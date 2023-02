Zahleněné průdušky: Proč naše babičky nedaly dopustit na česnek a vepřové sádlo

Zlobí vás průdušky, kašlete, špatně se vám spí a nemoc se táhne donekonečna? Vyzoušejte recept z česneku, který protáhne průdušky raz dva a vám se zase uleví. Není to však jediný způsob. S onemocněním průdušek zatočí také mnohé bylinky nebo vepřové sádlo.

Zdroje: tajemstvizdravi.cz, www.ceskatelevize.cz

Léčba průdušek po staru

Co zabírá na průdušky? Můžete se zeptat v lékárně nebo zanořte nos do babičkovských chytrých receptů a fint, které pomáhaly jim. Není všechno pověra, ale na druhou stranu není nutné zatracovat ani klasickou medicínu. Když však jsou ingredience po ruce, proč to nezkusit, třeba tak jako Štefina.

Podívejte, jak připravuje medicínu na průdušky a kašel ona:

Proč průduškám uleví zrovna česnek?

Česnek je dobře známý nejen svou ostrou chutí i vůní, ale také léčivými schopnosti. Je to právě alicin, který je právě za průraznou vůní a chutí česneku. Česnek znali už prastaré civilizace, v některých částech světa byl považovaný za posvátný a není divu.

Česnek byl v některých civilizacích posvátný. Zdroj: shutterstock.com

Česnek obsahuje vitaminy A, B a C i minerály, mezi kterými je nejhojněji zastoupen selen, jód a vápník. Pikantní česnek byl považován za afrodisiakum, ale nejčastěji se používá pro podporu trávení a obranyschopnost těla. Česnek má silné antiseptické a antibiotické vlastnosti a pozitivně působí také na srdce a cévy.

Alicin obsahuje také cibule. Proto se doporučuje nechat rozkrojenou cibuli vedle lůžka během spánku. Uleví vám částečně také od kašle a bude se vám lépe dýchat.

Rozkrojenou cibuli položte v blízkosti polštáře během spánku. Zdroj: Shutterstock

Které bylinky jsou na průdušky?

Onemocnění průdušek se také běžně léčilo pomocí různých bylin. Ty měly nejen působit proti zánětu, zlepšit vykašlávání, ale také byly vhodné na uklidnění, aby nemocný mohl v noci usnout. Z těchto důvodů se používal jitrocel, lípa, mateřídouška, plicník, divizna, petrklíč, podběl, sléz, ale i další.

Jitrocelový sirup patří k tradičním léčivým prostředkům hlavně na nemoci z nachlazení, suchý a dráždivý kašel. Zdroj: profimedia.cz

Vyzkoušejte vepřové sádlo

Mezi další taková léčiva patřilo vepřové a psí sádlo, nicméně nutno dodat, že ač bylo skutečně vepřové z vepřů, psí se psy nic společného nemělo. Vepřové sádlo se nanášelo na rozehřátý kousek savé látky. Tyto obklady se položily vysoko na hrudník pod klíční kosti. Mastné obklady bychom dnes přetáhli igelitem nebo potravinářskou folií, dřív se prostě nemocný zabalil do starého ručníku, než byl konečně pořádně přikryt dekami a peřinami.