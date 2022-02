Rozkrojte citron a položte si ho k posteli: Zbavíte se stresu a budete zdravější

Víte, jaký má citron vliv na vaše zdraví? A co na psychiku? Naše tělo je mnohem komplikovanější, než si uvědomujeme a reaguje nejen na konzumované nápoje nebo potraviny, ale také na všechno, co vidíme a cítíme. Citron dokáže ovlivnit vaše zdraví i na první pohled či přivonění.

Co skrývá citron?

To, že jsou citrony neobyčejně přínosné, stejně jako veškeré citrusové ovoce, všichni tušíme. Citrusy jsou výjimečné nejen vitamínem C, který je jedním z nejvyzdvihovanějších vitamínů pomáhající tělu posílit a bojovat proti nemocem. Citrony obsahují také provitamin A a vitamin B, vonné silice, pektin i bioflavonoidy. Z minerálů je zastoupen fosfor, hořčík, vápník, železo, zinek a draslík.

Zdraví v citronu

Konzumace šťavnaté dužniny citronu nám pomáhá nejen k hydrataci a zmiňovanému vitamínu C, ale také pozitivně ovlivňuje hubnutí, zlepšuje pokožku a předchází zápachu z úst, ledvinovým kamenům nebo problémům se zažíváním. To všechno je v pořádku a citron si rozhodně zaslouží být považován za významné ovoce, ale není to všechno.

I vůně citronů ovlivňuje naše zdraví

Naše tělo reaguje (nejen na citron) jen když jej spatříme nebo ucítíme. Taková stimulace mozku a následně těla je v hledáčku odborníků. Snaží se přijít na to, jak lidské tělo vnímá pachy, ale i pohled na různé typy potravin. Stimulace mozku je stejně důležitá jako stimulace těla konzumací. Čichem sice nepřijmeme ani trošku vitamínu C, ale naše tělo zareaguje na podnět určitým způsobem, který je neméně významný.

I vůně citronů ovlivňuje naše zdraví Zdroj: profimedia.cz

Proč dávat citron k lůžku před spaním?

Právě umístění citronu u postele či jinde ve vaší blízkosti má vyloženě pozitivní vliv na celé tělo. Silice, které cítíme z rozkrojeného citronu redukují pocit úzkosti a deprese. To napomáhá celému organismu k uvolnění a tím i zmírnění vnímání bolesti. Citrony nám dávají osvěžující pocit, který usnadňuje dýchání.

Rozkrojený citron se proto dává k lůžku při nachlazení, migrénách nebo také pro zkvalitnění spánku. Vyzkoušejte citron sami na sobě, vaše tělo i mysl jej ocení.

Zdroje: adbz.cz, indianexpress.com, cs.wikipedia.org