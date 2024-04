close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 20. 4. 2024 clock 4 minuty video

Bolest v krku zná každý a všichni také víme, co se stane záhy. Bolením v krku to totiž jen začíná! Co s tím? Znáte a používáte babské rady? Nebo si necháte nějaké poradit?

Jak si poradit s bolestí v krku? Přiznejte se! Jaké babské rady vám pomáhají překonat nachlazení nebo příznaky chřipek a viróz? Spoléháte se na léky nebo nenecháte na některé tyto fígly dopustit a jsou běžnou praxí u vás doma? Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit Existence farmak rozhodně nepopírá léčivé účinky přírodních prostředků nebo technik. Některé jsou lepší, jiné horší, hodí se při doléčování nebo jako podpora léčení medikamenty. Rozhodně je můžete vyzkoušet, protože jsou bezpečné a sami se přesvědčit, jak zabírají vám. Jaro a podzim, kdy se střídají často teploty a dny deštivé i slunečné, bývají obdobími rým, nachlazení a chřipek. Když se přidá ještě vítr, to by bylo, aby si někdo z rodiny nezačal stěžovat na počínající bolest v krku. Co s tím? Nečekejte, až se nemoc pořádně rozjede a zkuste bolest zastavit už v počátcích. Můžete to zkusit třeba jako Václav Vocásek. Na svém YouTube kanálu věnovanému čínskému cvičení čchi kung se podělil také o tento příspěvek, kde ukazuje, jak se s bolestí v krku vypořádává on. Zdroj: Youtube Bolest krku zažene sůl i med Slaná kloktadla a výplachy dutin se zdají být jakousi podivnou a jistě nepříjemnou praktikou jogínů. Není to tak. Sůl se používala v léčení ve všech koncích světa před jogíny i po nich a díky jejím pročišťujícím, antibakteriálním a mírně analgetickým účinkům je to dokonce výborný prostředek, jak se snažit uspíšit léčení bolesti krku i dutin. Navíc slanost nálevu je právě taková, aby nedráždila vyplachované části hrdla či nosu, takže rozhodně nedráždí jako chlorovaná voda. Med je jedním ze zázraků přírody, a dokonce si na něj musela i věda poupravit své názory. Studie totiž prokázaly, že med dokáže ulehčit při bolesti v krku lépe nebo stejně dobře jako některá farmaka, včetně antihistaminik, antibiotik a dalších. K těmto závěrům se dobrala metaanalýza z roku 2021 nazvaná „Účinnost medu pro symptomatickou úlevu při infekcích horních cest dýchacích: Systematický přehled a metaanalýza" publikovaná v BMJ Evidence-Based Medicine. Med v nápojích či přijímaný z čajové lžičky je navíc také docela příjemná medicína a také výborně akceptovaná dětmi, ale nemá se podávat mladším jednoho roku close info Maslova Valentina / Shutterstock zoom_in Bolest v krku zažene med, heřmánek i česnek! Bolavý krk svlažte heřmánkem a vypalte česnekem Ani heřmánkový čaj nelze přehlížet. Možná si pamatujte z dětství, jak Krtek hledal heřmánek po celém světě, až ho našel doma. Heřmánek rozhodně není jen naše bylinka, ale léčivka skutečně celosvětově proslulá s více než 120 léčivými látkami, které působí na organismus v mnoha směrech. Kamilka, jak se hovorově heřmánku přezdívá, samozřejmě působí také protizánětlivě, analgeticky, podporuje pocení, působí proti některým bakteriím a mikrobům, celkově přispívá k hojení i obranyschopnosti organismu. Chlapskou medicínou může být také průrazný česnek. Ten je vyhlášený antibakteriálními účinky právě oné štiplavé látky čili alicinu. Ten má také antivirotické a antimykotické účinky. Česnekem se zabývá věda, a tak jeho účinky potvrzují například závěry studie z roku 2018 s názvem „Je užívání česneku prevencí a léčbou virových infekcí horních cest dýchacích u dospělých?“ publikovaná v odborném časopise Evidence-Based Practice. Článek hovoří nejen o syrovém česneku, ale také o doplňcích stravy z česneku, které bývají pro mnohé dlouhodobě lépe uživatelné. Související články close Zdraví Skvrny na zubech už vás trápit nebudou: Stačí si vyplachovat ústa tímto olejem video close Zdraví Devětsil léčí devět nemocí: Budete překvapeni, s čím vším vám tato bylinka pomůže video Zdroje: health.clevelandclinic.org, healthline.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít