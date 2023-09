5 chyb, které dělají po jídle skoro všichni a ubližují si tím. Děláte je taky?

V rámci zdravého životního stylu se většinou každý z nás zamýšlí na tím, co jíst a jaké si dávat porce. Neměli byste však opomíjet ani to, co byste neměli dělat po jídle. Tyto zlozvyky dělá mnoho lidí a vůbec si neuvědomují, jak si ubližují. Možná je děláte taky.

Jídlo patří mezi jedny z nejpříjemnějších okamžiků našeho života. Ale co se děje poté, co dojíme poslední sousto? Mnozí z nás se dopouští zbytečných chyb, které mohou mít negativní vliv na naše zdraví. Po jídle bychom se měli cítit spokojeně a příjemně odpočatí. Často jsme však místo toho unavení, přejedení a v horších případech můžeme pociťovat i jistou nevolnost. Příčinou můžou být přešlapy, které našemu trávení nesvědčí. 8 věcí, které byste nikdy neměli dělat po jídle? Podívejte se na toto video z YouTube (kanál WaysAndHow): Vyřaďte kofein Pokud si s oblibou dáváte kávu nebo čaj, který obsahuje kofein, děláte chybu. Kofein na sebe totiž váže železo, které je důležité pro trávení. Způsobuje to zpomalené trávení a snížené vstřebávání železa. Jedinci se sklony k chudokrevnosti a těhotné ženy by měly kávu a černý čaj po jídle zcela vynechat. Ostatní s konzumací těchto nápojů po jídle počkejte alespoň jednu hodinu. Pokud si s oblibou dáváte po jídle kávu nebo čaj, který obsahuje kofein, děláte chybu. Zdroj: diignat / Shutterstock Šlofík odložte Nikdy si nedávejte dvacet bezprostředně po požití jídla. V poloze vleže se totiž dostávají žaludeční šťávy do jícnu, což vede k nepříjemnému pálení žáhy, někdy i případné nevolnosti. Stejně tak by mohlo dojít ke zvýšenému riziku mrtvice. Odpočívat byste měli nejméně až 1 až 2 hodiny po jídle. Na pohyb zapomeňte Ve chvíli, kdy odsunete dojedený talíř, dejte si chvilku klidu, nejlépe s bylinkovým čajem. Naprosto zapomeňte na teorii, že je jídlo hned potřeba spálit aktivním pohybem. Ten si nechte na později. Přivodili byste si akorát tak v lepším případě kyselý reflux, v tom horším dlouhou a nepříjemnou nevolnost. Dle názoru amerických lékařů působících na Univerzitě v Jižní Karolíně je vhodná procházka až půlhodiny po jídle a neměla by trvat déle než 20 minut. Naprosto zapomeňte na teorii, že je jídlo hned potřeba spálit aktivním pohybem. Zdroj: Profimedia Do vany ne Pokud jste měli v plánu po obědě či večeři teplou sprchu či vanu, počkejte minimálně půl hodiny po dojedení. Díky teplé vodě je náš organismus vystavený prudké změně teploty a snaží se s ní vyrovnat prokrvením. Proto pak poklesne přísun krve do břicha a žaludku, což zpomalí proces správného trávení. Vyhněte se ovoci Zapomeňte také hned po jídle na konzumaci ovoce. Pokud byste si ho dopřáli, způsobíte si zbytečné nafouknutí břicha a nadýmání. Ovoce jezte vždy 1až 2 hodiny po jídle nebo 1 hodinu před ním.