Celostní medicína a 4 úrovně zdraví: Tělo, energie, psychika a božská podstata

Přístup, který považuje člověka za jeden nedělitelný celek, se snaží najít zdroj nemoci a léčit nejen její příznaky.

Celostní od slova celek. Celostní medicína se totiž nezabývá jednotlivými částmi těla, kostmi, orgány, hlavou nebo zády, ale vnímá tělo, nebo lépe řečeno člověka, jako jediný celek. Všechno je v něm propojené se vším, všechno spolu nějakým způsobem spolupracuje a souvisí. A pokud celé tělo není v souladu, vzniká problém, tedy nemoc.

V těle je vše propojeno se vším a vše spolu souvisí. Není-li tělo v souladu, vzniká problém. Zdroj: Shutterstock

Široký záběr

Že už jste tohle někde slyšeli? Možná přímo v našem seriálu. Celostní medicína totiž přímo vychází z tradiční čínské medicíny, která tvrdí, že ke zdraví je nutné mít tělo a také mysl v harmonii. Vysvětlit, o co se přesně jedná, je trochu složité. Ne proto, že by to bylo nějak neuchopitelné, ale protože celostní medicína sdružuje a využívá celou řadu alternativních léčebných postupů, které fungují i samostatně.

Od už zmíněné tradiční čínské medicíny přes korejskou lidovou medicínu, reiki a ájurvédu. Inspiruje se především v přírodním léčitelství a bylinkářství a byliny jsou jedním ze základních léčebných prostředků, které používá. Využívá ale také metody kraniosakrální (které jsme se v seriálu už také věnovali) i reflexní terapie. Pro léčbu je běžné i používání například Bachových esencí nebo homeopatik.

Kde je problém?

Moderní západní medicína často léčí fyzickou bolest tam, kde je. Celostní medicína ovšem v souladu tvrdí, že je hned několik úrovní, na nichž může mít bolest nebo jiný problém v těle svůj původ, a podle toho je potřeba k nemocnému přistupovat. Nevidí jen fyzické tělo, které považuje za první úroveň zdroje zdravotních problémů.

Podle terapeutů celostní medicíny jsou úrovně celkem čtyři. První je tedy, jak už bylo řečeno, fyzická. Druhou můžete vnímat jako energetickou. Třetí úroveň, která je zcela psychická – leží tedy v našem vědomí i nevědomí, a pokud jsou fyzické problémy způsobené psychickým stavem, je nutné řešit je na této úrovni. Čtvrtá úroveň pak přesahuje nás samotné, takže jí můžeme říkat třeba vesmír, Bůh, ale i genetika.

Jak se máte přímo vy

Cílem celostního praktika je tedy v ideálním případě najít příčinu problému, a podle ní pak navrhnout léčebný postup. Nesnaží se přitom popsat jen běžné příznaky, jako je třeba bolest zad na tom a tom místě.

Všímá si také toho, kdy a jak bolest povoluje, nebo se naopak zhoršuje, a zkoumá takzvané modality. Tedy co se děje za různého počasí a v různých ročních obdobích, jaké je to ráno, přes den a v noci, jestli vám pomáhá klid, nebo naopak aktivita, studené či teplé. Nakolik váš zdravotní stav ovlivňuje aktuální psychické rozpoložení, včetně stresu, vzteku, únavy, ale i radosti nebo velkého soustředění. Hledá také skryté rány a jizvy v psychice, včetně třeba dávno zapomenutých traumat z dětství.

Celostní praktik hledá příčinu problému, podle které navrhuje postup léčby. Zdroj: Shutterstock

Velký důraz na prevenci

Stejně jako většina tradičních léčebných postupů klade celostní medicína velký důraz na prevenci chorob všeho druhu. Snaží se tak vůbec předejít vzniku závažnějších onemocnění tím, že udržuje tělo i mysl v pořádku. Za důležité ovšem nepovažuje ani tak pravidelné preventivní prohlídky, které ostatně odhalí spíš problém v zárodku, ale pravidelnou péči o sebe sama.

Vyvážený jídelníček

Velký důraz se klade na zdravý, nebo lépe řečeno vyvážený jídelníček. K němu samozřejmě může celostní praktik přidat například homeopatika nebo byliny, případně další léčebné prostředky, které pomáhají vyladit to, co máme dané geneticky nebo s čím bojujeme třeba právě kvůli životosprávě. Základ ale asi každý zná – méně cukru i alkoholu, ne tolik nezdravého tuku, hodně rostlinných složek, které našemu tělu prospívají ze všeho nejvíc.

Duchovní a tělesné cvičení

Důležité je také cvičení, jak duchovní, tak tělesné. Proto bývá součástí doporučení celostních praktiků pravidelné cvičení. Jóga, stejně jako čínské či kung, tai či nebo řízené dýchání. A na druhé straně meditace a relaxace. Pokud bojujeme s většími duševními problémy nebo třeba starými traumaty, pracuje celostní medicína také s psychoterapií, rodinnou terapií a jejich různými metodami včetně třeba technik EFT (rozklíčování a řešení problému pomocí pozitivních afirmací a současně poklepávání prsty na konkrétní reflexní body na těle).

Západní medicína se inspiruje

Snahou je - jednoduše řečeno - zajistit, aby bylo tělo trvale v co nejlepším stavu, a díky tomu neonemocnělo nebo nemoci lépe zvládalo. V tomto duchu se ostatně v poslední době snaží inspirovat i moderní západní medicína. Tak proč jí, ať už s pomocí celostních praktik, nebo jinak, nejít alespoň trochu naproti.

Tělesné i duševní cvičení můžete spojit s pravidelnou procházkou lesem. Zdroj: Shutterstock

Ve zkratce:

Co je celostní medicína?

Jako celostní medicína se označuje soubor různých metod alternativní medicíny i samostatný obor, který spojuje dvě nebo více těchto metod.

Pro koho se hodí?

Vzhledem k rozsahu a rozličnosti používaných metod pro každého, kdo chce zkusit i jinou cestu ke zdraví.

Jak to probíhá?

Obvykle závisí na konkrétní metodě, kterou se rozhodnete vyzkoušet, ale v každém případě platí, že terapeut nejprve provede vstupní vyšetření a pak naplánuje další postup i počet případných sezení.

Kolik to stojí?

Cena jedné terapie se většinou pohybuje od 1000 do 2000 Kč, vstupní vyšetření či první terapie bývá o něco dražší.

Zdroj: časopis Receptář