Léto může být pro hodně lidí nehezké a těžké období. Obzvláště pro lidi s vysokým krevním tlakem. Srdce může bít až dvakrát rychleji než normálně. Proto je potřeba vnímat také stravu. Podívejte se, co jíst při vysokém tlaku v létě.

Pro osoby s vysokým krevním tlakem může být léto opravdu těžké období. Krevní tlak může být totiž zvýšenými teplotami ovlivňován, jelikož se bude pokoušet o vyzařování tepla.

Vysoké teploty společně s vlhkostí tak způsobují větší prokrvení pokožky, takže krev cirkuluje v dvakrát větší míře než normálně. Srdce tím pádem bude bít rychleji, aby krev správně cirkulovala. Co můžete udělat, abyste srdci pomohli? Ideální je lehce upravit jídelníček.

Jídlo při vysokém tlaku v létě

Pokud máte vysoký krevní tlak, plán číslo jedna je se snažit co nejvíce udržet tělo alespoň trochu v chladu. Vaše tělo bude mít v tuto dobu větší potřebu se ochlazovat, vzhledem k tomu, že srdce jede na dvakrát větší výkon než obvykle. Abyste tělo mohli ochladit, je nesmírně důležité, abyste do těla dostali co nejvíce tekutin.

V teplých měsících je opravdu nutné pít co nejvíce vody, jelikož teplo a pocení zkrátka vede ke snížení tekutin ve vašem těle. A to snižuje objem krve, čehož následkem je dehydratace. Dehydratace pak může narušit schopnost těla ochlazovat se, čímž se velice zatěžuje srdce. Proto je na prvním místě jídelníčku voda.

Voda a lehká jídla

Co se týče jídla, ideální je vyvážená dieta, která vás dostatečně zasytí, ale zároveň nebudete mít přeplněný žaludek, čímž budete brát tělu energii, která slouží především k pumpování krve. V teplých dnech stejně tělo nemá nutnou potřebu dostat teplé jídlo do žaludku.

Takže přes den, kdy je největší hic, je ideální jíst studené jídlo. Dobře vašemu tělu mohou udělat například ledové saláty, studené polévky nebo studené sendviče. V horkých dnech je také důležité do těla dostat co nejvíce vitamínů, takže jezte hodně vychlazeného ovoce a zeleniny.

