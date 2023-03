Jíst můžete i před spaním a neztloustnete. Jen musíte vědět, co si dát

Snažíte se vylepšit figuru do plavek, ale večer vás honí mlsná a často pojídáte dobrůtky těsně před spaním? Nebo se naopak mučíte hlady už od pěti odpoledne a odcházíte do postele s žaludkem, který vyhrává ne zrovna líbeznou symfonii hladu? Ani jedna varianta není zcela v pořádku, přičemž jídla před spaním se rozhodně vzdávat nemusíte. Ukážeme vám, které potraviny můžete v klidu jíst před spaním a rozhodně se vám do tukových zásob neuloží.

Jíst před spaním, nebo se raději několik hodin postit, to je poměrně ožehavé téma. Hned na začátek je potřeba říct, že jídlo není nepřítel a vyčítat si každé sousto a raději si zamknout ústa na sedm západů, také není ten správný přístup. Naopak, bez jídla se lidský organismus neobejde, chce to jen vybírat mezi potravinami správně. A platí to i v případě, že dostanete hlad i těsně před tím, než se uložíte ke spánku. Večeři si připravte lehčí, abyste neusínali s pocitem těžkého žaludku. Zdroj: Shutterstock Večeři nevynechávejte Každý denní pokrm je důležitý pro přísun energie, ale také živin proto, aby náš organismus správně fungoval. Pokud má mít tělo dostatek paliva pro všechny složité procesy, které v něm probíhají, je nutné mu ho dodat. Není tedy zcela šťastný nápad jakékoliv jídlo v rámci hubnoucího nastavení vynechávat. Jak to dělat správně? Podívejte se na video, kde radí mistr zdravé výživy Petr Havlíček: Raději větší oběd Máte nepřekonatelnou chuť na hamburger nebo podobné jídlo? Za prvé je vždy lepší volit domácí variantu nebo dobrou restauraci než fastfood. Ale také jej zařadit jako oběd, který dodá tělu palivo na zbytek dne. Taková strategie neplatí jen u hamburgeru, řiďte se jí i v případě těstovin nebo jakýchkoliv jiných energeticky náročných jídel. Před spaním už raději volte lehčí jídla. Ideální je ryba s trochou brambor a zeleninovým salátem, nebo zeleninové saláty s kvalitní bílkovinou. Rozhodně byste se měli vyhnout mastným smaženým pokrmům. Vhodné nejsou ani sladké dobroty včetně zákusků, čokolády a podobně. Ty vašemu tělu dodají rychlou energii a vy místo toho, abyste se ukolébali k tolik potřebnému spánku, budete koukat do stropu a nebudete vědět, co si s takovým přívalem energie počít. Dopřát si těsně před spaním můžete pár vlašských oříšků. Zdroj: Shutterstock Těsně před spaním pár ořechů Zároveň zapomeňte na mlsání k televizi v podobě křupek, brambůrků, popcornu a podobně. Ani ty nejsou před spaním vhodné. Vadit ale nebude, pokud si dopřejete půl krajíčku chleba namazaného tenkou vrstvou tvarohového sýra, pochutnáte si i na bílém jogurtu nebo zeleninovém salátě s lehkou zálivkou z olivového oleje a jablečného octa. Zobnout si můžete i pár vlašských ořechů, skutečně ale myslíme jen několik kousků. Vlašáky jsou skvělým zdrojem vitaminů a minerálů, navíc pomáhají zvyšovat hladinu melatoninu, což je velmi důležitý hormon upravující správný biorytmus spánku. S ořechy to ale nepřehánějte, jakkoliv jsou zdraví prospěšné, mějte na paměti, že jsou z velké části tvořeny olejem, tudíž pár kousků na zahnání mlsné opravdu stačí. Čtěte také: Co se stane s vaším tělem, když budete málo spát? Je to hrůza. Podívejte se Čtěte také: Splaskne břicho a zlepší se nálada: Pár jednoduchých pravidel jménem WHOLE30 Zdroje: www.youtube.com, www.vyspise.cz