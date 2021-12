Co se stane s tělem, když denně pozřete jeden citron?

Citron je známý pro svůj vysoký obsah vitaminu C. Toto oblíbené ovoce typické kyselé chuti si nejčastěji přidáváme do čaje nebo vlažné vody. Nápoj skvěle dochutí a v létě navíc osvěží. Proč denně konzumovat jeden citron?

Citron je plod citronovníku, stálezeleného stromu, jež kvete a plodí současně. Citrony mají oválný tvar a bledě žlutou dužinu, které se dělí na 6-13 měsíčků. Ovoce obsahuje vysoké množství kyseliny askorbové a kyseliny citronové (3,5–8,0 g/100 g) a má přibližně 87 % vody. Jeho součástí jsou také bioflavonoidy, pektin, vonné silice, provitamin A, vitamin B, cca 3 % sacharidů. Je též zdrojem vápníku, draslíku, fosforu, hořčíku, železa, zinku a dalších minerálů.

Vitamin C

V jednom citronu najdete zhruba 30,7 mg vitaminu C, což představuje asi 33 % doporučené denní dávky. Různé výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, jež obsahují tento známý vitamin, dokáže snížit riziko vzniku infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Studie z roku 1994 navíc potvrdila, že další rostlinné látky - hesperidin a diosmin, včetně vlákniny, přijaté z citrusů, dokáží snížit hladinu cholesterolu v krvi už za 4 týdny.

Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, jež obsahují vitamin C, dokáže snížit riziko vzniku infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Zdroj: Evan Lorne/Shutterstock.com

Prevence před ledvinovými kameny

Ledvinové kameny jsou poměrně častým a nepříjemným onemocněním, jímž řada jedinců trpí opakovaně. S tímto problémem pomůže citronová šťáva. Některé studie říkají, že stačí pouhých 120 ml citronové šťávy denně, aby se do těla dostalo potřebné množství kyseliny citronové. Ta má schopnost zvýšit objem moči a její pH. Tím vzniká méně příznivé prostředí pro vznik ledvinových kamenů.

Citron chrání před anémií

Tento citrusový plod nejenže obsahuje železo, ale také látky, které zlepšují jeho vstřebávání z potravin rostlinného původu. Pokud jste zastánci vegetariánství nebo veganství, citron by měl být neodmyslitelnou součástí vaší denní rutiny. Díky tomu předejdete sideropenické anémii.

Posílení imunitního systému

Potraviny s vysokým obsahem vitaminu C a dalších antioxidantů mohou posílit imunitní systém. Ten se pak lépe vypořádává s bakteriemi a viry. Významně se tak zkracuje doba trvání nemoci.

Snížení rizika mrtvice

Součástí citronu a citrusových plodů jsou flavonoidy, jež mají schopnost snížit riziko mozkové příhody u žen. Potvrzuje to studie z roku 2012. Ta zkoumala téměř 70 000 žen starších 14 let. Zjistilo se, že ty, jež jedly z celé skupiny nejvíce citrusových plodů, měly o 19 % nižší riziko mrtvice.

Citron může snížit riziko rakoviny

Experimenty v laboratorních podmínkách naznačují, že látky b-kryptoxantin a hesperidin obsažené v citronu dokáží likvidovat rakovinné buňky. Konkrétně maligních nádorů na jazyku, v plicích a ve střevech. Prokázal to výzkum z roku 2011, jež pozoroval hlodavce, kterým byla pravidelně podávána citronová šťáva.

Látky b-kryptoxantin a hesperidin obsažené v citronu, dokáží likvidovat rakovinné buňky. Zdroj: Brent Hofacker/Shutterstock

Jak citron konzumovat

Nejjednodušší je vymačkat si citron do vlažné vody. „Nepijte ji však rychle. Každý hlt chvíli převalujte v ústech, aby se tekutina promísila se slinami a došlo pak k lepšímu strávení. Při rychlém vypití bude šťáva kvasit v žaludku,“ varuje výživový specialista Martin Škába. Pokud máte pocit, že vás citronová voda ochlazuje, zkuste si šťávu přidat do teplého čaje. „Mým osobním tipem je kombinace citronové šťávy s čajem zelený Puerh a zázvorem. Pokud by chtěl někdo vyzkoušet staré očistné techniky, pak citronová šťáva patří k základům při očistě jater a žlučníku,“ uzavírá specialista. Vyhněte se pití citronové šťávy v nezředěném stavu. Mohli byste si poleptat zubní sklovinu.

