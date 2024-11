Způsob, jak si čistíme uši, je často přehlížený detail. Pro mnohé je to otázka několika sekund a použití obyčejné vatové tyčinky. Věděli jste, že tento běžný přístup může být pro uši nebezpečný? V Japonsku mají na tuto každodenní rutinu zcela jiný pohled založený na dlouholeté tradici.

Mimikaki je japonský nástroj na čištění uší, který připomíná tenkou tyčinku s malou lopatkou na konci. Je navržen tak, aby jemně odstraňoval ušní maz, aniž by ho tlačil hlouběji do ucha, jako to mohou dělat vatové tyčinky. Tradičně se vyrábí z bambusu, ale dnes existují i varianty z plastu, kovu, zlata nebo dokonce se zabudovaným světýlkem pro malá dětská ouška.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Japondělí – Mimikaki: čištění uší v Japonsku

Zdroj: Youtube

Použití mimikaki není jen o technice, ale také o pečlivém přístupu k vlastnímu tělu. Jde o rituál, který si v Japonsku lidé dopřávají s klidem a trpělivostí, a mnozí si dokonce tuto proceduru užívají jako příjemný relaxační zážitek.

Nejedná se o rychlé, chaotické šťourání, ale o pomalé, opatrné pohyby, které jsou šetrné k vašim uším. V ideálním případě by měl tuto proceduru provádět někdo jiný.

Zajímavostí je, že v Japonsku je čištění uší pomocí mimikaki natolik zakořeněno v kultuře, že existují dokonce salony, kde si lidé mohou nechat své uši vyčistit odborníkem. Tato služba se považuje nejen za hygienický úkon, ale také za formu relaxace.

Důležitou zásadou mimikaki je především šetrnost. Pohyby musí být jemné a opatrné, aby nedošlo k poškození zvukovodu nebo bubínku. Lžičkový konec mimikaki jemně shrnuje ušní maz, aniž by ho zatlačoval hlouběji. Čištění se provádí jen v oblasti, kam vidíte, nikdy by se nemělo zajíždět hluboko do zvukovodu.

Doporučuje se používat mimikaki maximálně jednou týdně, aby nedošlo k přílišnému vysoušení zvukovodu. Přirozený ušní maz má totiž důležitou ochrannou funkci, udržuje uši vlhké a chrání je před nečistotami a infekcemi.

