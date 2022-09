Co, jak a kdy (ne)jíst v menopauze: Metabolicky vstřícná strava je hitem

Metabolicky vstřícné stravování není jen o tom, co jíst a nejíst, ale také kdy a jak. Podívejte se na video i krátký popis principů stravování, které i ženám po padesátce pomáhají s udržením váhy či hubnutím.

Zdroje: abbylangernutrition.com, www.womenshealthmag.com

Proč ženy potřebují jiný přístup k jídlu po padesátce?

Ženské tělo je po celý život zmítáno změnami, které se velmi často týkají hormonů. Nejen samotné dospívání a přeměna dívčího těla na ženské, ale také těhotenství, a rozhodně pak menopauza pořádně zamíchají kartami. Hormony mají rozhodně velký vliv na to, jak naše tělo pracuje, jak se cítíme, a na to, jak to vnímáme nejen fyzicky, ale také psychicky. Udržování dobré kondice či hubnutí je proto nejen otázkou pohybu, životního stylu či disciplíny, ale také pochopení toho, jak se mění potřeby ženského těla.

Znáte principy metbolicky vstřícného stravování? Zdroj: Profimedia

Aniž by byl člověk specialista v tomto oboru, každá žena potvrdí, že s přibývajícími roky je hubnutí náročnější a těla většiny z nás to prozradí na první pohled. Podívejte se na toto asi dvacetiminutové video, kde se popisuje přístup ke stravování žen po padesátce. Barbora Wolfová Balcarová popisuje metabolicky vstřícné principy, které lze uplatňovat i bez sestavovaní speciální dietou.

Jak a co jíst po padesátce?

Principů metabolicky vstřícného stravování je jedenáct. Nicméně obecně je lze popsat asi takto.

Jezte 3x denně po pěti hodinách v hodinových blocích. To znamená, že na konzumaci máte celou hodinu. Jezte i očima, jídlo vychutnávejte a dejte mu minimálně 20, maximálně však 60 minut, kdy se počítá i s ovocem namísto dezertu a kávou či čajem po jídle. Po deváté večer už nejezte.

V pauzách pijte jen čistou vodu, jiné nápoje pijte společně s jídlem nebo po jídle v hodinovém bloku určenému ke konzumaci.

Kávu či čaj si dejte během hodiny, kdy jíte. Zdroj: Shutterstock

Každé jídlo by mělo obsahovat jeden kvalitní druh bílkoviny. Bílkoviny nemíchejte a vždy konzumujte první kousek bílkoviny a pak jezte normálně, jak jste zvyklí.

Na talíři by měly být různé druhy zeleniny. Pokud chcete hubnout, dejte si jako přílohu žitný celozrnný chleba nebo knäckebrot čili žitný suchar, který se tradičně používá v severských zemích. Ovoce opět nemíchejte, vezměte si jeden druh namísto zákusku. Do hodinového bloku určeného k jídlu patří i nápoje jako káva či čaj, ideálně bez mléka, cukru a sladidel.