetin.

Prevence vzniku ucpaných cév

Nejdůležitějším faktorem prevence onemocnění je změna životního stylu. Měli byste minimalizovat konzumaci nevhodných tuků, jako jsou sádlo, tučné maso, tučné mléčné výrobky, ale i zdánlivě zdravé potraviny, jako jsou kokosový nebo palmový olej. Tyto potraviny obsahují nasycené mastné kyseliny, jež zvyšují hladinu „zlého” LDL cholesterolu, který se usazuje na stěnách cév. Obecně platí, že byste měli snížit příjem soli a jíst více ovoce, zeleniny, celých zrn, luštěnin a fermentovaných potravin. Samozřejmostí byste si měli dopřát i dostatek fyzické aktivity, omezit pití alkoholu a kouření cigaret. „Jako doplněk celkové léčby je možné užívat i přírodní přípravky s obsahem lecitinu nebo některé vitamíny – vitamín C, vitamín B6 (pyridoxin) a vitamín B12 (cyanocobalamin)," radí farmaceut PharmDr.Tomáš Arndt.

Ateroskleróza Zdroj: Crevis/Shutterstock.com

Čištění tepen

Tento nápoj znaly nejen naše babičky, ale již po celá staletí se používá v prastarém indickém přírodním léčitelství ajurvédě. Obsahuje citrón, zázvor a česnek. Tyto potraviny mají protiplísňové, antivirové a antibakteriální vlastnosti a působí synergicky. To znamená, že svou sílu společně násobí.

Citrón posiluje stěny cév

Citrón se pyšní vysokým obsahem vitamínu C, B, a A. Je v něm přítomný také draslík, fosfor, hořčík, železo i zinek. Flavonoidy v něm obsažené zabraňují tvorbě krevních sraženin, a tak zlepšují krevní oběh. Posilují také stěny cév, takže působí preventivně před vznikem křečových žil.

Česnek proti kornatění

Česnek je bohatý na selen, vápník, jód, vitamíny A, B a C. „Bylo dokázáno, že redukuje nánosy v arteriích, dále snižuje krevní tlak, zlepšuje hladinu krevních lipidů, rozšiřuje cévy, je silným antioxidantem a působí proti cévním zánětům. Za účelem léčení vyhledáváme česnek syrový, rozmačkaný a ponechaný na vzduchu asi 10 minut, aby se uvolnily účinné látky," radí bylinkářka Štěpánka Kutišová.

Kořen zázvoru snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Zdroj: profimedia.cz

Zázvor redukuje tuky

Kořen zázvoru snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu, stimuluje krevní oběh. Má antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, takže navíc skvěle podpoří také vaši imunitu. Obsahuje účinné fytochemikálie, silice, vitamíny A, B, C, E, sodík, hořčík, vápník, železo a draslík.

Domácí nápoj na čištění tepen

Na zázračný nápoj budete potřebovat 2 litry vody, 4 chemicky neošetřené citróny s kůrou, 1 malý kousek zázvoru a 4 stroužky česneku. Zázvor a česnek oloupejte, citróny omyjte a i s kůrou je nakrájejte na menší kousky. Všechny ingredience vhoďte do mixéru, přidejte trochu vody a začněte mixovat. Mělo by se vám vytvořit hladké smoothie. Směs smíchejte se zbylou vodou a vlijte do uzavíratelné čisté sklenice. Před užíváním nádobu protřepejte. Nápoj pijte každý den ráno na lačno, nebo kdykoliv během dne zhruba 2 hodiny před jídlem, po dobu 3-4 týdnů.

