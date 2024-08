6 věcí, které děti dědí výhradně po svých otcích

31. 8. 2024

Po kom to dítě je? To je otázka, kterou si v některých chvílích pravděpodobně pokládá každý rodič. Jak dobře víme, svůj podíl na vlastnostech potomka mají oba rodiče, ale některé znaky a vlastnosti se přece jen dědí spíš od jednoho z nich. Co tedy mají vaše děti spolehlivě po tatínkovi?

Asi se nemusíme přesvědčovat o tom, jak nespravedlivé je nařčení ženy z toho, že “nedala muži syna”. Jediný správný povzdech by mohl být, že muž toho syna nestvořil. Zatímco žena má ve své genetické výbavě pouze chromozomy X, tedy ženské, muž je schopen ve spermiích předat také chromozom Y, který v kombinaci s ženským X dá vzniknout zárodku mužského potomka. Pohlaví je tedy jedním a také prvním z momentů, který v životě každého člověka může ovlivnit jen a pouze jeho otec. Co jste zdědili po kterém rodiči? Napoví youtubové video od AsapSCIENCE: Zdroj: Youtube Jak vysoký je váš otec? Kromě toho je také víc než pravděpodobné, že po otci zdědíme také předpoklady pro svoji výšku. Nejde sice o stoprocentní vliv, jako je tomu u pohlaví, ale vědci prokázali, že otcovy geny jsou v boji o rychlost a intenzitu růstu dítěte dominantnější. Ovlivnit jej samozřejmě můžeme například kvalitní stravou, ale základ je základ, ten jen tak jednoduše neoklameme. Pozor na zuby Kazí se vám zuby více než lidem ve vašem okolí? Poděkujte tatínkovi za genetický dárek. Jak sklon ke tvorbě zubního kazu, tak i k jejich špatnému či křivému růstu, jsou z většiny dědictvím po vašem otci. Stejně tak se jeho geny silněji podílely na formování vaší čelisti, a to jak na jejím tvaru, tak i pevnosti. Je to výhoda, nebo spíš problém? S tím se musí každý vyrovnat po svém, rodiče si nikdo z nás nevybíral. Dolíčky ve tvářích jsou vlastně chyba Možná se vám líbí, možná také ne, ale pamatujte si, že pokud máte dolíčky na tváři, bude to s největší pravděpodobností zásluha vašeho otce. Schválně jej sledujte, když se usměje. Pravděpodobně zjistíte, že jste si v tomto mnohem podobnější, než jste si doposud uvědomovali. Jde vlastně o jistou vadu, kdy jsou obličejové svaly ve své části zkrácené a při mimice obličeje se jejich nedostatečná délka projevuje právě vznikem dolíčků. Řekněme si ale upřímně: není to vlastně docela roztomilé? close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Po kom to dítě je? Možná opravdu po tatínkovi. Holohlavost nebo bujný porost? Má váš otec i ve vysokém věku stále bohatý porost na hlavě a začal šedivět později než je běžné? V tom případě máte z velké části vyhráno. Je sice pravdou, že se rychlost vypadávání vlasů předává na chromozomu X, tedy bychom se mohli domnívat, že jde o matčino věno dítěti, odborníci zjistili, že za tím většinou stojí “ixové” chromozomy předávané otcem. Některé drobnosti přehlížíme Mimo záležitostí, které mnohdy významně ovlivňují náš život, si po svých rodičích neseme také drobnosti, nad nimiž se ani nepozastavíme. A přece jsme je museli po někom z našich předků zdědit. Přemýšleli jste třeba někdy nad tím, proč někteří lidé kýchají častěji, zatímco u jiného jste si toho vlastně nikdy ani nevšimli? I tato vlastnost závisí na genech předaných od otce. Genetika je kouzlo přírody Jistě bychom našli spoustu dalších vlastností, větších i menších, radostných či problémových momentů našich životů, podoby, vlastností či sklonů k různým odlišnostem. Někdy jde o talent, jindy o nešikovnost, o náchylnost k určitým chorobám - většinou ale jde o kombinaci vloh, které si neseme od početí od obou z našich rodičů. Přesto si v některých případech můžeme s čistým svědomím říct: Ten kluk je celý táta! Související články close Podcasty Adiktoložka prozradila, kdo má sklon k závislostem. Zjistěte, co dělat, pokud patříte mezi ohrožené close Zvířata Dědičné oční vady psů: Jaká plemena je důležité nechat preventivně vyšetřit a jak je léčit video Zdroje: brightside.me, www.canadian.cz, zena-in.cz

