10 věcí, které by ženy nad 50 měly dělat každý den. Děláte je?

Opakovat si, že věk je jen číslo, můžeme do nekonečna, ale stejně nás přibývající svíčky na dortu čas od času potrápí. I proto je důležité mít pozitivní přístup k životu a snažit se změnit to, co nám z nějakého důvodu nevyhovuje, bere nám energii a spíše se zaměřit na to, co nám dělá radost. Co by měly tedy ženy nad 50 dělat každý den, aby se cítily dobře, šťastné a podpořily své zdraví? Pojďte se na to s námi podívat.

Říká se, že stav mysli dokáže ovlivnit i to, zda člověk onemocní, či ne. Psychika má neskutečnou moc a měli bychom o ni pečovat v každém věku, stejně jako o zdraví svého těla. S přibývajícími léty by ale péče měla být ještě o něco intenzivnější. Co by ženy po padesátých narozeninách měly každý den dělat? Zde je seznam deseti věcí, schválně, kolik si jich můžete odškrtnout. Jak se cítit spokojená Padesátý rok v životě ženy je velký mezník. Zatímco ženy minulé generace se v tomto věku pomalu stávaly babičkami, dnešní ženy padesátnice mnohdy ještě vychovávají své děti, jsou na ně kladeny jiné nároky a často bilancují, zda to bude stát za to i po padesátce a snaží se být co nejaktivnější. Jakou rutinu dodržovat, aby vás nepřepadaly chmurné myšlenky a rutina ve vás vyvolala spíše pocit spokojenosti? Podívejte se na video: Pijte První zásada se vám může jevit legrační, ale rozhodně není. Pijte dostatek vody. Nejenže je voda důležitá pro každou fungující buňku vašeho těla, pomáhá také udržovat tělo hydratované, pokožka díky tomu pomaleji stárne a váš organismus bude správně fungovat, včetně metabolismu a zažívání. Pečujte o pokožku Začít pečovat o svou pokožku byste měla mnohem dříve než v padesáti, ovšem nikdy není pozdě. Pokud jste to dosud nedělala, dopřejte své pokožce pořádnou péči a speciální věnujte obličeji a dekoltu. Pravidelně se odličujte a myjte ráno i večer, poohlédněte se i po krémech, které vaší pokožce budou vyhovovat a dopřejí jí tu správnou výživu. Rozhodně nechoďte spát s make-upem, zbytečně byste tak své pokožce uškodila. Starejte se o své zuby Kromě péče o svůj zevnějšek byste měla velkou pozornost věnovat i svému chrupu. Nejenže je chrup vaší vizitkou, ale jakékoliv záněty v dutině ústní postupují dál do těla a mohou napáchat mnoho škody. Dopřejte péči nejen své pokožce a zajímejte se celkévě o své zdraví. Zdroj: Shutterstock Trénujte mozek Nemusíte hltat odbornou literaturu, ale udržujte si všeobecný přehled. Nové informace a koníčky trénují mozek. Když budete svůj mozek neustále zaměstnávat novými informacemi, udržíte krok s okolím a budete moci přispět do debaty. Trénovaný mozek je méně náchylnější k propuknutí například demence nebo Alzheimerovy choroby. Navíc se budete cítit o sto procent lépe. Každého vždy bez rozdílu potěší, když ví a může své znalosti rozvíjet. Zůstaňte aktivní Nelenošte. I když odpočinek láká, volte raději ten aktivní, namísto toho gaučového. Nemusíte nutně uběhnout maraton, anebo jezdit na kolečkových bruslích, ale pravidelná svižná procházka vám pomůže udržet v kondici pohybový aparát, váha nepůjde nahoru a pravidelný pohyb velmi příznivě ovlivňuje nejen vaše zdraví, ale i dobrou náladu. Nemusíte podávat vrcholové výkony, stačí pravidelný svižná chůze. Zdroj: Profimedia.cz Jezte zdravě S pravidelným pohybem jde ruku v ruce i zdravé stravování. Tělo se po padesátce mění a zpomaluje se metabolismus. Organismus si už tak dobře s nezdravým a tučným jídlem neporadí, není tedy nutné jej vystavovat stresu a sebe zdravotním rizikům. Nevzdávejte se toho, co milujete, ale zařazujte více zdravých potravin, ovoce a zeleniny a jezte pravidelně. Naučte se říkat ne a meditujte Svůj den si vždy dobře zorganizujte. Používejte aktivněji diář a nezapomeňte, že ne všem musíte vždy nutně vyhovět. Naučte se říkat ne a to z jediného důvodu. Naučte se najít si pro sebe během dne malou chvilku, která bude patřit jen vám. Během ní zpomalte, na chvíli se zastavte a jednoduše se nadechněte. Můžete vyzkoušet i meditaci. Zajímajte se o dění kolem sebe a čtěte. Udržíte tak mozek v kondici. Zdroj: Shutterstock Najděte si svůj směr a zdroj uklidnění Někomu pomáhá listovat si v bibli a nacházet v ní odpovědi na palčivé otázky, jiný dává přednost útěku do přírody, anebo jej zajímá východní učení. Buď jak buď, důvody, proč je dobré mít po ruce zdroj uklidnění, něco, co nám pomůže najít odpovědi na palčivé otázky, je vždy stejný. Dodává nám kuráž, odvahu, pomáhá vyrovnat se s ne zrovna lehkými životními situacemi.