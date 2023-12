Při zdravém stravování není potřeba mít pod kontrolou jen co a v jakém množství jíte. Velkou roli hraje i fakt, že byste měli vědět, co hned po jídle nedělat, abyste správně trávili.

Pokud se rádi stravujete zdravým způsobem, je dobré myslet i na to, co děláte potom, když si jídla užijete. Bylo by škoda plně nevyužít látek obsažených v pojídaných pokrmech. Nebude tak zbytečně docházet k tomu, že se po jídle budete cítit unaveni, nebo si zbytečně přivodíte nevolnost. Co tedy bezprostředně po jídle nedělat a čemu se raději vyhnout?

Zlozvykem Čechů je šlofík

Dáváte si někdy hned po jídle tzv. gaučink? Ačkoliv je to lákavá představa, pro trávení nejde o nic užitečného. Jakmile budete v poloze vleže, žaludeční šťávy se začnou dostávat do jícnu. Následkem je pak často pálení žáhy a různé žaludeční nevolnosti. Hrozí i riziko srdečních náhlých nehod jako například mrtvice. Pokud si však vytouženého šlofíka chcete a můžete dopřát, tak vždy až 1 až 2 hodiny po jídle.

Prohřeškem je i dávka kofeinu

Dalším častým přešlapem k dobrému trávení je kafíčko hned po hlavním jídle. Platí to i pro čaje s vyšší dávkou kofeinu. Je to proto, že kofein na sebe váže železo, které pak chybí pro správné trávení. Následkem toho je značně zpomalené. Kávu si dávejte nejdříve hodinu po jídle.

Konzumace sladkostí

Dobrým nápadem není po jídle ani sladké mlsání. Nechte si dortíčky a dezerty raději jen na výjimečné slavnostní dny. Je prokázáno, že až 75 % těch, kteří si dávají hned po jídle sladké, má po 35. roce života problém s nadváhou.

Ovoce také později

Bezprostředně po hlavním jídle si také nedávejte ovoce. Ačkoliv je zdravé a plné vitamínů, vzhledem k tomu, že již máte žaludek plný, bude vám ovoce v těle zbytečně dlouho pobývat. Průvodními projevy jsou pak nepříjemné nadýmání a bolesti břicha. Ovoce si dejte až tak 1 až 2 hodiny po jídle nebo alespoň hodinu před ním.

Zapomeňte i na horkou sprchu a koupel

Pokud máte plný žaludek, odpusťte si vždy horkou sprchu či koupel. Je to proto, že díky teplé vodě je tělo náhle vystaveno prudké změně teploty, což se snaží dohnat prokrvením. Následkem toho poklesne přísun krve do břicha a žaludku, a trávení se značně zpomalí. Vždy tedy počkejte minimálně půl hodiny po dojedení.

Aktivní pohyb odložte

Ve chvíli, kdy dojíte, neplánujte žádnou sportovní aktivitu. Nejprve si dejte klidný relax se šálkem bylinkového čaje. Spalování kalorií nechte na později. Navíc byste si mohli přivodit kyselý reflux nebo nepříjemnou nevolnost. Procházka je vhodná již půl hodiny po jídle, více zátěžové aktivity minimálně po hodině.

