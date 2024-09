Tohle by kadeřníci svým vlasům nikdy neudělali

Kristýna Stoklásková 22. 9. 2024

Když se podíváte do zrcadla a vidíte, jak vaše vlasy vypadají unaveně, jsou suché a lámou se, napadne vás otázka: co dělám špatně? Možná se o vlasy staráte pravidelně, používáte kvalitní šampony a kondicionéry, ale přesto to není ono. Co by vám poradil kadeřník, jak se o vlasy starat?

Existuje několik věcí, které by si žádný profesionální kadeřník nikdy na svých vlasech neudělal, a jednou z těch úplně nejzásadnějších je použití tepla bez ochrany. Žehličky, kulmy, fény – tyto nástroje jsou běžnou součástí naší každodenní péče o vlasy. Proč? Jednoduše proto, že nám poskytují rychlý způsob, jak dosáhnout hladkých, rovných vlasů nebo krásných vln. Výsledek bývá perfektní, ale jen do chvíle, kdy si uvědomíte, co tato vysoká teplota s vlasy ve skutečnosti dělá. Používání tepla bez ochrany je pro vlasy jedním z největších rizik. Tepelné nástroje mohou vlasům uškodit způsobem, který už nejde napravit. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Tomas Arsov – Jak se starat o vlasy Zdroj: Youtube Vlasy jsou přirozeně tvořené z keratinu, proteinu, který jim dodává sílu a pružnost. Když však na ně působí vysoké teploty bez správné ochrany, tento keratin se ničí. Vlasy pak ztrácejí pružnost a lesk, stávají se křehkými, suchými a snadno se lámou. Možná si říkáte, že jednou za čas neuškodí použít žehličku bez ochranného spreje. Ale každé použití tepla bez ochrany přináší další a další poškození, které se postupně hromadí. Konečky se začnou třepit, vlasy ztrácí svou sílu, až se jednoho dne rozpadnou a už je nebude možné zachránit. Ochrana před teplem Tepelný ochranný sprej nebo krém je tedy naprosto nezbytný. Funguje jako štít, který vlasy chrání před vysokými teplotami. Ať už používáte fén na rychlé usušení vlasů, kulmu pro dokonalé vlny, nebo žehličku na srovnání vlasů, vždy musíte použít ochranný přípravek. Bez něj si s každým přiložením horkého nástroje k vlasům doslova pálíte jejich strukturu. Nikdo, kdo se stará o zdraví svých vlasů, by si nikdy nedovolil tuto ochranu přeskočit. Pokud se této jediné věci budete vyhýbat, uvidíte výrazný rozdíl v tom, jak vaše vlasy vypadají a jak se cítí. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tepelný ochranný sprej nebo krém je tedy naprosto nezbytný. Funguje jako štít, který vlasy chrání před vysokými teplotami. Správná aplikace kondicionéru Dalším častým problémem, kterému by se kadeřníci na svých vlasech vyhnuli, je nesprávná aplikace kondicionéru. Kondicionér je zásadní součástí péče o vlasy, protože jim dodává potřebnou hydrataci a výživu. Ale jeho nesprávné použití může vlasy zbytečně zatížit a přidat jim na problémech. Většina lidí má tendenci aplikovat kondicionér od kořínků až po konečky. A to je velká chyba. Vlasy u kořínků jsou přirozeně mastnější, protože se zde hromadí oleje, které produkuje pokožka hlavy. Když nanesete kondicionér až ke kořínkům, vlasy se rychle zmastí, ztratí svůj objem a začnou působit těžce. Navíc přetěžování kořínků kondicionérem může vlasy oslabit. Roztřepené konečky Běžným zlozvykem, který by kadeřníci nikdy nedělali svým vlasům, je ignorování potřeby pravidelného zastřihování konečků. Mnoho lidí se snaží co nejvíce oddálit stříhání, aby si nechali narůst dlouhé vlasy, ale pravidelné zastřihování je klíč k jejich zdraví. Jakmile se začnou třepit konečky, poškození se šíří výše do délky vlasů a celkový vzhled tím trpí. Pravidelné zastřihávání konečků udržuje vlasy zdravé a silné. Nezapomínejte chránit své vlasy při fénování či žehlení tepelnou ochranou, protože právě to může zachránit jejich zdraví a zabránit lámání. Pravidelné zastřihávání konečků je nezbytné, aby se vlasy netřepily a zůstaly silné. A při používání kondicionéru se soustřeďte hlavně na konečky, nikoliv na kořínky, aby vlasy nebyly zbytečně zatížené a mastné. Dodržováním těchto jednoduchých kroků si udržíte vlasy zdravé, silné a krásné. Zdroj: Huffpost.com

