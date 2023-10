Stalo se vám někdy, že jste se během nočního spánku probudili a nebylo to zazvoněním budíku? Zde je pět rad, čeho se vyvarovat, abyste mohli dále pokračovat v ničím nerušeném spánku.

Nevstávejte na záchod

Každému z vás se jistě někdy stalo, že jste se probudili ve tři ráno, nevěděli jste, co dělat, a tak jste si došli na záchod s myšlenkou, že vám vyprázdnění pomůže opět usnout. Pokud to však není bezpodmínečně nutné, vstávání na záchod se vyvarujte. Pouhým vstáváním z postele se vám totiž zrychlí tep, a když se začnete hýbat, je usínání pomalejší a náročnější, protože se tep bude muset znovu zklidnit.

Pokud vás zajímá, proč se probouzíte mezi 3.-5. hodinou ráno, v následujícím Youtube videu z kanálu Psych2Go se dozvíte více:

Zdroj: Youtube

Nedívejte se na mobil

Většina lidí se, zvláště v této době chytrých telefonů, po probuzení v noci koukne na obrazovku. Ať už se však koukáte na čas, či brouzdáte po sociálních sítích, je to velká chyba. Místo toho se uvolněte, zavřete oči a pokračování v klidném spánku by mělo přijít co nevidět.

Vyhněte se půlnočním svačinkám

Stalo se vám někdy, že jste se probudili, nevěděli co dělat, a tak jste šli do ledničky pro něco malého na zub? Jak jste se dozvěděli z bodu číslo jedna, lékaři neradí vstávat a jídlem navíc nepřinášíte jen požitek svému žaludku, ale přinášíte také energii do mozku. Ten začne pracovat a usnout se minimálně další dvě hodiny stává nereálné.

close info Profimedia zoom_in Vyvarujte se nočnímu mlsání.

Nepočítejte, kolik hodin vám zbývá do probuzení

Všichni jste si vědomi, jak je noční spánek důležitý a ovlivňuje průběh dalšího dne. Ale počítáním hodin do probuzení dostáváte mozek do určitého stresu. Proto nehleďte na čas, netipujte, kolik hodin vám zbývá do zazvonění budíku.

Jednoduše se otočte na druhou stranu, uvolněte mysl, nemyslete na povinnosti druhého dne a velmi brzy poté budete opět přeneseni do říše klidného spánku.

Před spaním nejezte a nekoukejte do mobilu

Pokud se probudíte uprostřed noci, může to být i tím, že jste před ulehnutím do postele dělali aktivity, které vás mohou dohnat i během noci. Proto lékaři doporučují nejíst minimálně 2 hodiny před plánovaným spánkem, nepít kávu, či alkohol (voda se naopak doporučuje).

Nekoukejte na televizi, či na sociální sítě těsně před ulehnutím do postele. Snažte se také nespat během dne, jelikož to zhorší kvalitu spánku a budete se v noci budit. Samozřejmě si můžete dát malou siestu například po obědě, doporučená délka spánku během dne je 20 minut.

Rada na závěr

Nejlepší je si před spaním přečíst knížku, spokojit se s minimálním množstvím světla a napít se třeba sklenice vody. Váš spánek pak bude kvalitnější a určitě se nebudete v noci často budit.

Zdroje: www.ortopedicke-matrace.cz, www.elle.com