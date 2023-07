Co jíst a pít pro krásnou pleť v létě? Ženám nad 50 pomáhá i červené víno

Čas je neúprosný. S každým přibývající rokem pleť ztrácí svou elasticitu, barvu a pružnost. Co můžete dělat pro to, aby v létě neztratila svou mladistvou jiskru ani po padesátce?

Jídlo není jen „tlumič hladu“, ale také zdroj živin pro vaše tělo. V mládí si organismus dokáže mnoho věcí vyrobit sám, ale ve zralém věku tahle jeho schopnost upadá. Proto odborníci apelují na čtyřicátníky a padesátníky, aby jedli zdravě. „Pro mnohé lidi je to velká změna, nicméně nedá se nic dělat. Lepší jídelní morálka je důležitá už kvůli kvalitě pleti, vlasů a nehtů,“ říká jedna z dermatoložek a jedním dechem dodává, že půvabům škodí sladkosti, přemíra koření nebo soli. Jaké potraviny by tedy neměly chybět ve vašem „zkrášlujícím“ jídelníčku?

Ve videu najdete triky, jak se opálit krásně opálit díky potravinám:

Jídlo jako elixír mládí

"Jsou to hlavně potraviny, které obsahují vitamin C, E, betakaroten, omega 3 – mastné kyseliny a minerály, zejména selen, zinek a draslík,“ říká dermatoložka. Tyhle živiny najdete třeba v jakémkoliv ovoci, řepě, avokádu, celorznných obilovinách, ořeších, semínkách, rybách, rakytníku, hlívě ústřičné nebo sýru cottage. Naopak embargo je vyhlášeno na „vysoušeče pleti“, mezi které patří alkohol, rafinovaný cukr, káva, soli, uzeniny nebo tučná strava. Co by tedy mělo v létě ve vašem jídelníčeku dominovat?

Bobulové ovoce místo sladkostí

Podle odborníků jsou borůvky, jahody, ostružiny a jiné drobné ovoce zdrojem vitaminu C, který podporuje tvorbu kolagenu v pleti. Díky tomu se oddálí vznik vrásek a pleť vypadá mladistvější.



Náš tip: Jezte drobné ovoce místo sladkostí. Věděli jste například, že borůvky fungují jako přírodní lék proti stresu? Pokud jste v duševní nepohodě, zobejte borůvky. Zlepší vám náladu a omladí vás.

Lesní ovoce podpoří elasticitu pleti. Zdroj: Profimedia

Zelený čaj na osvěžení

Někdo ho miluje, jiný nenávidí. Pokud nemáte se zeleným čajem problém, zkuste jím občas nahradit kávu. Je stejně povzbuzující jako tenhle kofeinový nápoj a navíc obsahuje katechiny, které jsou prospěšné pro zdraví vaši pleti. Pokud vám vadí jeho hořká chuť, můžete ho ochutit medem a citronem.



Náš tip: Zelený čaj můžete použít i na oplach pleti. Osvěží ji a dodá jí potřebné vitaminy.

Červené víno coby doping pro pleť

Víte, proč Francouzky mají tak krásnou pleť? Údajně je to kvůli časté konzumaci vína. Nápoj totiž obsahuje minerální látky, třísloviny a také antioxidanty. Nejznámější z nich – resveratrol – blokuje stárnutí kožních buněk. Navíc působí i protinádorově.



Náš tip: Červené víno si dopřávejte (samozřejmě v rozumném množství) zejména v létě. Podle odborníků chrání pleť proti slunečnímu záření a snižuje riziko cukrovky. Tak na zdraví!

Rozumné popíjení červeného vína vám podlouží mládí. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.idnes.cz, www.santemagazine.fr