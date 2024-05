Kolik šálků kávy denně vypijete? Zapřísáhlí odpůrci tohoto nápoje se chytají za hlavu při pomyšlení jen na ranní povzbuzení, jeho zarytí milovníci zase nestačí chodit ke kávovaru. Ani jedno není podle vědců ideální, i káva nám totiž může pomoci, když to s ní nepřeženeme. Zvláště ve vyšším věku.

Odpůrci kávy ji často považují za jednoznačně škodlivou a upozorňují na její močopudné působení, případně na zvyšování krevního tlaku a možný vznik závislosti na kofeinu. Jistě, to všechno je pravda, na druhou stranu má ale podle odborných studií káva také pozitivní dopad na organismus, kterému se vůbec nemusíme vyhýbat.

Jak to s tou kávou vlastně je? Více se dozvíte na youtube v kanálu Rozum v troubě:

Zdroj: Youtube

Kávou proti stárnutí

Jaké látky do těla v jediném šálku kávy dostaneme? Samozřejmě povzbuzující kofein, ale kromě něj například také antioxidanty, které jsou v i v jejích pražených zrníčkách obsaženy a nezničí se ani přelitím vroucí vodou.

Jak dobře víme, právě tyto látky jsou pro tělo prospěšné a dokáží bojovat například proti časným příznakům stárnutí. A to se jistě hodí každému. Kromě toho jsou dobrým pomocníkem v boji proti rozvoji Alzheimerovy choroby ve vyšším věku, což je v době, kdy se začíná hovořit doslova o její pandemii, velmi dobrá zpráva.

Vezměte kávu na milost

Z posledních informací je zřejmé, že nejde jen o požitek z chuti a vůně kávy, která sama o sobě dokáže mnoho z nás doslova “nakopnout”. Jsou tady skutečné zdravotní důvody, které vedou k domněnce, že i nepijáci kávy by ji měli vzít na milost a občas si nějaký ten šálek zkusit vychutnat.

Podle všeho se tak postarají o o delší a hlavně až do konce kvalitně prožitý život. Kdo by chtěl dožívat svoje roky na světě za závojem stařecké demence nebo právě Alzheimerovy choroby, když si může zachovat jasnou mysl až do posledních dní?

close info Cherries / Shutterstock / Cherries / Shutterstock zoom_in Káva vám pomůže udržet mozek v kondici i ve vyšším věku

Pro mozek, srdce i cévy

Za zachováním mentální svěžesti do vysokého věku stojí také celkový zdravotní stav organismu, včetně oběhové soustavy, která zásobuje mozek okysličenou krví. Dobrou zprávou je, že káva působí také jako součást prevence proti srdečnímu selhání nebo třeba mrtvici.

A další choroby? Ranní budíček, vonící po celém domě, pomůže snížit také riziko rozvoje rakoviny tlustého střeva nebo diabetu 2. typu a dokonce ochrání správnou funkci jater. Co víc chtít od obyčejné kávy?

S rozumem pro zdraví

Je logické, že i v tomto případě platí zlaté pravidlo, že se nic nesmí přehánět. Ani přemíra kávy tedy není ideální, naopak může skutečně začít působit vysoká dávka kofeinu, která výrazně zvýší krevní tlak, zrychlí tep a může vyvolat nervozitu.

Proto se budeme držet rozumné konzumace tří až pěti běžných šálků denně a vše by mělo být v pořádku. Každý člověk je ale jiný, a proto je vždy vhodné zamyslet se nad konkrétními účinky, které právě na vás káva má, a podle toho přizpůsobit její dávky.

Tělo si ostatně většinou umí samo určit, kdy je dávka jakékoliv látky, kterou do organismu vpravujeme, již příliš vysoká a dá nám to jasně najevo. Stačí tedy pozorně “naslouchat”.

Zdroje: www.hopkinsmedicine.org, www.healthline.com, health.clevelandclinic.org