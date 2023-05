Proč by ženy nad padesát měly mít v mrazáku vždy připravené citronové kostky

Chcete být zdravé a zároveň štíhlé? Pokud spadáte mezi ženy nad 50, jistě se touto otázkou často zabýváte. Máme pro vás skvělý tip, jak tomu můžete šikovně napomoci. Mějte doma v mrazáku vždy připravené ledové citronové kostky. Je to zdravotní zázrak.

O tom, že je citron nabitý zdravím, se všeobecně ví a jeho účinky na naše zdraví jsou dlouhodobě prokázané. Nejenže náš organismus dokonale pročistí, ale zároveň dodá energii, a navíc i zlepší náladu. Nemusíte si ho jen přidávat do teplého čaje, máte i jiné možnosti.

Citronová šťáva se hodí třeba také do čerstvých zeleninových salátů, studených omáček a dipů a samozřejmě také do studených nápojů. Udělejte si proto citronové ledové kostky, jistě je právě teď v období teplého jara a léta s chutí využijete, a navíc budete příjemně čelit zdravotním nástrahám, které jsou po 50. roku života více zákeřné.

Inspirovat se můžete na následujícím videu:

Jak si citronové kostky vyrobit

Do nádoby vymačkejte šťávu z čerstvého citronu, zřeďte trošku vodou a nalijte do tvořítek na led. Pak už jen vložte do mrazáku a ledový zdravotní zázrak máte hotov. Několikrát denně si pár kostek vhoďte do sklenice s vodou a jistě oceníte nejen chutný osvěžující „nakopávák“, ale i jeho následné pozitivní účinky.

Citrony jsou elixírem zdraví! Zdroj: YouTube

Zkuste i citron v kombinaci se zázvorem

Citronové ledové kostky si můžete vylepšit zdravým zázvorovým kořenem, respektive jeho čerstvě vymačkanou šťávou. A jak v tomto případě postupovat? Tentokrát se spolehněte jen na odšťavňovač, jinak ze zázvoru vzácný nektar nezískáte.

Oloupejte si tři citrony a pokrájejte je na menší kousky. Následně si oloupejte tak čtyři 10 cm kousky zázvoru a také je nakrájejte na drobnější části. Obě suroviny vložte do odšťavňovače a šťávu z těchto dvou zdravotních zázraků nalijte opět do tvořítek na led jako v předchozím případě. A co všechno pro sebe uděláte, když si budete dopřávat denně několik těchto zdravých osvěžujících ledových kostek?

Perfektně si posílíte imunitu

Pravidelné popíjení citronové šťávy vám výborně zlepší nejen obranyschopnost organismu, ale i jeho celkové fungování. A to jak se zázvorem, tak bez něj. Citrony obsahují spoustu vitamínů, a silně je zastoupené „céčko“ a důležité vitamíny skupiny B. Tělu dodávají i řádnou dávku vápníku, železa, hořčíku, draslíku a také užitečnou vlákninu. Pokud kostky posílíte zázvorem, obohatíte ledové kostky o užitečné rostlinné silice, především zingeron, gingerol a shogaol, které mají na imunitu také příznivý vliv.

Využijte isílu zázvoru. Zdroj: 123rf

Obrníte se proti zánětům v těle

Citrony obsahují mnoho protizánětlivých látek, a především kyselinu askorbovou. Podporují rychlejší hojení a jsou užitečné při léčbě astmatu nebo jiných respiračních obtíží. Zároveň podporují zdraví všech pojivových tkání, kostí a chrupavek.

Citrony jsou prostě základní živinou v udržování dobrého zdravotního stavu, ale i pro zotavení ze stresu a rychlejšího hojení mnoha poranění. A protože citrony také obsahují saponiny s antimikrobiálními vlastnostmi, budete ochránění před případným nachlazením či chřipkou.

Detox a hubnutí

Nejjednodušší způsob, jak pravidelně očišťovat tělo od toxických látek, je hodit si pár citronových kostek do sklenice vody. Pokud tuto rutinu budete dodržovat pravidelně, jistě brzy pocítíte velké změny a budete se cítit svěžejší než kdykoliv předtím. Zároveň podpoříte stabilitu své váhy nebo případné hubnutí, protože citron obsahuje pektinovou vlákninu.

