Citronovo-česneková voda: Sklenička denně funguje zázračně na vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol je strašák moderní civilizace, jejíž strava je založena na tučných pokrmech a takzvaných prázdných kaloriích. Životní styl není snadné ze dne na den změnit, nicméně krůček k lepšímu zdraví můžeme učinit alespoň tím, že do jídelníčku zařadíme kombinaci česneku a citronu.

Tentokrát nejde o žádnou babskou radu, účinek každodenní konzumace česneku a citronové šťávy na hladinu cholesterolu v krvi byl potvrzen vědeckou studií. Odborníci z univerzity v íránském Isfahanu shromáždili 120 dobrovolníků, kteří trpěli zvýšeným LDL cholesterolem a vysokou hladinou triglyceridů, ale jinak nevykazovali další zdravotní obtíže a nebrali žádné léky. Jejich běžná strava i pohybová aktivita měly být průměrné, do studie nebyli zahrnuti vegetariáni, vegani ani každodenní návštěvníci fit centra.

Vědci rozdělili dobrovolníky do čtyř skupin: první skupina dostávala každý den ke konzumaci 20 gramů česneku a lžíci citronové šťávy, druhá jedla po večeři pouze česnek, třetí pouze citron a čtvrtá se na osm týdnů obou těchto pochutin zcela vyvarovala.

Odběr krve po skončení experimentální kúry přinesl ohromující výsledky: u dobrovolníků, kteří si po dobu necelých dvou měsíců denně pochutnávali na česneku s citronem, hladina špatného cholesterolu i triglyceridů výrazně klesla. Určitý úspěch byl zaznamenán také u pojídačů česneku, výrazně menší pak u konzumentů citronu a v případě čtvrté skupiny zůstala hladina nebezpečných látek prakticky nezměněna.

Citronovo-česneková voda

Dá se tedy říci, že kombinace česneku a citronové šťávy na cholesterol opravdu zabírá. Samozřejmě není jednoduché vymyslet na každý den jídla, do kterých se dají obě ingredience ladně zakomponovat. Proto se doporučuje kúra v podobě citronovo-česnekové vody, která by se měla popíjet po douškách ideálně po každém jídle, nicméně pokud vám to společenský a pracovní život nedovolí, můžete ji vypít i naráz po večeři před spaním.

Příprava citronovo-česnekové vody

Je nutno uznat, že 20 g česneku je opravdu hodně. V praxi může jít o tři veliké stroužky nebo šest drobných. Pro začátek použijte jen jeden velký stroužek denně, abyste se přesvědčili, zda vám jeho silice nepodráždí žaludek. Dávku pak můžete postupně zvyšovat.

Česnek prolisujte, zalijte hrnkem vřící vody jako čaj a na závěr přidejte polévkovou lžíci citronové šťávy. Směs můžete popíjet horkou nebo studenou, záleží čistě na vás. Pokud vám odvar připadá chuťově nesnesitelný, klidně do něj rozpusťte lžičku medu. Za dva měsíce při kontrole u lékaře sami uvidíte, zda citronovo-česneková kúra skutečně funguje.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.verywellfit.com