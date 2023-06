Svíčky proti komárům už nekupujte. Vyrobíte si proti nim lepší věci za pár korun

Komár patří mezi otravný hmyz, který vám dokáže znepříjemnit posezení doma i na zahradě. Co všechno proti nim funguje?

Na světě je 50 druhů komárů, ale v Čechách jich žije jenom šest. Nejrozšířenější je takzvaný komár pískavý, který při letu vyluzuje tenký (nicméně pěkně nepříjemný) pískot. Poprvé o sobě dává vědět už v teplejších dubnových dnech. A pak je v permanenci až do října. Abyste si nemysleli, tak komáří společnost je těžce matriarchální (vládnou v ní samičky).

Zatímco samci po oplození umírají, jejich družky kladou vajíčka a pídí se po potravě, kterou je samozřejmě lidská krev. Zajímavé je, že někoho štípají jako divé a jinému dají pokoj. Proč to tak je? Podle vědců komáři nesnášejí vitamin B, který je například v pivu či kvasnicích. Pivaři proto většinou mívají od těchto „upírů“ pokoj. Proto si nezapomeňte někdy v podvečer dát půllitřík vychlazené dvanáctky. Třeba vám to zajistí klidnou noc.

Na videu najdete postup, jak si vyrobit aromatickou svíčku proti komárům:

Pozor na mýdla a tmavé barvy

S další teorií přišli i vědci z americké univerzity Virginia Tech, kteří zjistili, že hmyz přitahují lidé umytí mýdlem. Na základě toho udělali experiment, kterého se zúčastnili čtyři dobrovolníci. Vědci jim dali na ruce kusy látky s různými druhy mýdel a sledovali, který ze vzorků bude mít největší úspěch.

Nejvíce komáry přitahovalo mýdlo Dove, nejméně je zajímala kostka mýdla s obsahem kokosového tuku, který zřejmě komáry odpuzuje. Zajímavé také je komáří barevná preference. Podle výzkumů je přitahují tmavé barvy – tedy černá, tmavě modrá či hnědá. Proto raději noste světlé odstíny, které jsou stejně v létě praktičtější.

Pokud vám nevadí vůně česneku, vyrobte si česnekový sprej Zdroj: Shutterstock

Použijte éterické oleje

Když už jsme u těch pachů, tak hmyz nesnáší aromatické bylinky jako je třeba romarýn, tymián či levandule. Pokud chystáte venkovní grilování, hoďte snítku šalvěje či rozmarýnu na uhlí a budete mít od komárů na chvíli pokoj. Pokud ale chcete důslednější ochranu, kupte si éterický olej se šantou kočičí. Obsahuje látku nepetalakton, která bodavý hmyz silně odpuzuje.

Vyrobte si česnekový sprej

Proti komárům se ubráníte pomocí silně aromatických směsí, které hmyz nesnáší. Jednou z nich je česnekový olej. Vyrobíte ho snadno a můžete ho použít jako přírodní repelent. Do mísy nalijte jeden díl česnekové šťávy a zřeďte ji pěti díly vody. Výslednou směs nalijte do rozprašovače a stříkejte na sebe (nebo kolem sebe). Komáří letka by vás měla minout.

Zasaďte citronovou trávu

Pokud trávíte většinu léta na zahradě, vyplatí se kolem venkovního posezení zasadit thajskou citronovou trávu. Zeleň je to velice dekorativní, navíc voňavá. Komáři však její aroma nesnáší a tak je tu šance, že vás nechají být.

Citronová tráva zkrášlí váš pozemek a odpudí komáry. Zdroj: Profimedia

Co ještě pomáhá:

Doma zapněte větrák. Silnému proudu vzduchu hmyz těžko odolává. Pokud tedy na verandě rozmístíte více větráků, je šance, že budete bez štípanců.

Pořiďte si zvukový odpuzovač hmyzu. Funguje na bázi zvuků, které v přírodě vydávají samečci komárů. Samičky se většinou samečkům snaží vyhnout. Proto toho využijte a budete mít klid.

Vyměňte žárovku. Komáři prý mají rádi světlo. Neplatí to ale o všech druzích světla. Vyměňte klasickou žárovku za LED žárovku nebo žluté světlo.

Zdroje: www.prima-receptar.cz, www.hubeni-skudcu.cz