Lidské tělo je neobyčejně složitý systém, který musí fungovat jako celek, jinak nastávají problémy. Někdy se stává, že dojde byť jen ke zdánlivě drobnému problému, který ale přinese velkou bolest – jako třeba skřípnutý nerv. Jak si pomoci od největších starostí a co udělat jako první?

Nervy jsou přenašeči vzruchů a nejrůznějších podnětů z celého těla do centra své soustavy. Jen tak si můžeme uvědomovat, co se vlastně s naším tělem děje. Jsou to tedy právě tyto cesty a dráhy, které musí být nejcitlivější na jakoukoliv i minimální změnu.

Co se tedy stane v okamžiku, kdy se nerv sám dostane do problému? Bolest, která v takovou chvíli přichází, nikdo nepřeje ani největšímu nepříteli.

Bolest nelze překonat

Jedním z nejmarkantnějších příkladů takového skřípnutého nervu je klasický problém, lidově zvaný houser. Člověk se předkloní, otočí, ohlédne, zvedne těžší věc nebo zkrátka udělá stejný pohyb jako již tisíckrát – jenomže tentokrát se stane něco jiného, co na několik dní může ovlivnit náš život tak, že na to do smrti nezapomeneme.

Kdo takový stav nezažil, může se domnívat, že lidé s blokádou páteře zbytečně přehánějí. Není to tak, v tomto stavu skutečně není pohyb možný.

Co dělat? Nic!

Co tedy udělat v případě, kdy si skřípnete bederní nerv? Podle odborníků první rada zní: hlavně nedělejte nic. Znamená to, že se v takovém případě musíme smířit se situací a přijmout ji tak, jak přišla. Hrdinství není na místě, poslední na co bychom měli myslet, je jakákoliv násilná náprava.

Takzvaně překousnout bolest a zkrátka se narovnat za prvé skutečně nejde a za druhé už jen pokus o takový postup by jen uškodil. Proto je nejlepší dostat se co nejšetrněji k posteli a ulehnout tak, aby byla bolest co nejsnesitelnější.

Nic jiného se v první chvíli dělat stejně nedá. Snad jen zavolat lékaře s utišující injekcí.

Teplo a klid

Určitě bude vhodné si v první chvíli odpočinout, komu se podaří alespoň na chvíli usnout, bude o kousek blíž k úspěchu. Pomůže také teplo, které bude na postižené místo působit. Požádejte tedy někoho, aby vám záda zakryl svetrem, teplou šálou a podobně, případně je dobré použít hřejivé náplasti, které jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly teplo i několik hodin.

I přesto ale budete potřebovat klid a dostatek času na to, aby se mohlo tělo vzpamatovat. Vydržte to, nesnažte se místo protahovat, procvičovat ani masírovat. Jen byste si uškodili.

Nerv se může skřípnout i při zdánlivě jednoduchém pohybu

Nezahrávejte si...

Takzvaný houser je nejznámějším příkladem skřípnutého nervu, ale podobnou situaci můžeme zažít i na jiných místech těla. První rekce by ale měla být vždy stejná. Nesnažte se problém přemoci silou – ani fyzickou, ani silou vůle. Nechte tělu čas, aby se s problémem vyrovnalo postupně.

Návštivte lékaře, bude to jistota

Uvědomme si také, že jde o problém, který by se mohl v budoucnu opakovat, a tak bude v každém případě vhodné navštívit lékaře a o problému (i kdyby mezi tím odezněl) jej informovat. Mohlo by se totiž jednat o diagnózu, kterou bude třeba řešit v některých případech i chirurgicky.

Za zmínku stojí například vyhřezlá plotýnka, která se o takovou bolest také dokáže “postarat”. Je pravděpodobné, že vás praktický lékař odešle na některé z dnes již běžně dostupných odborných vyšetření jako je EMG, magnetická rezonance, ultrazvuk a podobně.

K určení zánětu je pak možné také využít rozbor mozkomíšního moku a mnoho dalších metod, které ozřejmí důvod zdravotních problémů.

Pohyb je nejlepší prevence

Pamatujme si tedy, že skřípnutý nerv potřebuje klid, teplo a odbornou péči. Abychom takové situaci předešli, je vhodné posilovat tělo přiměřeným vyváženým pohybem, zvláště v případě sedavého zaměstnání.

Neprospívá ani nadváha a nezdravý životní styl. I v tom může poradit lékař, tak jeho návštěvu při problémech raději neodkládejte. Nemuselo by se to vyplatit.

