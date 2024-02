Co si dát bez starosti o váhu? Potravin, kterých se můžete nacpat, je spousta, jen je třeba najít zajímavý způsob, jak je upravit, aby nebyly nudné. Co jíst a neztloustnout?

Co jíst, když hubnete nebo vás jídelníček nudí?

Na dobré jídlo nedáte dopustit a jen tak nějaká mrkvička vás neošálí? Jděte na to od lesa! Pokud se snažíte zhubnout, nepřibírat nebo jen chcete zařadit nějaké zdravé nekalorické potraviny do vašeho jídelníčku, najděte si takové, které taková kritéria splňují, a pak také pár receptů, které obyčejnou karotku promění ve výbornou svačinku nebo snídani.

Podívejte se na deset tipů na ty nejméně kalorické, a přitom ohromně zdravé potraviny, kterými se můžete doslova cpát od rána do večera. Tento videopříspěvek pro vás připravil na YouTube kanálu WaysAndHow.

Co jíst a neztloustnout? Dopřejte si zeleninu!

Nejen kapusta, ale veškerá listová zelenina patří do kategorie nízkokalorických a velmi zdravých potravin. Kapusta, zelí, špenát i různé listové saláty jsou navíc bohaté na vitaminy A, C a K i vlákninu. Listovou zeleninu můžete dobře kombinovat s masy, ale také sýrem. Navíc jsou velké tenké listy dobře použitelné místo chlebových placek. Do listu salátu zabalte krájené nebo trhané maso se zeleninou a dresingem. S listem salátu se chutě nebudou bít a nahradíte tak pečivo.

Brokolice je výborná zelenina, kterou nemusíte dlouho vařit, kalorií se obávat nemusíte, a navíc je bohatá na vitaminy C a K. Spařená brokolice má krásnou zelenou barvu, výborně se doplňuje se sýry, ale také ji stačí přelít troškou propasírovaného česneku orestovaného v olivovém oleji. Pokud chcete vydatnější oběd, zapečte brokolici třeba s brambory.

To stejné platí také pro další nízkokalorickou zeleninu, kterou je cuketa. Mladé světlé cukety, které jsou měkké a není je třeba zbavovat jádřinců, jsou ideální potravinou, kterou lze zpracovat velmi různými způsoby. Mladičké cukety jsou jak máslo a bez výrazné chuti, naškrábat se z nich dají jemné nudličky, které můžete použít místo špaget a bez vaření! Jen je přelijte horkou omáčkou. Také cukety jsou vynikající zapečené, a to jak se zeleninou a sýrem, tak s mletým masem.

Květák sice velmi připomíná brokolici, ale chuť má jinou. I když obalovaný smažený květák všichni dobře znají, právě tato úprava nízkokalorické potravině příliš nesluší. Vařený květák si můžete připravit s vejcem „na mozeček“, nebo z něj udělat vynikající kaši k masům. Najemno nakrájený květák lze také použít místo rýže.

close info Shutterstock zoom_in Květáková rýže poslouží jako nízkokalorická příloha i hlavní chod!

Papriky a kapie jistě dobře znáte a víte, že si na nich můžete pošmáknout jen tak. Můžete je ale také péci omaštěné olivovým olejem. Společně s pálivými papričkami je to ideální základ do dipů a pomazánek, dobře dochucené se hodí také jako příloha k rýži nebo do salátů.

Rajčata obsahují málo kalorií, ale hodně vody a i na vlákninu a vitaminy jsou bohaté. Určitě znáte celou řadu způsobů, jak z rajčat vykouzlit vynikající jídlo. Za zmínku stojí například salát caprese, ale i rajské polévky a omáčky nebo třeba lečo.

I když je v našich končinách docela běžná, také červená řepa se těší jen malé oblibě a také velmi úzkému použití v české kuchyni. Možná vás překvapí, že vařená nebo pečená řepa nepotřebuje žádné složité úpravy a výborně chutná například v kombinaci s tvarohovými sýry. Skvělá je také do salátů nebo dipů.

Vynikající jsou také okurky, jenže málokdo si vezme do ruky salátovku a spořádá ji na posezení. Zeleninu plnou vody a s minimem kalorií můžete však zpracovat na asijský způsob s dresingem z česneku, olivového oleje, sójové omáčky a chilli. Tento jednoduchý recept obletěl svět na sociálních médiích a je velmi zajímavý nejen pro zajímavě krájené okurky.

Pozor! I když si bude většina zeleniny rozumět se sýry, pro zachování nízké energetické hodnoty musíte sledovat množství sýra i druh. Raději volte trošku výraznějšího sýra než kopec tučného se mdlou chutí.

Které ovoce vás nezklame?

V létě se nemusíte poohlížet jen po zelenině, ale sáhnout můžete i po nízkokalorickém ovoci. Mezi nejlepší volbu patří vodní meloun. Je sice sladký, ale obsahuje tolik vody, že je jeho kalorická denzita velmi nízká.

To platí také o lesním a zahradním drobném ovoci, respektive bobulovinách. Jahody, borůvky, maliny nebo ostružiny jsou na špičce mezi ovocem s nízkým obsahem kalorií, je to ovoce nejen chutné, ale také plné antioxidantů a cenných nutričních látek. Drobné lesní a zahradní ovoce rozhodně není jen skvělé zobání pro děti, ale i dospělí si jej mohou užít do sytosti a bez výčitek.

