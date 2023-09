Fantastický čistič krve vám nejspíš roste za plotem. Málokdo to o něm ale ví

Je to nějaký plevel nebo nenápadná květina? Ani ne. Řebříček je docela pěkný i dobře známý, jen jej lidé málo využívají. Je to škoda, protože má co nabídnout. Možná jste to netušili, ale tahle bylinka je fantastický čistič krve. Jak jeho sílu využít?

Určitě ho dobře znáte! Řebříček je ta bíle kvetoucí rostlina, jejíž nesmírně vláknitý a pevný stonek vám bránil přidat i tuhle pěknou kytku mamince do kytice. V přírodě jej najdete kdekoli na loukách, u cest i na okrajích lesů a bílé květy řebříčku obecného mohou mít jen narůžovělý nebo namodralý nádech. Zato okrasné zahradní řebříčky doslova planou barvami a mezi nachovými, purpurovými a žlutými jsou někdy k vidění i oranžové varianty s příhodným názvem Paprika. O řebříčku vám poví také paní Michaela z Bylinkového ráje na tomto videu na YouTube: Ač jsou řebříčky patrně léčivé i některé další a různých druhů je až tisícovka, řeč bude o řebříčku obecném, který se latinsky nazývá Achillea milleforlium. Také jste si všimli podobnosti názvu s bájným antickým hrdinou? Achilles si prý řebříčkovým odvarem omýval rány, což můžete vyzkoušet i vy. Látky v rostlině obsažené totiž urychlují hojení a dezinfikují. Čistí krev i orgány Zdánlivě obyčejná rostlina, se stala stala významnou léčivkou i pro další své účinky. Podle vědců podporuje nejen chuť k jídlu, ale také tvorbu žluči a díky tomu má pozitivní vliv na celý proces trávení. Kladně působí i na krevní oběh, křečové žíly a prý jej lze užívat také při angině pectoris, což je stav, kdy je část srdce nedostatečně okysličováno. Rebříček podporuje také krvetvorbu, krev čistí a prý přímo působí na kostní dřeň. Skvělý pro ženy Nicméně bylina se používala hlavně pro řadu dalších problémů, a to především ženského ústrojí. Pomáhá nejen při křečích a nepravidelné menstruaci. Užívá se také ve formě sedací lázně při všech možných onemocněních dělohy, ale také při hemeroidech. V lidovém léčitelství se využívá i k podpoře funkce ledvin, jater, migrénách či revmatických bolestech. Obecně lze říci, že bychom jen těžko hledali neduhy, při kterých nebylo možné řebříčku využít. Řebříček má mnohé zajímavé zdravotní účinky, ale musí se užívat opatrně. Zdroj: Whiteaster / Shutterstock.com Správné užívání Na druhou stranu je však nutné zmínit, že dlouhodobé vnitřní užívání či nevhodně vysoké dávky nejsou žádoucí a mohou vyvolávat závratě a bolesti hlavy, případně i kožní vyrážky. Neměl by se také užívat s léky na ředění krve nebo barbituráty, protože účinky ještě zvyšuje. Nevhodné je i užívání s antacidy jejichž účinky ruší. Nesmí se užívat v těhotenství či před operací. Ideální a bezpečné je jen občasné užívání, maximálně však každý den jeden šálek připravený jedné lžičky sušené byliny.