V zimě se pije jinak než v létě. Většina lidí to neví a ničí si zdraví!

Podle odborníků tělo v zimě potřebuje jiný pitný režim než v létě. V čem konkrétně to spočívá? Co a jak pít v zimě?

V létě se více potíme a všichni pijeme jako duhy. Jenže sotva se ochladí, tak potřeba pravidelného přísunu tekutin se jaksi ztenčí. A to pak může být problém.

Podle odborníků zhruba 70 % lidského těla tvoří tekutiny. Díky nim jsou vyživovány buňky a tvoří se krev, lymfa nebo trávicí šťávy. Když v zimních měsících necháte svou fyzickou schránku „na suchu“, může se stát, že orgány začnou pracovat hůř. A pokud jim ani tehdy nic nedáte, hrozí vám závažná zdravotní rizika.

Kdy je vody málo a kdy moc?

Obecně se říká, že člověk by měl vypít dva až tři litry tekutin denně. Nikdo z nás ale v sobě nemá odměrku, aby řekl, že má za den už splněno. Proto nejlepším ukazatelem vaší (ne)dostatečné hydratace je barva moči. Když je světlá, je všechno v pořádku. Jakmile ale začne mít tmavší tón, je potřeba doplnit tekutiny.

Pro dospělého člověka to znamená 35 ml vody (nebo čaje či polévky) na jeden kilogram váhy. Pokud třeba vážíme 80 kilogramů, měl by váš denní příděl odpovídat 2800 ml tekutin. Zajímavé je, že spousta lidí si myslí, že tělo nepotřebnou dávku vody vylučuje jen močí. Ale tak to není. Vodu potřebuje tělo nejen na provoz orgánů, ale také na dýchání, pocení či detoxikaci.

Jak a co pít. Podívejte se ve videu:

Jaké množství vody?

Kromě tělesné hmotnosti a věku hraje v potřebě určitého počtu tekutin roli i vaše fyzické vytížení. Pokud máte fyzicky náročnou práci nebo trávíte odpoledne na sportovišti, dochází k zahřívání svalů, pocení a vaše tělo potřebuje vodu, aby se trochu ochladilo.

V zimě je dehydratace horší než v létě

Další vliv na váš pitný režim má samozřejmě i strava, ale i teplota prostředí, ve kterém se nejvíce nacházíte. Podle průzkumu AquaLife Institutu je dehydratace v zimě horší než v létě. Nejde jen o to, že zapomenete pít. Už takové přebíhání mezi chladným venkem a kanceláří nebo dlouhodobé sezení v prostředí se suchým vzdchem, je pro tělo zatěžkávací zkouškou. Nejenže mu suchý vzduch vysuší skliznice, ale jeho žízeň po vodě se o to stane větší a větší.

V zimě potřebujete pít stejně vydatně jako v létě. Zdroj: Profimedia

Alkohol vysušuje organismus

Chlad nebo mráz není dvakrát příjemný. Proto spousta lidí sahá po alkoholu, aby se zahřála. Což o to, konzumací alkoholu se rozšíří cévy a vám bude tepleji. Ale tenhle blažený stav trvá jen chvilku. Pak se vytratí.

Následky, které alkoholický drink napáchá ve vašem těle jsou horší. Alkohol je bohužel velmi močopudný a zbavuje tělo tolik potřebných tekutin. S jeho postupným vyprcháváním můžete pociťovat ještě větší zimu než předtím. Tělo je pak slabší, křehčí a náchylnější k prochladnutí.

Alkohol vynechte, vysušuje organismus. Zdroj: Profimedia

Pijte minerálky

Jak tedy v zimě pít? Určitě se snažte pít po menších dávkách (klasicky po skleničkách o objemu 250 ml), nikdy nedělejte nárazové pitné akce, protože tím tělo zbytečně zatížíte. Kromě vody přidejte do svého pitného režimu i minerálky. Dodají tělu potřebné minerální látky, které pak organismus dobře využije. Vhodné jsou ale i ovocné či bylinkové čaje. Do pitného režimu se počítají také polévky či vývary.

Nečekejte na žízeň

V žádném případě nečekejte, až když vás dostihne žízeň. V takové situaci je už tělo v koncích a doslova bije na poplach. Pokud tenhle signál budete ignorovat, můžete za chvíli pocítit únavu, bolest hlavy, ospalost a pokles duševní či fyzické výkonnosti. A popravdě, to vám za to určitě nestojí. Takže příště raději všude plastovou láhev s sebou!

Minerálky vám dodají nejen vláhu, ale i minerály. Zdroj: Profimedia

Tipy, co a jak pít v zimě

Pokud je pro vás obtížné pít studenou vodu, když je venku zima, pijte teplé tekutiny. Dopřávejte si teplou vodu, horké bylinkové a ovocné čaje nebo teplé vývary - to vše může přispět k vaší hydrataci. Přidejte do vody chuťové přísady, jako jsou kousky citronu, limetky nebo jiné ovoce do obyčejné vody. Mějte s sebou láhev s vodou, kamkoliv jdete. To vás bude podporovat k hydrataci během celého dne. Pokud pracujete z domova, mějte na svém stole určenou nádobu na vodu a doplňujte ji podle potřeby. Pijte potravou. Vlastní domácí polévky v zimě mohou zvýšit příjem tekutin. Můžete také zahrnout do jídelníčku ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vody, jako jsou listová zelenina, citrusové plody, melouny, rajčata a okurky. Vyhněte se přílišné konzumaci kofeinu, ten totiž může přispět k dehydrataci. Kofein je přirozené diuretikum, což znamená, že může přispět k rychlému vylučovaní vody a elektrolytů z vašeho těla. Za každý nápoj obsahující kofein, jako je šálek kávy, vypijte další sklenici vody o stejném objemu. Vyměňte alkohol za nealkoholické nápoje. Alkohol by neměl být počítán jako tekutina a může zasáhnout do vašeho osobního vnímání zimy, což zvyšuje riziko hypotermie. Místo toho zkuste smíchat neslazenou sycenou vodu s plátkem citrusového nebo bobulového ovoce. Udělejte si z hydratace rutinu s cílem vypít určité množství vody každý den. Začněte tím, že si každý večer připravíte sklenici vody na noční stolek, kterou vypijete hned po ránu.

Zdroje: massgeneral.org, www.muzemejistzdraveji.cz, www.youtube.com