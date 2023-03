Fantastický čistič krve a životabudič slinivky: Stačí rozmixovat ve vodě a vypít

Znáte všechny možné recepty a milujete první jarní divoké bylinky? Dobře známé kopřivy však většina z nás vaří jako špenát nebo užívá ve formě čaje. Jde to ale i jinak. Z čerstvých kopřiv si můžete připravit skvělý životabudič a nápoj na čištění krve.

Zdroje:zdravezdravi.cz, www.jimejinak.cz

Jarní síla kopřivy

Jaro je tu a s ním i první žně bylinek. Co že by mělo být cílem vašeho zájmu? Jsou to první jarní kopřivy. Ty mohou posloužit nejen jaké chutné, rychlé a levné jídlo ve formě špenátu, polévky nebo v nádivce. Kopřivy jsou dobře známé také svými léčivými silami a nemluvíme o nějakých mystických obřadech za měsíčku, ale vědou ověřených léčivých účincích, které tyto žahavé rostliny skýtají.

O kouzlu kopřiv vám poví také Linda Mahelová ve svém videu Jarní očista těla: Kopřiva.

Co kopřiva léčí?

Kopřivy jsou dobře známé protizánětlivými účinky a vzhledem k tomu, že záněty jsou za mnohými obtížemi, mohou napomoci léčit nespočet problémů. Běžně se používají ve formě čaje i oplachu na akné, ekzémy, lupenku i lupy, ale také alergie obecně. Nutno dodat, že i kopřiva sama může být alergenem, proto buďte při jejím prvním užívání opatrní.

Kopřivy jsou na jaře fantastickým doplňkem jídelníčku i pitného režimu. Zdroj: shutterstock.com

Kopřivy jako účinný čistič těla

Kopřivy také patří k bylinám, které napomáhají pročištění organismu, které tak rádi nazýváme detoxem. Takové pročištění těla, které napomůže vyplavení toxinů, je důležité například pro funkci ledvin, lymfatického systému či slinivky, které všechny souvisejí s obranyschopností těla.

Jako mnohé bylinky a koření, také kopřivy podporují trávení a harmonizují vyulčovací pochody těla.

Čaj nebo oplach připravíte spařením čerstvých nebo sušených kopřiv. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Užívání čerstvé i sušené kopřivy

Určitě jste už slyšeli o tom, že kopřivu můžete užívat ve formě čaj. Ten lze připravit jak z čerstvé, tak ze sušené bylinky, a tedy kdykoli během roku.

Kopřivu však můžete také jen rozmixovat a vodu z ní vypít jako džus nebo smoothie. Právě u jarních mladých kopřiv se tento vynikající způsob přímo nabízí. Nespařené čerstvé kopřivy obsahují větší množství vitaminu C, A, B2, K, ale také jsou bohaté na železo či hořčík, jód, fosfor či vápník.

Oplach k zevnímu uživání připravte jako čaj. Tedy nevařte kopřivu, jen ji spařte a nechejte alespoň 20 minut louhovat.

Nápoj z čerstvých kopřiv můžete ochutit o jablko, kiwi nebo jiné přísady, které máte rádi. Zdroj: Profimedia

Životabudič: Stačí rozmixovat a vypít

Hrst nasbíraných kopřiv dobře opláchněte pod tekoucí vodou a rozmixujte s dvěma hrnky studené vody. Pevné zbytky rostliny sceďte přes sítko nebo plátýnko a vypijte.