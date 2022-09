9 věcí, které byste nikdy neměli dělat ráno. Přestaňte a budete se cítit skvěle

Cítíte se přes den unavení a slabí jako mouchy? Možná, že něco ráno děláte špatně… Který ze zlozvyků byste měli vypustit?

Říká se, že jaké máte ráno, takový máte den. Což o to, zní to hezky, ale pro sedmispáče trochu nepochopitelně. Jak může být ráno příjemné, když člověk musí vstávat? Tenhle rubikon ještě nikdo nevyluštil, proto je potřeba to přijmout tak, jak to je… Ráno holt všichni musíme „na nohy“ a jít vstříc novým povinnostem. První hodina po probuzení je podle odborníků klíčová. Proto ji zkuste strávit tak, aby vám bylo dobře na těle a na duši. Tady je devět zlozvyků, které byste ze svého ranního programu měli vypustit. Proč? To se dozvíte hned vzápětí…

Zlozvyk číslo 1: Posouvání budíku „na potom“

Uffff… Kdo by to neznal? To hrozné zvonění, drnčení, vibrační vrčení nebo připitomnělá melodie, která vás chce probrat a dostat z postele. V takových situacích je vážně budík ta nejhorší věc na světě! Většina sedmispáčů rebeluje a posouvá čas vstávání o pár minut později. Patříte mezi ně? Pak si dejte pozor, protože tohle „bonusové válendo“ v posteli je celkem draze vykoupené. Podle odborníků se tím dostáváte do spánkového kolotoče, ze kterého je těžké vystoupit. Podřimováním a posouváním budíku riskujete, že zaspíte. Vstávání po sérii mikrospánků také není nic moc. Tělo je unavenější a rozlámanější, než kdybyste se probudili ve stanovený čas. Proto večer raději neflámujte a jděte spát dřív. Získáte hodiny spánku navíc a vstávání nebude tak úmorné.

Ranní podřimování zvyšuje riziko zaspání. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 2: Kontrolujete mobil

V dnešní době je mobil základní komunikační kanál. A ten, kdo ho nevlastní, je považován skoro za neandrtálce (v Čechách je to 1 % obyvatel). Někteří z nás mají k tomu přístroji tak těsný vztah, že si ho berou do postele, anebo ho mají alespoň ve své blízkosti. Máte to stejně? Pak asi patříte mezi 70 % lidí, kteří po probuzení kontrolují mobil, aby zjistili, co přibylo za novinky... Sjíždíte po ránu sociální sítě, emailovou schránku, esemesky? Podle psychologů se tím zbytečně vystavujete stresu a ztrácíte energii. A to na start do nového dne není zrovna nejlepší devíza. Proto raději kontrolu mobilu odložte na později.

Ranní kontrola mobilu vás může zbytečně stresovat. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 3: Necvičíte…

Pamatujete na dětský večerníček o králících z klobouku, kdy jeden z ušáků nabádal druhého, aby vstal a cvičil? Vezměte si tuhle radu k srdci a po probuzení si udělejte několikaminutový strečink. Proč? Nejde o to, abyste zhubli nebo byli dostatečně ráno „akční“. Desetiminutovka protahovacích cviků vám pomůže rozhýbat tělo – zejména svaly a klouby – které během spánku tuhnou. Předejdete tak únavě a bolesti zad!

Zlozvyk číslo 4: Dáváte si kafe po probuzení

Kafe je životabudič. Právě proto by mělo být jeho popíjení smyslupné. Pokud si svou dávku americana naplánujete mezi 8 – 9 hodinou ranní, se zlou se potážete. V téhle šedesátiminutovce totiž tělo přirozeně vyrábí hormon kortizol, který funguje jako životabudič. Paradoxně ranní šálek kávy v téhle době jeho účinky tlumí a výsledkem je únava, nervozita a podrážděnost. Proto si uvařte kávu raději až po deváté.

Káva mezi osmou a devátou hodinou ranní vás spíše utlumí. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 5: Vynecháváte snídani

Snídaně je nejdůležitější jídlo dne. Po dlouhé noci, kdy je tělo vyhladovělé, žádá si svou pravidelnou porci energie. Když mu ji nedáte, pak nečekejte zázraky, ani velké výkony. Ranní jídlo by mělo dát tělu výživu, vitaminy a energii. A to ryze česká snídaně ve stylu rohlík s máslem a salámem moc nedává. Stejně špatné jsou i různé sladké dobroty jako koláč, muffin nebo přeslazené cereálie s mlékem. Tyhle mňamky jsou plné jednoduchých sacharidů, které vám zvednou cukr v krvi a vy se chvíli budete cítit plní síly. Jenže vzápětí přijde rychlý pád, únava a hlad po dalším jídle. Nejlepší volbou snídaně jsou jídla s proteiny, například vajíčka, omeleta, ovesné kaše. Zasytí vás a dají vám dávku energie.

Sladká snídaně povzbudí jen na chvíli. Pak přijde energetický propad. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 6: Čistíte zuby až po snídani

Na první pohled je to logické. Když si vyčistíte zuby po jídle, nebudete mít v puse nepořádek. Jenže je tu jeden háček. Když si dáte ke snídani něco kyselého – ovoce, džus, čaj s citronem nebo kávu, má to vliv na zatížení a naleptání skloviny. Následným čištěním si ji pak můžete poškodit. Stomatologové doporučují čistit si chrup před jídlem a po snídani si zuby opláchnout vodou (případně použít mezizubní kartáček či niť na dočištění nečistot). Pokud bez kartáčku po jídle nedáte ani ránu, dejte si alespoň odstup 30 minut.

Čištění zubu po snídani může být kontraproduktivní. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 7: Nestelete postel

Zní to jako banalita – komu rozházená peřina vadí? Ale podle psychologů je stlaní postele jedním ze stereotypů, které vám pomůžou „rozhýbat se“ a naladit se na další nutné úkony (hygiena, čištění zubů, oblékání). Navíc do uklizené postele se člověk těší víc než do chuchvalce peří.

Na ustlané posteli se lépe pak usíná. Zdroj: Profimedia

Zlozvyk číslo 8: Dáváte si horkou sprchu

Teplá voda působí na tělo příjemně – rozpouští stres, uvolňuje svaly, čistí myšlenky… Proto je vhodná spíše na večerní mytí, ale ráno vás tenhle proud „slasti“ spíše uspí než probudí. Pokud toužíte po ranní sprše, volte raději chladnější vodu. Působí jako skvělý „budíček“. Za chvíli budete čilí jako rybička!

Zlozvyk číslo 9: Máte zatažené záclony

Váš biorytmus je závislý na intenzitě světla. Když je ho málo – vnímá to jako povel ke spánku a odpočinku. Naopak záplava slunečního svitu tělo zase nabudí energií a zdravou dávkou optimismu. Proto ráno „odtemněte“ své pokoje. A v případě, že vstáváte brzy, kdy je venku ještě šero, rozsviťte si co nejvíce světel. Pomůže vám to v probuzení.

Zdroje: www.aktin.cz, codeoflife.cz