Tohle nikdy nedělejte hned po probuzení. Můžete si vážně ublížit!

Máte ranní rutinu, kterou neradi porušujete? Je vaše ráno klidné a pomalé, anebo prostě skočíte do nového dne rovnýma nohama a frčíte do práce? Každý jsme jiný, a tak i naše těla a mozky fungují různě. Nicméně někdy drobné detaily hrají roli nejen v tom, jak den prožijeme, ale také se odráží na našem organisumu i duševní pohodě. Proč byste neměli některé běžné činnosti po probuzení dělat?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.bustle.com,www.nbcnews.com

Co nedělat ráno po probuzení?

Začněte ráno v klidu a pohodě, má to smysl! To tvrdí mnohé vědecké studie i lékaři a dalších doporučení je celý vodopád. Máme si také udělat čas během dne bez obrazovek televizí, telefonů a počítačů. Máme správně jíst a vychutnávat si jídlo a také dodržovat pitný režim a cvičit. Pokračovat můžeme do nekonečna.

Málokdo se takhle usmívá po probuzení. Udělejte si ráno příjemné! Zdroj: profimedia.cz

Pravdou ale je, že právě nedlouhý čas, něž opustíte domov a vydáte se do práce, školy či jinam, je tím prostorem, který můžete strávit kvalitně. Navíc budete mít lepší pocit celý den.

Podívejte se, co nedoporučuje například Karel Hladiš, který je autorem videopříspěvku „5 věcí, které́ ráno rozhodně NEDĚLAT po probuzení“:

Ranní vstávání

Odkládání vstávání a polehávání v posteli nemusí být žádné drama, ale jen do okamžiku, kdy znova neusnete. Bohužel tento drobný detail má poměrně veliký dopad na váš organismus. Pokaždé, když usnete, vaše tělo zahájí nový spánkový cyklus a jestliže jej během několika minut narušíte budíkem, vaše tělo se bude automaticky cítit špatně díky započatému a neskončenému cyklu.

Snídani neodkládejte

Velký rozdíl nejen pro váš pocit, ale také zažívání, hubnutí či udržení váhy může hrát snídaně. Neodkládejte ji a nezapomínejte, že i malá snídaně by měla vždy obsahovat nějaký protein čili správně česky bílkovinu. Nejde jen o masné či mléčné výrobky nebo vejce, který nás napadají nejčastěji jako první. Nicméně existuje i řada bílkovin, které nejsou živočišného původu. Jsou to například ořechy a semínka, luštěniny, quinoa, ale i různé druhy zelené zeleniny.

Stlaní postele chvilku počká

Stelete posel hned po probuzení? Někdo říká, že to je právně ten první splněný úkol celého dne, který vám dodá pocit dobrého začátku, odborníci však říkají, že je lepší chvilku počkat. Je to kvůli tomu, že pokud necháte postel a lůžkoviny provětrat, zbrzdíte tím množení všudypřítomných roztočů, kteří milují právě vaše lůžko. Chce-li vyhovět oběma doporučením, ustelte hned po tom, co se umyjete a obléknete.

Ranní káva je sporná

Také káva, respektive její ranní konzumace je sporná. Nutno dodat, že je to velmi individuální, a ne všichni pociťujeme útlum po několika hodinách, kterému se odborníci doporučují vyhnout. Káva by rozhodně neměla být to první či snad jediné, co po probuzení pozřeme. Než se vrhnete na první voňavý šálek kávy, dodejte tělu také nějaké tekutiny. Voda, bylinný či jiný čaj, ale i kvalitní šťávy by měly být na denním začátku pitného režimu i jídelníčku.

Kávu si nemusíte odpírat, ale po probuzení si dejte napřed vodu, bylinkový čaj nebo džus. Zdroj: Profimedia

Po probuzení se nedívejte na mobil

Okamžitá kontrola telefonu, zpráv a sociálních sítí se skutečně nedá v žádném případě doporučit. Jistě jste během dne vytížení a do rozjetého rychlíku pracovních povinností hned naskočíte, zkuste vnímat a vychutnat si i když prší, je ještě zima nebo není na šedi města nic poutavého. To nevadí, pomalý rozjezd a chvíle bez televize, telefonu či počítače vám prospějí v každém případě. Navíc je telefon ohromný žrout času.

Jděte kousek pěšky

Je pro vás ráno v tiché domácnosti nepříjemné, pusťte si oblíbenou hudbu. Chcete-li, raději si naplánujte, co potřebujete ten den udělat. Vybičujte se k protažení nebo dokonce cvičení. Za pěkného počasí ujděte kousek pěšky.