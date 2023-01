Děláte tohle s prázdným žaludkem? Koledujete si o velké potíže

Pocit hladu je nejlepší utišit kouskem jídla. Nevyplatí se však do prázdného žaludku poslat vždy to první, co máte po ruce. Existují potraviny, které by mohly prázdnému žaludku spíše uškodit a jejich konzumací na lačno si koledujete o velké potíže.

Neutuchající hlad nebo první jídlo dne po probuzení. Jaké volit potraviny, abyste si nezadělali na zdravotní potíže? Některá jídla jsou pro prázdný žaludek vysloveně nevhodná a mohou jej podráždit, způsobit křeče nebo dokonce jeho bolest. Jaké jsou tedy správné zásady stolování, když vám takzvaně kručí v břiše? Možná vás to překvapí, ale kručení v břiše vlastně nepochází ze žaludku.

Podívejte se na video, v němž zjistíte, že za hladové zvuky může jiný orgán zažívacího traktu:

Snídat s rozvahou

Nejčastěji nás může přepadnout pocit hladu ihned po ránu. Je to logické. V noci tělo odpočívalo, poslední jídlo byla večeře předchozí den. Spousta lidí se vlivem trendů a v domnění, že dělají něco pro své zdraví, naučila snídat jogurt. Mléčné výrobky, v případě, že netrpíte laktózovou intolerancí jsou velmi zdravé. V případě, že ale chcete jogurt ponechat ve svém jídelníčku jako hlavní složku snídaně, je potřeba udělat malou změnu. Dopřejte si jogurt bílý bez aditiv a vylepšete si jej sami například ovesnými vločkami a čerstvým ovoce. A hlavně, nekonzumujte jej právě vytažený z ledničky. Příliš studený jogurt způsobí žaludku šok a organismus bude muset vynaložit spoustu energie, aby chladnou teplotu pokrmu vyrovnal. Výsledkem bude únava a rozhodně ne dobrý pocit z jídla.

Jogurt je zdravý, ale vyndejte je z lednice v dostatečném předstihu, než jej budete jíst. Zdroj: shutterstock

Voda ano, ale vlažná

Pokud se vám líbí nápad se sklenicí vody na lačný žaludek, klidně si ji dopřejte. I tady ale dbejte na teplotu. Rozhodně nepijte studenou ihned natočenou z kohoutku. Dejte si malinko práce a vodu ohřejte. Svému žaludku tím vykonáte opravdu velkou službu. Pozor dejte i na citrusy. Pár kapek citronové šťávy nevadí, posnídat však nalačno celý pomeranč není zcela nejvhodnější. Nepříjemné pocity v žaludku může způsobit i konzumace banánu ihned po ránu na prázdný žaludek. Dle lékařského doporučení a odborníků na výživu je mnohem lepší si dát toto ovoce jako zákusek po obědě.

Kávu si raději dejte až po jídle. Zdroj: shutterstock

Voňavá káva, ale až později

Spousta lidí začíná svůj den šálkem lahodné kávy. Jednak jde o malý každodenní rituál a za druhé je to cesta, jak se nejlépe probrat. Jenže i pití kávy na prázdný žaludek může způsobit velkou neplechu. Káva podporuje tvorbu žaludeční kyseliny, ta se podílí na trávení potravy. Pokud ale vypijete hrnek kávy nalačno, žaludeční kyselina nemá co v žaludku zpracovat a může poškodit sliznici žaludku, vyvolat pálení žáhy a z dlouhodobého hlediska také zapříčinit vznik žaludečních vředů.

Rozhodně je doré vědět, kdy jaké léky užívat. Zdroj: shutterstock

Železná pravidla s léky

Ukázali jsme si, jaké potraviny není dobré nalačno konzumovat. Pak je tu ale speciální kategorie - léky a u nich je potřeba dodržet přesný postup užívání. Některé se totiž mají brát právě nalačno, jiné zase při jídle. Jak tomu správně rozumět? Pokud musíte užívat léky nalačno, dejte si je alespoň půl hodiny před dalším jídlem, ovšem také alespoň dvě hodiny po dalším jídle. Důvod je prostý. Jde o to, aby se všechny účinné látky stihli vstřebat tak, jak mají. Stejně tak skladba potravin může ovlivňovat vstřebávání léčivých přípravků, a proto je nutné čas jejich užívání přesně dodržovat. Na druhou stranu jsou i léky, které na lačno jíst nesmíte, nebo byste neměli. Mezi ně patří ibuprofen, paracetamol a kyselina acetylsalicylová, kterou znáte spíš pod obchodním názvem Aspirin.

