Stárnout se asi nechce nikomu, a tak se snažíme zachovat si svěží pleť, zdravé vlasy, někteří si dokonce zajdou na plastiku. Jenomže naše tělo nestárne jen tam, kde to vidíme. Stárnou třeba i naše cévy, a proto bychom se o ně měli také náležitě starat. Třeba jednoduše a přírodní cestou.

S přibývajícím věkem se naše tělo postupně a často neznatelně zpomaluje, přibývá drobných problémů, kterým často ani nevěnujeme pozornost a postupně si na ně zvykáme jako na součást běžných dní. Přitom to tak mnohdy vůbec nemusí být. Právě zhoršená průchodnost cév je jednou z takových (zpočátku) drobností, kterou snadno přejdeme mávnutím ruky. Ovšem všeho do času, ty skutečné problémy mohou teprve přijít, a tak je dobré jim raději předcházet než za pár let řešit horší situaci.

Na youtubovém kanáku Moje kuchyně Tajna najdete také další možný recept pro čištění cév:

Zdroj: Youtube

Pozor na tyto příznaky

Jak poznáme, že naše cévy potřebují větší péči, než jim právě nabízíme? Jedním z projevů takového problému je snadná tvorba modřin a vznik křečových žil. Stává se to v okamžiku, kdy se cévní stěny stávají křehčími než je běžné a snáze praskají. Stejně tak je třeba zpozornět v okamžiku, kdy vám začnou natékat nohy. Většinou to znamená, že je pohyb krve pomalejší než by měl být a v nohou se hromadí přebytečná tekutina. Podobně jako již popsané příznaky mohou na cévní problémy upozorňovat také chladné ruce a nohy nebo náhlé omdlévání bez zjevné příčiny. Neváhejte a raději navštivte lékaře, protože všechny tyto příznaky mohou také předznamenávat závažné onemocnění.

Od lékaře k přírodě

Jestliže se jedná o problémy s cévami, můžeme jim kromě postupu doporučeného lékařem pomoci také přírodní cestou. Ta je ostatně hlavně ideálním preventivním opatřením proti vzniku takovýchto obtíží. Kolem sebe máme mnoho snadno dostupných pomocníků, kteří si s cévními problémy dokáží poradit. Můžete zkusit třeba kombinaci citronu a česneku, bude to účinné a navíc levné a rychlé řešení.

Svatý česnek...

Proč právě česnek? Tento silný přírodní léčivý prostředek proslul hlavně jako nejlepší antibiotikum, jaké můžeme v takové formě našemu tělu dopřát. Kromě toho ale dokáže také snižovat krevní tlak mimo jiné rozšiřováním cév. Zvládá také likvidovat usazený nános nežádoucích látek na cévních stěnách a tím je uvolňuje pro hladký a bezproblémový průtok krve. Chceme-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, použijeme vždy čerstvý česnek, který můžeme v ideálním případě rozetřít nebo prolisovat a po chvíli odpočinku bude připraven ke konzumaci. Kdo si netroufne na samotný česnek na lžičce (a takových je nás jistě hodně), může si připravit česnekovo-bylinkové máslo, které bude výborně chutnat třeba na tmavém chlebu.

close info Shutterstock.com zoom_in Křečové žíly by se neměly podceňovat.

Citron na vylepšení

Ještě lepší možností, jak ulevit unaveným cévám, je využití česneku v kombinaci s obyčejným citronem. Ten totiž dokáže díky svému neobyčejně vysokému obsahu vitamínů A, B a C, ale také minerálních prvků jako je fosfor, draslík, zinek, hořčík či železa, výrazně pomoci ke zdravějším cévám. Navíc přítomné flavonoidy pomáhají rozhýbat krevní oběh, čímž působí preventivně proti vzniku sraženin.

Vyrobte si kouzelný nápoj

Vezměme tedy obě zmiňované součásti přírodní lékárny a připravme si z nich kouzelný nápoj, za který nám cévy poděkují. Na jednu dávku z litru vody budeme potřebovat dva citrony a dva nebo tři stroužky česneku. Citrony dokonale omyjeme (v obchodě vybíráme raději ty, které jsou v biokvalitě) a i se slupkou je nakrájíme na menší kousky. Oloupeme česnek a také jej můžeme pokrájet, i když to není tak docela nezbytné. Obě ingredience totiž přijdou spolu s částí vody do mixéru, kde pobudou tak dlouho, než se z nich vytvoří homogenní směs, následně přidáme i zbytek vody a všechno znovu důkladně promícháme.

Za měsíc se nepoznáte

Máme hotovo, nyní léčivý nápoj zavřeme do skleněné lahve a několikrát denně z něj upijeme. Abychom dosáhli ideálního výsledku, vydržíme tuto kúru dodržovat přibližně měsíc. Po této době by se už mělo našemu tělu výrazně ulevit.

Zdroje: www.netmeds.com, jakzdrave.cz, www.masks.cz, www.prozeny.cz, budejovice.rozhlas.cz