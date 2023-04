Střeva a játra čistá za pár dnů. Tohle vhodťe do mixéru a pijte denně

Jaro je ideální dobou na detox střev a jater! Využijte čerstvé křupavé zeleniny a vyčistěte svoje tělo od toxinů a těžkých kovů!

Strava, stres, špatné trávení, špatná tepelná úprava pokrmů nebo nedostatek spánku. V dnešní době má většina z nás tělo plné jedů a toxinů, které mu dělají v těle docela slušnou paseku. Tak schválně. Nestává se vám v poslední době, že vás často bolí hlava? Jistě, může to být počasím, nízkým tlakem, menstruací. Ale pokud máte „bolehlav“ skoro obden, je možné, že za tímhle nepříjemným stavem je nadbytek toxinů v těle, který nabourává funkci důležitých orgánů a vy se pak cítíte slabí jako mouchy. Dalším varovným signálem může být také častá alergie, bolesti kloubů, pálení žáhy a neustálá únava. Neříká vám to něco?

Toxiny všude, kam se podíváš

Popravdě, to že se těle zanáší jedy, je bohužel normální věc. Obzvlášť v dnešní době, kdy je jídlo chemicky upravováno barvivy, emulgátory a dochucovadly. Není tajemstvím, že spousta kupovaného jídla je také infikovaná plísněmi a případně zatížená pesticidy, které jsou v nadměrném množství třeba v tropickém ovoci. Podle odborníků také hodně toxinů vzniká špatnou tepelnou úpravou pokrmů, které do těla vnášejí další a další jedy. Ať tak či onak, je potřeba si uvědomit, že nikdo z nás nežije ve vlastním „bio světě“ a to, co nabízí civilizace, zkrátka toxiny přináší. Nejvíce postihují játra, střeva a ledviny. Jak tedy můžete svému tělu ulevit? Zkuste tenhle detoxikační drink. Je osvěžující, lahodný a dá se pít jako verze snídaně.

Pročišťující zeleninovo ovocný koktejl

V tomto videu najdete recept na detoxikační drink:

Tuhle dobrůtku si připravíte snadno: Očistěte a nakrájejte 2 mrkve, 1 pomeranč, 1 citron, kousek zázvoru a 1 zelené jablko. Směs vložte do mixéru, zalijte 150 ml vody a rozmixujte dohladka. Drink nalijte do sklenice a vypijte. Tělo vám poděkuje!

