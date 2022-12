Proč by ženy nad padesát neměly jíst suchary a sušenky: Zadělávají si na problém

Co by ženy po padesátce neměly jíst? Mimo jiné pozor na konzumaci sucharů a sušenek. Naučte se s nimi zacházet tak, abyste se cítily dobře.

Křupíky, polystyren nebo krekry. Člověk často neví, jak tyto produkty nazvat, tak si je pojmenuje po svém. Toto zdravé chroupání ale ve skutečnosti tak zdravé není. Mnoho žen si myslí, že si těmito krekry mohou snížit svou váhu, aniž by je to tak moc „bolelo“. Což je poněkud mylná představa. Při pojídání samotných chlebů si zaděláváte na problém a to se svou váhou i vitální energií.

Bílý chléb je u nás nejvyhledávanějším, ale zdraví ani štíhlé linii rozhodně neprospívá. Zdroj: Shutterstock

Lisovaný chléb

Jak už to bývá, to nejméně chutné je k redukci váhy nejvhodnější. Málo oblíbený těžký chleba, po kterém spoustu lidí pálí žáha nebo je tíží v žaludku. Ano, jedná se o chléb lisovaný a přesně ten je k redukci váhy nejvhodnější, samozřejmě i pro udržení dobré kondice ve starším věku.

Kváskový chléb je výživově skvělý

Pak jsou na řadě výživově skvělé kváskové chleby, ale měly by být čerstvé a 100%, tudíž by neměly být balené v igelitovém obalu. Ideálně je seženete na farmářských trzích či v obchodech s BIO potravinami.

Křehké plátky pro snižování váhy

Oblíbené křehké plátky jsou pro účel snižování váhy vhodné, ale musí se s nimi umět zacházet. Jsou energeticky nenáročné, obsah tuku je nízký, vyšší je jen glykemický index, takže bychom ho neměli konzumovat samotný. A co si budeme nalhávat, spousta lidí ho pojídá při hladu u počítače v kanceláři nebo kdekoliv jinde. Jestliže jste milovníkem křehkých plátků, s chutí do nich, ale nebuďte líní si k němu na talíř nachystat nejméně 200 gramů zeleniny, nějakou tu bílkovinu i zdravý tuk.

Pufovaný chléb nemá tuk, ale nezasytí

Taktéž oblíbený „polystyren" neboli pufovaný chléb je výhodný v tom, že nemá žádný tuk. Ale vzhledem k hodnotě glykemického indexu je k redukci nadbytečných kil rovněž nevhodný. Pufovaný chleba vám zvýší hladinu krevního cukru a jednoduše máte brzy po jeho konzumaci opět hlad. Musíte ho opět doplnit bílkovinou, tuky a zeleninou.

Pufovaný chléb vás nezasytí. Zdroj: Shutterstock

Pozor na suchary

Když se řekne suchar, mnozí si ho spojí s nepříjemným průjmovým onemocněním. Levná varianta sucharu bývá složená z kukuřičné mouky, která nízkým glykemickým indexem rozhodně neoplývá. Opět stejná písnička, musíte k sucharům dodat něco, co glykemický index sníží. Vyplývá z toho poznání, že pokud půjdete do obchodu kupovat suchary, omrkněte složení a vybírejte mezi suchary ze žitné nebo grahamové mouky.

Tmavý chléb často není tím, co myslíte

Přichází tmavý chléb, který je mezi obyvateli naší země velice oblíbený. Někteří lidé si ho kupují v domnění, že si pochutnají na něčem zdravějším, než je samotný bílý chléb. Rozdíl je ale nehorázně malý. Tmavší barva je často uměle dodávána ve formě sladu nebo barvivem. Bílý chléb z pšeničné mouky si dá do košíku denně statisíce lidí. Chutný, oblíbený, ale bez jakýchkoli minerálů, vitamínů či vlákniny. Chcete si dál udržovat svou figuru? Začněte se mu vyhýbat.

Slané sušenky rozhodně nejsou zdravou svačinkou. Zdroj: Shutterstock

Sušenkám se vyhýbejte

Slané zdravé sušenky namísto svačiny, to slýcháme v televizních reklamách. Raději ne… ze složení a vysokého obsahu soli se dá lehce odhalit fakt, že se nejedná o příliš kvalitní a zdravou svačinu, už vůbec ne po padesátce. Na tyto krekry se v regálu raději snad ani nekoukejte.

