Spánek je pro zdraví vašeho těla naprosto zásadní. Jenže komu se někdy nestalo, že se převaluje v posteli, počítá ovečky, a ne a ne usnout. Podívejte se, co byste měli dělat, když nemůžete usnout.

Spánek je naprosto nezbytnou součástí lidského života. Po dlouhém dni v práci, ve škole a podobně je potřeba, aby váš organismus dostal příležitost se zregenerovat a načerpat energii na další den.

Jenže to se lehko řekne. Dost často se totiž stává, že se těšíte do postele, lehnete si a nemůžete se dočkat kvalitního spánku, ale najednou vám nejde usnout. Převalujete se, zkoušíte počítat ovečky, dýcháte zhluboka, ale nejde to. Co tedy v této situaci dělat? Možná vás to překvapí, ale v posteli nezůstávejte.

Proč nemůžete usnout

Existuje spousta důvodů, proč nemůžete usnout. Možná jste si lehli příliš brzy po večeři. V takovém případě je vám těžko, žaludek ještě nedokázal strávit veškeré jídlo a usínání je tím pádem obtížné.

Možná je to tím, že jste přešli z příliš silného světla do tmy a váš mozek se musí přizpůsobit spacímu módu. Když si totiž chcete lehnout, ale celou dobu máte zapnuté světlo, váš mozek je nastaven tak, že se spí ve tmě. Tudíž mu bude trvat, než se přizpůsobí, a kvůli tomu nebudete moci usnout.

Důvodů, proč nemůžete usnout, je mnoho. Co byste měli dělat, pokud si chcete vychutnat kvalitní spánek?

Důvodem může být i to, že jste ve stresu, pořád přemýšlíte nad tím, co všechno musíte udělat druhý den, a tento stres a úzkost vám brání zamhouřit oči a přenést se do říše klidného spánku. Častým důvodem je také nemoc nebo bolest.

Ale ať už je důvod jakýkoliv, pokud nemůžete usnout více než 30 minut, je důležité nezůstávat v posteli. Zní to možná kontraproduktivně, jelikož se váš organismus probudí, a následně by mohlo být těžší usnout, ale přetrvávání v posteli vám nepomůže.

Co dělat?

Když nemůžete usnout přes půl hodiny, váš mozek je stále v aktivním stádiu. To znamená, že jej musíte utlumit a připravit jej na spánek. Ideální řešení, o které se podělila odbornice na spánek, je odejít z místnosti a jít do jiného pokoje.

Tam dělejte nějakou nudnou aktivitu se slabým osvětlením. Může to být například pletení, čtení, nebo klidně i koukání z okna. Tím se váš mozek unaví, a vy tak budete připraveni jít si lehnout. Je však důležité, aby tou nudnou činností nebylo brouzdání po sociálních sítích nebo koukání na televizi. Když budete vystaveni modrému světlu, naruší to cyklus spaní.

