Místo zubní pasty si čistěte zuby olejem. Má to tři velké výhody

Čištění zubů olejem je starodávná praxe, jež je spojována se systémem tradiční indické medicíny a ajurvédou. Spočívá v převalování za studena lisovaného oleje v ústech. To má pomoci zabíjet nežádoucí bakterie a zlepšit zdraví zubů.

Stále se netuší, jak přesně tato metoda funguje. Odborníci si však myslí, že olej pomáhá se zvlhčením dásní, a tedy se zvýšenou produkcí slin. Ty mají bakterie zničit a vyplavit. Některé za studena lisované oleje jsou nabité vitamíny a minerály, které přirozeně podporují zdraví ústní dutiny.

Některé za studena lisované oleje jsou nabité vitamíny a minerály Zdroj: DUSAN ZIDAR / Shutterstock.com

Benefity čištění zubů olejem

1. Snižuje počet bakterií ve slinách

V ústech může žít přibližně 700 druhů bakterií a až 350 z nich se v ústech vyskytuje najednou. Některé přispívají k problémům jako je zubní kaz, špatný dech nebo nemoci dásní. Ve studii z roku 2016 vědci zveřejnili výsledky výzkumu, do něhož pozvali 60 účastníků. Ty sledovali dva týdny. 30 lidí si čistilo ústní dutinu ústní vodou a 30 kokosovým olejem. Zjistilo se, že obě metody snížily počet bakterií ve slinách stejně.

2. Pomáhá snížit zápach z úst

Halitóza, známá také jako zápach z úst, je stav, který postihuje přibližně 50 % populace. Existuje mnoho možných příčin zápachu. Mezi nejběžnější patří infekce, onemocnění dásní, špatná ústní hygiena nebo plak na jazyku. Vědci zjistil, že válení sezamového oleje v ústech výrazně snižuje výskyt mikroorganismů, stejně jako použití chlorhexidinu.

3. Snižuje zánět a zlepšuje zdraví dásní

Gingivitida je druh onemocnění, jež se vyznačuje červenými, oteklými dásněmi, které snadno krvácejí. Za tuto chorobu mohou opět bakterie, které se nachází v zubním plaku. Použití určitých olejů s protizánětlivými vlastnostmi, jako je kokosový, může pomoci snížit zánět spojený s onemocněním dásní.

Kokosový olej má silné protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Jak čistit zuby olejem?

1. Kvalitní, za studena listovaný olej je základ

Pořídit si můžete sezamový, kokosový nebo olivový olej. Olivový olej bojuje proti zánětu, kokosový má silné protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti a sezamový se používá při chorobách sliznic, je velmi vyživující a působí antibakteriálně a protizánětlivě. Záleží jen na vás, jaká konzistence či chuť vám bude vyhovovat.

2. Ranní rituál

Čištění zubů olejem by se mělo zařadit mezi vaše ranní rituály. Je totiž důležité, abyste olej použili ještě před tím, než něco sníte nebo vypijete nebo si vyčistili zuby kartáčkem.

3. Převalujte 10-15 minut

Jednu polévkovou lžíci oleje si vložte do úst a po dobu 10-15 minut ho převalujte. Olej se během této doby smísí se slinami a naváže na sebe bakterie. Po uplynutí doporučované doby olej vyplivněte do koše. Vyhněte se umyvadlu nebo dřezu. V odpadu by se mohl hromadit a ucpat ho.

4. Ústa si vypláchněte

Po vyplivnutí si ústa vypláchněte teplou vodou. Ta je účinnější než studená. Tuto vodu nepolykejte.

5. Olej si připravte již večer

Je možné, že se vám představa oleje v ústech už po ránu nelíbí. To je pochopitelné. Proto si skleničku s olejem nachystejte již večer a postavte ji vedle kartáčku na zuby. Ráno se vám připomenou skvělé benefity této jednoduché metody, ušetříte si cestu do komory a olejový rituál tak bude jednodušší.

Zdroje:www.healthline.com a zeny.iprima.cz