Přírodní nápoj na čištění tepen podle našich babiček funguje spolehlivě už léta

Hledáte přírodní nápoj, který vám pročistí tepny a nastartuje ozdravení oběhového systému? Nápoj, který vám doslova vygruntuje krevní oběh, je oblíbeným čistitčem tepen už dlouhá léta? Pak pro vás máme tip.

Přírodní nápoj jako čistič tepen

Pokud je pro vás důležité zdraví vašeho těla a konkrétně oběhového systému a srdce, pak vás možná bude zajímat nápoj, který funguje jako prevence a hloubkový čistič tepen a cév. Nápoj připravený z citronu, česneku a zázvoru je bezesporu zdravý, i když nutno dodat, že nebude vhodný pro všechny, a to hned z několika důvodů. Především česnek je známý tím, že může znatelně ovlivnit ředění krve, a není proto vhodný pro osoby, které léčivy regulují srážlivost krve. Navíc citron, česnek i zázvor jsou poměrně agresivní, a ačkoli pozitivně ovlivňují zažívání, mohou být příliš silné pro citlivý žaludek.

Kombinace citronu, zázvoru a česneku není nic nového, ale osvědčený recept. Zdroj: aboikis / Shutterstock.com

Pročistěte teplny pomocí nápoje z česneku, citronu a zázvoru

Proč právě citron, zázvor a česnek? Všechny tyto zdravotně významné potraviny ovlivňují srdce, cévy i krev. Zatímco citron působí proti krevním sraženinám a chrání srdce, česnek je známý redukcí krevního tlaku i snížením rizik onemocnění a silnými protizánětlivými účinky. Zázvor tyto dvě ingredience doplňuje. Stejně jako česnek reguluje hladinu cholesterolu, ale také stimuluje krevní oběh.

Po všech stránkách jsou tyto tři suroviny jedněmi z nejvhodnějších adeptů na výrobu nápoje, který je vhodný pro tří až čtyřtýdenní očistnou kúru. Jako všechny přírodní léky, i tento nápoj se doporučuje užívat ráno nalačno. Rozhodně je však možné užívat jej v jakoukoli denní dobu.

Zázvor s česnekem, citronem či medem je vynikajícím prostředkem k očistě tepen a cév. Zdroj: Shutterstock.com

Jak připravit „čistič tepen“?

Příprava nápoje není nijak složitá a budete potřebovat:

4 citrony v bio kvalitě, jelikož použijete celé plody i s kůrou

4 oloupané stroužky česneku

asi 4 cm očištěného čerstvého kořene zázvoru

několik lístků čerstvé máty

Všechny ingredience vložte do mixéru a zalijte dvěma litry studené vody a rozmixujte do hladka. Směs nechte chvíli odstát, pak přeceďte přes plátýnko. V případě, že se rozhodnete podstoupit očistnou kúru v létě, můžete do tekutiny přidat také led, případně rozmixovat vše v malém množství vody, slít a naředit dvěma litry sycené vody. Chcete-li nápoj přisladit, přidejte med nebo méně kalorický čekankový sirup či stévii.

