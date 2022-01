Co funguje na celulitidu? Měli byste se vyhnout těmto potravinám

Pomerančová kůže. Noční můra všech žen i některých mužů. Celulitidu nikdo neoznačuje jako „roztomilou“, protože jednoduše není. Vyrazíte do boje?! Tím pádem se vyhněte těmto potravinám!

Celulitida na těle není nic pěkného a je jedno, jestli se nachází na ženě při těle nebo na útlé bohyni. Chlapi to mají v tomto směru trochu jednodušší, neboť se u nich pomerančová kůže vyskytuje v mnohem menším měřítku než u žen. Co si budeme povídat, je to další z mnoha výhod mužů.

Některé ženy nad celulitidou mávnou rukou, berou jí jako součást svého těla a při pohledu do zrcadla se nestresují. Ale takových žen je velice malé množství. Nadpoloviční většina žen kůži skrývá a stydí se za ni. Co můžete udělat pro to, aby se dolíčky na vaší kůži odporoučely alespoň z části pryč?

Proč celulitida vzniká

Lymfa. Poruchou její cirkulace a zadržováním vody v tukových buňkách vzniká neoblíbená pomerančová kůže. Samozřejmě vznik ovlivňují i jiné faktory, jako jsou hormonální antikoncepce, nedostatek pohybu, špatné stravování a určitou roli hraje též genetika.

Celulitida se nejčastěji projevuje hrbolatou pokožkou na stehnech. Zdroj: dimid_86 / Shutterstock.com

Jak se určuje míra celulitidy

I pomerančová kůže se rozděluje do několika stupňů. Můžete si v pohodlí domova zkusit jednoduchý štípací test, který vám váš stupeň celulitidy odhalí. Zmáčkněte si stehno pomocí palce a ukazováčku a uvidíte váš stav kůže.

Nic se při stisknutí nedělo? Gratulujeme, jste jedna z mála, kterou celulitida zatím nenavštívila!

Objevily se při stisknutí mírné prohlubně, které po odstranění prstů opět zmizely? Opět gratulujeme, test je sice pozitivní, ale v tom nejnižším stupni.

Dalším stupněm je viditelnost prohlubní při stání a sezení, které ale zmizí, pokud si lehnete.

Viditelné dolíčky ve stoje i v leže, prosvítající žilky a vybledlá kůže. To je další stupeň celulitidy.

Poslední stupeň přináší i zdravotní komplikace, dolíčky jsou bolestivé, protože degeneruje vazivo.

Vyhněte se určitým potravinám

Jestli vás celulitida opravdu trápí, zkuste začít vynechávat potraviny, které přispívají k jejímu vzniku. Co mezi ně patří? Například je to:

Sojová omáčka – sůl, která je obsažená v sojové omáčce, zadržuje vodu v těle, proto je celulitida po konzumaci této pochutiny viditelnější a má zhoršující se průběh.

Salámy, uzeniny – tady se to dá říct velmi jednoduše – vysoký obsah soli a tuku = katastrofa, pomerančová kůže si na vašem těle bude libovat.

Sladké nápoje, sladkosti – zde se asi nemusíme dlouhosáhle rozepisovat. Cukry jsou celkové zlo pro náš organismus, dopřejte si tyto pochutiny ve velmi omezené míře.

Slané sýry – opět se jedná o sůl, která ve vašem těle udělá neplechu.

Jednoduše řečeno měli byste pokud možno vynechat jednoduché cukry, sůl, vyhýbat se vysokému množství sacharidů a živočišných tuků.

V boji s celulitidou mohou pomoci i potraviny a bylinky Zdroj: Billion Photos / Shutterstock

Jak stav celulitidy vylepšit

Pokud si myslíte, že dolíčky v kůži k vám patří, není tomu tak. Můžete se je pokusit zredukovat zlepšením svého životního stylu:

dodržujte pitný režim

dostatečně se hýbejte

stravujte se vyváženě

zkusit lze i doplňky stravy v podobě bylinek (například gotu kola, pampeliška nebo přeslička rolní)

použít můžete i kosmetiku určenou přímo na celulitidu

