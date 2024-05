close info Profimedia / Profimedia

Co si obléci? Jak moc větrat? Co jíst? To všechno trápí ženy v přechodu, které trpí na návaly horka, vykyvy nálad i nesoustředěnost. Co dělat v menopauze, abyste si ulevily a cítily se zase dobře?

Už vás začala trápit menopauza? Menopauza čili přechod je sice nevyhnutelné období v životě ženy, ale pokud by nebylo pro ženu zátěží, jen těžko by se z něj stalo velké téma. Rozhodně se netýká jen skončení reprodukčního období, ale také změn ukládání tuku a tloustnutí, což zajímá mnohé, ale pak také různých nepříjemných průvodních stavů. Mezi ty patří velké výkyvy nálad, ale také prudké návaly horka. V každém případě menopauza, jídelníček a tloustnutí i ubývání svalové hmoty jsou neodvratně spjaty. Velmi obšírně, ale zajímavě je popisuje v tomto rozhovoru renomovaný český výživový specialista Petr Havlíček v rozhovoru s Terezou Fukovou v příspěvku z YouTube kanálu Fitness007. Je to příspěvek téměř hodinový, nicméně jeho shlédnutí stojí za to a dozvíte se v něm spoustu zajímavých informací. Zdroj: Youtube Životní styl v menopauze Co z rozhovoru s Petrem Havlíčkem plyne? Doporučení je celá řada, jeden manuál a jídelníček pro každého neexistuje. Navíc často zmiňovaná změna životního stylu se zdá být až příliš náročná a vyžaduje také velmi nepopulární změny. Vypíchněme ale ty body, které vám mohou zásadně ulevit, i když nezvládnete posilovat nebo zcela od základů překopat způsob stravování. Stejně jako u každého hubnutí a pokusu o zdravější návyky, užijte si a pochvalte se za každý malý krůček a změnu k lepšímu. Začněte používat kvalitnější potraviny. Vybírejte si alternativy, které jsou zdravější, chutají vám a můžete se proto těšit i z něčeho dobrého a delikátního. Jedním z největších kamenů úrazu bývá pohyb. Dlouhé hodiny v zaměstnání a únava jsou kombinací, která pohybu příliš nepřeje. I když je posilování chabnoucího svalstva určitě dobrý nápad, skvělý pocit budete mít z jakéhokoli sportu, a to i velmi relaxačního, u kterého si spíš odpočinete, než zapotíte. Jóga, taj-či nebo chůze mohou značně přispět ke zlepšení vaší fyzické i duševní pohody. Omezení stresu totiž také hraje značnou roli nejen při hubnutí, ale také při prožívání symptomů probíhajícího přechodu. close info Shutterstock zoom_in Jezte kvalitní potraviny. A soustřeďte se hlavně na zeleninu a ovoce. Toto může ulevit každé ženě v menopauze Toto může udělat každá z nás! Dopřejte si dostatek odpočinku! Může to být náročné. I tato velmi pozitivní změna není snadno dosažitelná, především pokud jste velmi vytížení a spíš potřebujete, aby měl den víc než 24 hodin. Musíte-li vstávat v danou hodinu a odchod do práce nelze posunout, naučte se chodit spát dřív než doposud. Pokud nemá vaše tělo dostatek odpočinku, budete se cítit tělesně i duševně hůř a rozhodně nebudete ani hubnout nebo pociťovat jakékoli pozitivní změny, kterých byste jinak mohly dosáhnout. Výkyvy nálad či návaly horka můžete jen zmírnit vhodným lehkým oblečením, které snadno rozepnete a odložíte. Vhodnější jsou také přírodní materiály, které bývají prodyšnější a savé. V tomto období je lepší vyvarovat se palivých jídel a silně výhřevných ingrediencí. Návaly horka může zhoršit i kofein, alkohol nebo nedostatečná hydratace. Prozkoumejte, co nabízí věda i přírodní léčitelství. Každá žena je jinak citlivá a vyžaduje indviduální přístup. Je přeci jedno, jestli vás uspokojí placebo nebo léčivá látka. Hlavní je lepší pocit a úleva. Související články close Zdraví Jak naši předkové používali bobkové listy v každodenním životě: Zapamatujte si těchto 5 cenných tipů video close Zdraví Chcete mít bystrý mozek do vysokého věku? Pak je vhodné provozovat tyto aktivity video Zdroje: nhs.uk, healthline.com

