Co dělat, když se přejíte. Ze všeho nejhorší je, když si dáte šlofíka. Proč?

Taky jste se během svátků neudrželi a přejedli se? Přejídání sice není problémem jen Vánoc či oslav Silvestra, ale práve teď jím trpíme nejčastěji. Podívejte se, co je za přejídáním a jak si můžete ulevit. Hlavně nechoďte spát!

Zdroje: www.wikihow.cz, www.celostnimedicina.cz

Přejídání během svátků

Přejídání se bohužel týká veškerých svátků a oslav. Neumíme slavit střídmě a veškeré tyto příležitosti během roku se tradičně vaří lepší, zvláštní a výjimečně bohaté jídlo, které si samozřejmě nikdo nechce nechat ujít. Je to tak ve všech kulturách a není to jinak ani u nás.

Aniž byste drželi zvláštní dietu, anebo se snažili hubnout, přejídání prostě není žádoucí a často končí nejen špatným pocitem jak fyzickým, tak duševním, ale také kily navíc. Jenže zabrzdit se, když jste zrovna v nejlepším, je těžké. Co dělat, když už jste to s jídlem přepískli?

Svátky k přejídání přímo vybízejí. Zdroj: Shutterstock

Co byste měli vědět o přejídání

Jestliže chcete lépe rozumět tomu, proč se člověk přejídá, podívejte se na toto video z repertoáru kouče Jaroslava Pecky:

Velmi pěkně vysvětluje, proč se často zacyklíme, zdravý jídelníček hodíme za hlavu a nacpeme se nevhodnými potravinami. Jaroslav popisuje, jak sami sebe nechtěně demotivujeme a šijeme si na sebe bič, když si stanovujeme příliš vysoké cíle či konkrétní „nezdravé“ potraviny zcela vyřadíme z jídelníčku.

Aby měla zdravá dieta čili jídelníček smysl, musí být udržitelná, taková, která nás fyzicky i duševně nedeptá. Určitě se na video podívejte, Jaroslav vše doplňuje odkazy na studie i spoustou užitečných praktických informací, které vám mohou pomoci balancovat svůj jídelníček.

Co dělat, když se přejíte?

Po každém velkém jídle si můžete všimnout toho, že jste unavení. Je to docela běžné a říká se, že je to díky prokrvení žaludku, který musí jídlo zpracovat. Můžete se proto cítit bez energie, prostě tak akorát na to dát si šlofíka. Přesně to se ale nedoporučuje. Proč?

Během spánku sice nebudete pociťovat nepříjemné nafouknutí břicha, ale vaše trávení se zpomalí. To se však nehodí z několika důvodů. Nejenže si vlastně nepomůžete a bude vám trvat déle jídlo zpracovat, navíc budete také neaktivní, a přitom právě teď by se hodilo nějaké kalorie začít spalovat.

I v zimě si užijete procházku. Zdroj: Profimedia

Pokud potřebujete pít a je jasné, že pitný režim je důležitý i pro dobré trávení, pijete jen po malých doušcích a ideálně bylinné čaje. Trávení podporuje máta, heřmánek, fenykl, anýz, ale také meduňka, která však působí sedativně, proto si ji dejte až večer před spaním.

Nechoďte spát, nestresujte se a běžte na procházku. Právě během svátků a o víkendech je to skvělý nápad i proto, že během zimy nejsme tak často venku.