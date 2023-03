Co se stane, když si přestanete mýt vlasy. Výsledek je překvapivý

Šampon, kondicionér, tužidlo nebo maska. Dokážete bez toho žít? Co se stane s vašimi vlasy, když si je nebudete mýt?

Angličanka Frankie Cuneyová má vlasy dlouhé až na zem a patří mezi „nejvlasatější“ ženy ve Velké Británii. Mnozí by čekali, že její péče o kadeře je přehnaná, ale opak je pravdou: „Ano, vlasy si češu několik hodin denně, ale už několik let si je nemyju! Zpočátku to bylo těžké, protože mě svědila celá hlava, ale pak to přestalo a teď jsem spokojená,“ říká hrdě.

Důvod, proč se Frankie vzdala mytí vlasů, je zaklíněný v jejím dětství: „Tehdy jsem měla z toho trauma. Hrozně moc vody, šampon v očích. Děs! Když máte dlouhé vlasy tak se mytí stává ještě větším utrpením a řeholí, tak jsem se na to vykašlala. Nechávám vlasy tak, jak jsou. Má to i své výhody – když někam jdu, většinou načichnu prostředím, lidmi, se kterými se stýkám. A pak mám takovou voňavou vzpomínku,“ usmívá se brunetka a říká, že její vlasy absorbují vše.

Co na její počínání říkají odborníci?

Po delším nemytí vlasů začne svědit kůže. Vlasy zároveň absorbují mastnotu, prach a pachy. Zdroj: Profimedia

Chemický detox

Znáte no-poo způsob péče o vlasy? Více se dozvíte v tomto videu:

Přístup Frankie je docela radikální a kadeřníci s ním primárně nesouhlasí. Je pravda, že časté mytí vlasů může podráždit vlasovou pokožku, která pak začne produkovat více mazu a kštice pak vypadá jako kdyby jí někdo polil olejem. Ale vypustit hygienu úplně? To už je silné kafe.

Nicméně mezi mladými lidmi se teď objevuje nový trend: Mytí vlasů jednou za deset dní. Proč vůbec něco takového někoho napadlo? Důvod téhle akce spočívá ve faktu, že spousta vlasové kosmetiky (šamponů, kondicionérů, masek či tužidel) obsahuje agresivní látky, které tělu škodí. Jde zejména o diethylftalát, který propůjčuje šamponu vůni, ale jinak je karcinogenní. Stejně působí i „pěnič“ šamponu – laurylsufát sodní nebo parabeny.

Mýt vlasy po několikadenní odmlce je úleva. Zdroj: Profimedia

Hlavně přírodně

Mytí vlasů po delší časové pauze je šetrné a méně zatěžující. Nicméně v případě klasických šamponů se stejně jedná o chemickou bombu. Proto většina lidí, kteří vyznávají zdravý životní styl, se rozhodli nahradit klasické šampony, kondicionéry a tužidla ekologickými produkty.

V módě jsou teď bio a vegan šampony, které výborně čistí a také pění. A navíc jsou bez chemie! Když se pak přírodní péče propojí s šetrným (méně častým mytím), je prý výsledek úžasný. Zkuste to také – dopřejte vlasům zasloužený odpočinek a jemnou péči. Okamžitě se vám odvděčí.

Přírodní šampony neobsahují karcinogenní chemikálie. Zdroj: Profimedia

