7 zimních potravin, které jsou v menopauze zázrak. Budete vám po nich skvěle

Menopauzu velmi často doprovázejí nepříjemné návaly, únava nebo suchá pokožka. Zpomaluje se také metabolismus, což má za následek pomalejší spalování a přibírání na váze. Jezte proto následující potraviny, které jsou přímo zázrak pro ženy v přechodu. Díky nim si udržíte váhu a budete se cítit lépe.

Přechod může být dost nepříjemný. Menopauza se projevuje vaginální suchostí, nárůstem váhy nebo častými změnami nálad. Je velmi důležité, abyste si dopřály pestrou stravu, protože volba správných potravin dokáže zmírnit řečené symptomy.

Lněná semínka plná vlákniny

Jak se mění metabolismus ženy v menopauze a které živiny určitě nevynechávat se dozvíte ve videu:

V přechodu se značně snižuje produkce estrogenů, což narušuje normální cyklické procesy. Naštěstí podobné sloučeniny obsahuje lněné semínko, které je skvělé pro prevenci srdečních onemocnění, které mnoho žen v přechodu postihují.

Všelijaké druhy oříšků

Ořechy jsou velmi doporučované pro ženy v přechodu. Mandle obsahují velké množství zdravých tuků, které vyrovnávají změnu hladiny estrogenu. Spojením s makadamovými, pekanovými a para ořechy skvěle poslouží proti stresu, úzkosti i depresi a udrží stabilní hladinu cukru v krvi. Díky nim se budete cítit mnohem lépe!

Bohatý přísun luštěnin

Superpotravinou na negativní projevy menopauzy jsou luštěniny, a to především sója, cizrna a čočka. Jsou bohaté na kyselinu listovou, vitaminy skupiny B, vlákninu a bílkoviny. Zařaďte luštěniny co nejvíce do svého jídelníčku a sami poznáte, jakou blahodárnou potravinou luštěniny vlastně jsou.

Sója a další luštěniny obsahují prospěšné fytoestrogeny. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Listová zelenina jako zdroj minerálů

Růžičková kapusta, zelí, brokolice i květák jsou skvělým zdrojem vápníku a hořčíku, které tělo potřebuje pro zdraví kostí, aby nedošlo k jejím řídnutí. Potraviny bohaté na hořčík účinně pomáhají s migrénami, depresí a úzkostí. Tento minerál najdete také v mléce, mandlích, sardinkách, lososu nebo sezamových semínkách.

Vitamin D v rybách

Pro ženské tělo v přechodu je důležité, aby mělo dostatek vitaminu D, který se vyskytuje nejen ve slunečních paprscích, ale také v rybách. Mluvíme tu hlavně o mastných rybách, do kterých spadá losos, tuňák nebo makrela. Konzumací ryb účinně snížíte návaly horka, noční pocení, hladinu LDL cholesterolu a vápník se bude v těle dostatečně absorbovat.

Zimní dýně pro zdravou pokožku

Zimní dýně je skvělou potravinou, která se hodí téměř do každého jídla. Lze ji dusit nakrájenou na kostičky s masem, péct nastrouhanou v těstu na muffiny nebo ji udělat na způsob bramborové kaše. A proč ji vůbec konzumovat v době menopauzy? Zimní dýně je bohatá na vitamin A, který je nezbytný pro zdravou kůži, zuby, kosti a měkké tkáně.

Díky vysokému obsahu vlákniny je zimní dýně rovněž výborná při zácpě. Zdroj: Fischer Food Design / Shutterstock.com

Vejce pro dostatek energie

Vejce obsahují veškeré živiny, které člověk potřebuje, aby se cítil plný energie. Nachází se v nich především vitaminy B, D, železo, bílkoviny a kvalitní proteiny. Dostatek bílkovin naleznete také v řeckých jogurtech, sýrech nebo skyru.

Zdroje: vlasta.cz, dama.cz, everydayhealth.com